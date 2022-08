Dopo la permanenza di Kouamè alla Fiorentina l’arrivo a Firenze di Bajrami è in stand-by

La Fiorentina lavora in questi ultimi giorni di calciomercato per concludere definitivamente la rosa, provando a chiudere le ultime operazioni in entrata e in uscita. Intanto, però, la società viola ha definitivamente chiuso la questione Kouamé: il calciatore rimarrà in viola. Non è coinvolto in alcuna operazione Nedim Bajrami, per il quale però è adesso tutto in stand-by.

Non ci sono più dubbi: Christian Kouamé rimarrà dunque alla Fiorentina. Il calciatore ivoriano, reduce da un buon inizio di campionato, ha incontrato oggi prima dell’allenamento sia la società che il mister. La decisione comune è stata quella di continuare insieme in piena armonia e serenità.

Slegata l’operazione che dovrebbe portare Nedim Bajrami in maglia viola. Adesso però l’operazione per il calciatore albanese è bloccata e rischia di saltare. Andrà probabilmente invece all’Empoli Szymon Zurkowski a prescindere da questa operazione. Il polacco tornerebbe dunque in Toscana dopo la passata stagione. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito

