Notizie Zampa Fiorentina

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Sottosegr. Salute: "Tamponi ogni 7 giorni? Formuli la proposta la FIGC. Apertura stadi? Pubblico rispetti le regole"

28 luglio 2020 17:06

Sottosegr. salute: "A luglio i tifosi possono tornare allo stadio: distanziamento, termoscanner e niente abbracci"

12 giugno 2020 19:01

Sottogretaria Salute: "Ripartenza Serie A? Squadre in clausura è l'unica soluzione"

08 maggio 2020 20:39

Zampa(Sottosegr.Salute): "Stadi riaperti in presenza del vaccino. Campionato può attendere.."

14 aprile 2020 15:09

VIDEO, Zampa non la prende benissimo, la Fiorentina vince a Roma e il giallorosso reagisce così

08 aprile 2018 15:14

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