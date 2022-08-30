Fantacalcio, è l'ora di Cabral. Out Lukaku, c'è Dzeko. Abraham per rispondere alle critiche

Sassuolo - MilanSassuoloMeglio concedere un turno di riposo al reparto arretrato di mister Dionisi. Maxime Lopez da sufficienza, possiamo premiare Frattesi per la sua capacità di inserimento. La certe...

Sassuolo - Milan

Sassuolo

Meglio concedere un turno di riposo al reparto arretrato di mister Dionisi. Maxime Lopez da sufficienza, possiamo premiare Frattesi per la sua capacità di inserimento. La certezza porta il nome di Domenico Berardi. Alvarez con copertura, si può lanciare Pinamonti. Ceide la scommessa.

Milan

Turno di riposo per Calabria e Kalulu, ci saranno Florenzi e Kjaer. Approvati, come sempre, Tomori e Theo. Potrebbe esordire dal 1' Pobega, Bennacer da sufficienza. Bene Brahim, si può lanciare. De Ketelaere con copertura. Via libera a Leao, prudenza per Saelemaekers. Confermate Olivier Giroud.

Roma - Monza

Roma

Smalling più di Mancini e Ibanez. Si possono lanciare Zalewski e Celik. Non convincono Cristante e Matic. Lorenzo Pellegrini vorrà riscattare la prestazione sottotono con la Juventus. Promosso Abraham. Non demordete con Paulo Dybala, il gol arriverà.

Monza

No ai tre centrali brianzoli. Attenzione all'ex Gianluca Caprari dagli undici metri. Sensi e Pessina solo con copertura. Ancora non carbura Petagna, possiamo concedergli un turno di riposo.

Inter - Cremonese

Inter

Approvati i tre tenori De Vrij, Skriniar e Bastoni. Tocca a Gosens: lanciatelo! Via libera ad Asllani, impossibile dir di no a Barella. Out Lukaku, via libera a Edin Dzeko. Impossibile lasciar fuori Lautaro Martinez, Correa solo con copertura.

Cremonese

Valeri più dei compagni di reparto. No a Escalante. Si può lanciare Zanimacchia. Ispira Ciryel Dessers, Okereke più di Tsadjout.

Empoli - Hellas Verona

Empoli

Stojanovic e Parisi più dei compagni di reparto. Ok Marin. Bajrami potrebbe essere distratto dal mercato. Mattia Destro è chiamato a trascinare gli azzurri di mister Zanetti. Lammers e Satriano con copertura.

Hellas Verona

No all'intero blocco difensivo. Faraoni con copertura, da confermare assolutamente Lazovic. Tameze da sufficienza, così come Ilic. Si può lanciare Lasagna, ma la certezza di questo inizio di stagione risponde al nome di Thomas Henry.

Udinese - Fiorentina

Via libera a Becao e Udogie. Ok Pereyra, no a Walace. Si può lanciare Beto, Success per i più coraggiosi, Gerard Deulofeu è la garanzia.

Fiorentina

Si può lanciare Martinez Quarta, Milenkovic con copertura così come Dodò. Approvato capitan Biraghi. Amrabat da ampia sufficienza, Bonaventura e Barak senza paura. Riccardo Sottil è l'uomo più in forma della Fiorentina. Più Cabral di Jovic, ma potete lanciarli entrambi (con copertura possibilmente, soprattutto per il serbo).

Sampdoria - Lazio

Sampdoria

Ok Colley e Augello. No a Rincon. Djuricic come scommessa, Leris è sempre tra i più pericolosi ma manca il feeling con il gol: da tenere d'occhio! Abdelhamid Sabiri è l’uomo più in forma dei blucerchiati. Caputo per il fattore rigori.

Lazio

Si può lanciare l'ex Romagnoli, fiducia a Lazzari. Luis Alberto con copertura. Sono le partite di Sergej Milinkovic-Savic. Out Pedro, straordinari per Zaccagni e Felipe Anderson. Cancellieri con copertura. Immobile senza esitazioni.

Juventus - Spezia

Juventus

Bremer più di Rugani. Alex Sandro in ripresa. Ok Cuadrado. Miretti più dei compagni di reparto. Via libera a Kostic. Dusan Vlahovic non ha bisogno di presentazioni. Milik con copertura.

Spezia

Da evitare il reparto arretrato ligure, si può lanciare il solito Simone Bastoni. Gyasi da centrocampista può far gola. Rientra Verde, M'Bala Nzola da scommessa per il fattore rigori.

Napoli - Lecce

Napoli

Bene Kim e Rrahmani, Di Lorenzo più di Mario Rui. Via libera a Lobotka e Zielinski. Non diffidate da Kvicha Kvaratskhelia, non ci sarà sempre Dodò a contenerlo. Osimhen non ha bisogno di presentazioni. Simeone e Raspadori con copertura. Schierate Politano a prescindere dal minutaggio che gli verrà concesso.

Lecce

Presto per Umtiti, Pongracic più di Tuia. Hjulmand da sufficienza, attenzione ai piazzati di Bistrovic. Approvato Gabriel Strefezza, Di Francesco da sufficienza. Ceesay può lasciare il segno. Banda la sorpresa.

Atalanta - Torino

Atalanta

Toloi più di Okoli e Demiral. Hateboer meglio di Maehle, Soppy con copertura. de Roon può essere poco da fantacalcio, Ederson con copertura mentre si possono schierare Pasalic e Koopmeiners. Ok anche Malinovskyi. Duvan Zapata non si mette in discussione, dentro fin da subito potrebbe sbloccarsi in qualsiasi momento.

Torino

Approvato Schuurs, in difesa si può lanciare Singo. Si può rilanciare Lukic. Radonjic più di Vlasic. Per questo turno Antonio Sanabria è il preferito in casa granata.

Bologna - Salernitana

Bologna

Ok Lucumí, De Silvestri più di Cambiaso. Aria di rilancio per Soriano. Non ispira Barrow, si può lanciare Orsolini che si esalta in queste partite. La certezza è il solito Marko Arnautovic.

Salernitana

Mazzocchi l'unica mossa approvata per la difesa. Ok Candreva, via libera Vilhena. Federico Bonazzoli la miglior opzione tra i granata. Merita la conferma Dia.

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