Gravina: “Bisogna riaprire gli stadi. Lavoro per un campionato a tre fasi, playoff e scudetto”

“Riapertura stadi? Ci hanno detto che bisognava aspettare quella delle scuole, ora spero che i riscontri positivi ci consentano di parlare di riaprire gli spalti. Ho fiducia nel premier Conte. Ma la fiducia richiede risposti in tempi brevi. Sto lavorando a un campionato diviso in tre fasi – ha detto il presidente della FIGC Gabriele Gravina al Corriere dello Sport – , con una final eight per assegnare il titolo. Si teme che i play off penalizzino le società che sono abituata a vincere e che investono di più ma non è così, se costruisci un campionato che affascina ogni giorno. Il nostro rischia di perdere pubblico”.

TUTTOSPORT, SAPONARA HA SCELTO, ANDRÀ AL PARMA DI LIVERANI. CON LA FIORENTINA SI LAVORA ALLA FORMULA