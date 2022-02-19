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Adesso è ufficiale, torna il 75% di capienza allo stadio, contro l'Atalanta torna la Curva Fiesole

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, adesso è ufficiale, in serie A da questo weekend torna il 75% di capienza allo stadio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 febbraio 2022 12:05
Adesso è ufficiale, torna il 75% di capienza allo stadio, contro l'Atalanta torna la Curva Fiesole - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole

slot gacor Si torna alla capienza del 75% in tutti gli stadi italiani e al 60% nei palasport già a partire dalle partite di domani, 19 febbraio. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto con le norme aggiornate, si torna alla situazione precedente al 24 dicembre. La conferma arriva anche dalla Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali: "Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 11/2022, riportiamo le capienze degli impianti sportivi al 75% all’aperto ed al 60% al chiuso. E' un risultato atteso da tutto il mondo dello sport, che ho reso possibile anche grazie alla sinergia con il Ministro Speranza e con tutte le forze parlamentari. Adesso, sempre monitorando la curva epidemiologica, l’obiettivo sarà quello di tornare in tempi brevi a riaprire senza limitazioni tutti gli impianti e tornare a permettere a tutti gli appassionati di fruire delle emozioni dello sport dal vivo". Lo riporta TMW

PARLA IL PRESIDENTE DEL PENAROL SU AGUSTIN ALVAREZ

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