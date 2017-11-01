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Crescono gli spettatori sui campi della serie A, unico dato negativo arriva da Firenze

Calo di presenze che il Franchi ha registrato in questo inizio di stagione. Se infatti, fino ad un anno fa, la media di spettatori toccava quasi quota 28 000, in queste prime cinque partite casalinghe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2017 13:27
Crescono gli spettatori sui campi della serie A, unico dato negativo arriva da Firenze - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Calo di presenze che il Franchi ha registrato in questo inizio di stagione. Se infatti, fino ad un anno fa, la media di spettatori toccava quasi quota 28 000, in queste prime cinque partite casalinghe della compagine gigliata è scesa notevolmente, abbassandosi a poco più di 23 500. Il calo è stato dunque di 4.000 tifosi circa a partita. Quello della Fiorentina è il peggior dato della Serie A se si considera che in generale il campionato italiano ha fatto invece registrare una crescita media del pubblico sugli spalti del 17%.

Repubblica

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