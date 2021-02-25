(FOTO): Ribery e Vlahovic si sono allenati in palestra nel giorno libero concesso da Prandelli

I due attaccanti viola lavorano no stop

Oggi Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina aveva concesso un giorno di riposo ai suoi giocatori ma sia Franck Ribery che Dusan Vlahovic si sono recati al centro sportivo Davide Astori per allenarsi in palestra. I due poi hanno lasciato la "testimonianza" sui loro canali ufficiali.

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