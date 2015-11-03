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Notizie Capienza Fiorentina

Dal primo di Aprile ritornerà la capienza al 100%. Parte oggi la vendita libera per Domenica

28 marzo 2022 18:24

L'annuncio del Governo che aspettavamo: "Da fine mese la capienza dello stadio sarà al 100%"

14 marzo 2022 20:50

Adesso è ufficiale, torna il 75% di capienza allo stadio, contro l'Atalanta torna la Curva Fiesole

19 febbraio 2022 12:05

Corriere della Sera annuncia, da questo weekend si torna al 75% allo stadio, torna la Curva Fiesole?

18 febbraio 2022 09:54

Viola Club non ci stanno: "Non ha senso far andare allo stadio solo 5 mila persone. Diteci la verità"

14 gennaio 2022 15:02

5 mila tifosi allo stadio? Una barzelletta, a Venezia è quasi il tutto esaurito, San Siro deserto

08 gennaio 2022 18:28

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