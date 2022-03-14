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L'annuncio del Governo che aspettavamo: "Da fine mese la capienza dello stadio sarà al 100%"

La notizia che stavamo aspettando da diversi mesi, finalmente si potrà tornare allo stadio senza la limitazione della capienza

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 marzo 2022 20:50
L'annuncio del Governo che aspettavamo: "Da fine mese la capienza dello stadio sarà al 100%" - Firenze, stadio A.Franchi, 21.09.2021, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 21.09.2021, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

"Gli stadi sicuramente entro la fine di marzo torneranno alla capienza del 100%''. Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla salute a Rai Radio1: ''Ciò che dobbiamo guardare con grande attenzione non è tanto il numero dei contagi ma è la ricaduta e la pressione che questi contagi provocano sui nostri ospedali. Abbiamo bisogno che i nostri ospedali tornino e continuino l'attività primaria. C'è bisogno di recuperare il terreno perduto''. Lo riporta Rai Sport

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