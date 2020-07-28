Sottosegr. Salute: "Tamponi ogni 7 giorni? Formuli la proposta la FIGC. Apertura stadi? Pubblico rispetti le regole"

Possiamo pensare ad una riapertura se le persone rispettano le regole

In Italia l'obiettivo è quello di aprire gli stadi al pubblico a settembre, Spadafora si è detto fiducioso.

"Dobbiamo abituarci - ha detto Sandra Zampa, Sottosegretaria alla Salute a Radio Punto Nuovo - a guardare giorno per giorno come vanno le cose. In molti Paesi il Coronavirus sta fortemente tornando. Se le persone rispetteranno tutte le regole ovvero massima igiene, distanza e mascherina possiamo pensare ad una riapertura. Tamponi ogni 7 giorni? La FIGC formuli la proposta".

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