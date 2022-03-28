Dal primo di Aprile ritornerà la capienza al 100%. Parte oggi la vendita libera per Domenica

La Fiorentina può tornare ad abbracciare il 100% del proprio pubblico nel derby tutto toscano con l'Empoli.

Come da decreto ministeriale, dal primo Aprile tornerà possibile riempire gli impianti sportivi al 100% della loro capienza. Notizia doppiamente positiva per la Fiorentina, che avrà l'occasione di inaugurare questa novità con il match casalingo di Domenica alle 12:30 nel derby toscano contro l'Empoli.

Attraverso i canali ufficiali della società è stato peraltro oggi reso noto che è iniziata la vendita libera dei tagliandi anche per chi non sia in possesso della Viola Card o per chi non benefici si un qualche trattamento riservato.

Un'occasione ghiotta, quella per gli uomini di Italiano, che avranno la possibilità di regalare una vittoria davanti , finalmente, al pubblico delle grandi occasioni, in un gremito Artemio Franchi che torna finalmente a colorarsi di viola.

LA FIORENTINA FATTURA 150 MILIONI ALL'ANNO GRAZIE A MEDIACOM CHE PORTA 40 MILIONI ALL'ANNO

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