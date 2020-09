Tuttosport, Saponara ha scelto, andrà al Parma di Liverani. Con la Fiorentina si lavora alla formula

Riccardo Saponara è ancora una volta in uscita dalla Fiorentina, per lui di certo non mancano pretendenti. Il trequartista infatti andrà nuovamente in prestito. Secondo Tuttosport oggi in edicola, Riccardo ha già scelto la sua prossima destinazione ovvero Parma, andrà in Emilia in prestito, formula però ancora da definire. Liverani potrà quindi riaverlo nella sua squadra dopo averlo allenato la pasta stagione. Su di lui c’era anche lo Spezia.

NAZIONE, RANIERI ANDRÀ ALLA SPAL IN PRESTITO SECCO. IACHINI VORREBBE A FIRENZE BONIFAZI-STREFEZZA