Verso Napoli: Cabral sta migliorando, Piatek non ancora in perfette condizioni

Cabral viaggia verso una maglia da titolare nella gara di domenica contro il Napoli

Per il Napoli, torna sotto i riflettori il ballottaggio in casa Fiorentina tra Piatek e Cabral per un posto in attacco. Il quotidiano ha sottolineato come le dichiarazioni da parte di Italiano hanno evidenziato un miglioramento del calciatori, invece Piatek non é ancora in perfette condizioni. A Napoli dunque, potrebbe esseri ancora dal 1’ Cabral. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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