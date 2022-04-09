Fantacalcio, Cabral o Piatek? È questo il dilemma. Occasione Correa, attenzione al rientro di Zapata

Analisi di ogni partita della trentaduesima giornata di Serie A in ottica Fantacalcio. Ricordatevi la formazione entro le 15.00

EMPOLI - SPEZIA

Empoli

Squalificato Luperto. Torna Parisi, ma convince più Stojanovic. Sempre e solo si al velenoso Szymon Zurkowski. Asllani per la sufficienza, Henderson tra alti e bassi.. Bajrami a prescindere dal minutaggio. Pinamonti per un attacco privo di big. No a Cutrone.

Spezia

Erlic meglio degli esterni Reca e Amian. Approvato il solito Bastoni. Maggiore sembra aver perso la via del bonus ma rimane comunque un'ottima pedina per completare il reparto in questa giornata. Daniele Verde leader di questo Spezia. Attenzione a Manaj per il fattore rigori. Giasy per completare un tridente in emergenza.

INTER - HELLAS VERONA

Inter

Torna De Vrij. Dimarco potrebbe spuntarla su Bastoni ed ha un certo fascino: è un ex della gara. Dumfries merita la vostra fiducia. Perisic e Gosens a prescindere dal minutaggio. Barella ad occhi chiusi, nonostante il periodo non brillante. Zero dubbi su Edin Dzeko. Squalificato Lautaro Martinez, Correa e Sanchez da schierare a prescindere dal minutaggio.

Hellas Verona

Per questo turno meglio affidarsi alle certezze. Quindi, nessun dubbio su Caprari (è anche rigorista). Barak non è al meglio, possiamo concedergli un turno di riposo. Giovanni Simeone per continuare la strada intrapresa in questa stagione.

CAGLIARI - JUVENTUS

Cagliari

Cragno per il modificatore, ma la difesa rimane pericolante. Lovato l'unico che si può salvare nella difesa sarda. Sempre e solo si per Joao Pedro: non si lascia mai fuori. No a Pavoletti.

Juventus

Danilo più dei compagni di reparto. Mai dubitare di Cuadrado. Rabiot più di Arthur e Locatelli. Si può azzardare la scommessa Bernardeschi. Squalificato Morata, Dybala ad occhi chiusi. Dusan Vlahovic non si discute, si schiera.

GENOA - LAZIO

Genoa

Solida la difesa del grifone dopo l'arrivo di Blessin. Criscito verso la panchina. Vasquez più di Ostigard. Da lanciare Hefti. No a Sturaro e Badelj. Amiri a prescindere dal minutaggio. Via libera per Mattia Destro. Scommessa? Portanova.

Lazio

Ok Acerbi. No a Lucas Leiva e Cataldi. Sono le partite del sergente Sergej Milinkovic-Savic. Fiducia anche a Luis Alberto. Felipe Anderson approvato. Zaccagni a prescindere dal minutaggio. Immobile va schierato sempre e comunque.

NAPOLI - FIORENTINA

Napoli

Koulibaly più Rrhmani. No a Mario Rui che potrebbe andare in sofferenza. Fabian Ruiz più di Lobotka. Approvato Zielinski. Attenzione alla mina vagante Elmas. Insigne in ripresa, merita fiducia. Osimhen non è al meglio, ma non lasciatelo fuori per nessuna ragione. Sono le partite di Dries Mertens: quando il belga è chiamato a colpire...

Fiorentina

Approvato il saltatore Milenkovic. Squalificato Torreira, non convince Amrabat. Bonaventura ancora out, si può puntare sul rinato Gaetano Castrovilli. Piatek o Cabral? È questo il dilemma: si possono lanciare entrambi con copertura. Gonzalez più di Sottil. Ikonè? Puntateci! Il gol arriverà.

SASSUOLO - ATALANTA

Sassuolo

Ferrari un fattore dai calci piazzati. Kyriakopoulos più di Toljan e Rogerio. Squalificato Frattesi, si può puntare su Maxime Lopez. Brilla Traorè Hj: è in gran spolvero e vorrà continuare a stupire. Non escludete per nessun motivo Berardi, così come Raspadori e Scamacca.

Atalanta

Demiral più di Scalvini e Palomino. Il preferito della linea mediana bergamasca rimane Koopmeiners. No a Pasalic, da lanciare Malinovskyi. Si all'ispiratissimo Boga. È tornato Luis Muriel. Zapata? Si può lanciare coprendosi.

VENEZIA - UDINESE

Venezia

No alla retroguardia dei lagunari. Si al solito Mattia Aramu che può colpire da fermo, ma assicuratevi una copertura. No a Cuisance ed Ampadu. Okereke cliente scomodo a causa della sua velocità. Torna lo squalificato Henry.

Udinese

Grande campionato di Silvestri, si può confermare per il modificatore. Pablo Mari più di Becao e Perez. Approvato l'ispiratissimo Nahuel Molina. Squalificato Pereyra. È tornato Beto ed esiste solo un imperativo: schieratelo!

ROMA - SALERNITANA

Roma

Ibanez più di Smalling di Mancini. Occasione Maitland-Niles e Vina al posto di Zalewski e Karsdorp. Cristante da sufficienza. Squalificato Pellegrini: è in dubbio. Zaniolo per rispondere alle critiche. Henrikh Mkhitaryan è tornato ad illuminare la manovra offensiva. Oliveira per il fattore rigori. Sempre e solo si per Abraham.

Salernitana

Da evitare l'intero blocco difensivo a disposizione di mister Nicola. Potrebbe colpire dai calci piazzati Simone Verdi. Attenzione all'ex Bonazzoli...

TORINO - MILAN

Torino

Impossibile rinunciare a Bremer. Cautela con Singo, non ha convinto nelle ultime uscite. No a Mandragora, ok Lukic. Andrea Belotti ispira. Incognita Brekalo.

Milan

Sono le partite di Theo. Tonali da ampia sufficienza, Kessié per il fattore rigori. Rafael Leao si è un po' spento, ma non escludetelo per nessuna ragione. Buon opzione Messias. Ibrahimovic dal 1'? Si schiera senza alcuna esitazione. Giroud a prescindere dal minutaggio.

BOLOGNA - SAMPDORIA

Bologna

Hickey più di De Silvestri. Svanberg meglio di Schouten in chiave bonus. Stagione finita per Soriano. Orsolini buona opzione di giornata. Via libera a Marko Arnautovic.

Sampdoria

No al reparto difensivo blucerchiato. Non ispira Rincon. Sensi possibile sorpresa di giornata. Candreva sa esaltarsi in queste partite: inizia l'operazione rilancio? Fabio Quagliarella può colpire in qualsiasi momento: buona scelta per chi ama le scommesse. Caputo il più in forma dei compagni del reparto offensivo.

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