L'annuncio del Governo che aspettavamo: "Da fine mese la capienza dello stadio sarà al 100%"

La notizia che stavamo aspettando da diversi mesi, finalmente si potrà tornare allo stadio senza la limitazione della capienza

"Gli stadi sicuramente entro la fine di marzo torneranno alla capienza del 100%''. Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla salute a Rai Radio1: ''Ciò che dobbiamo guardare con grande attenzione non è tanto il numero dei contagi ma è la ricaduta e la pressione che questi contagi provocano sui nostri ospedali. Abbiamo bisogno che i nostri ospedali tornino e continuino l'attività primaria. C'è bisogno di recuperare il terreno perduto''. Lo riporta Rai Sport

"QUARTA DA BARCELLONA" IL PARERE DELL'ESPERTO

https://www.labaroviola.com/de-santis-su-quarta-potrebbe-giocare-titolare-nel-barcellona-e-un-patrimonio-della-societa/169031/