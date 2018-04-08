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VIDEO, Zampa non la prende benissimo, la Fiorentina vince a Roma e il giallorosso reagisce così

Ecco il video di Mediaset Premium che racconta di un Carlo Zampa, il telecronista tifoso giallorosso, commentare così la vittoria e i gol della Fiorentina contro la Roma. Ecco il videohttps://www.laba...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 aprile 2018 15:14
VIDEO, Zampa non la prende benissimo, la Fiorentina vince a Roma e il giallorosso reagisce così -
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Ecco il video di Mediaset Premium che racconta di un Carlo Zampa, il telecronista tifoso giallorosso, commentare così la vittoria e i gol della Fiorentina contro la Roma. Ecco il video


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