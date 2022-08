Adani a voce alta: “Dodò ha cancellato dal campo Kvaratskhelia, e qualcuno dice che non sa difendere”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Lele Adani ha parlato della Fiorentina dopo aver visto Fiorentina-Napoli, le sue parole:

“Italiano ha detto che lo 0-0 gli è piaciuto, ci sono stati tanti errori tecnici, me ne aspettavo di meno dal Napoli, la Fiorentina ha fatto la partita ma non ci stupiamo, Kvaratskhelia è stato cancellato dal campo da Dodò, qualcuno dice che non sa difendere, stiamo parlando di un giocatore che ha fatto un calcio di livello internazionale, è un giocatore abituato a fare la Coppa dei Campioni, ho visto un’ottima Fiorentina come attitudine”

