Notizie Capienza Fiorentina

Dal primo di Aprile ritornerà la capienza al 100%. Parte oggi la vendita libera per Domenica
28 marzo 2022 18:24
L'annuncio del Governo che aspettavamo: "Da fine mese la capienza dello stadio sarà al 100%"
14 marzo 2022 20:50
Adesso è ufficiale, torna il 75% di capienza allo stadio, contro l'Atalanta torna la Curva Fiesole
19 febbraio 2022 12:05
Corriere della Sera annuncia, da questo weekend si torna al 75% allo stadio, torna la Curva Fiesole?
18 febbraio 2022 09:54
Viola Club non ci stanno: "Non ha senso far andare allo stadio solo 5 mila persone. Diteci la verità"
14 gennaio 2022 15:02
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