Fantacalcio, è il momento di Cabral. Occasione per Mertens. Brilla Zaniolo: si è ripreso la Roma?

SPEZIA – INTER

Spezia

Erlic meglio anche degli esterni Reca e Amian. Approvato il solito Bastoni. Maggiore a secco di bonus, concedetegli un turno di riposo. Daniele Verde leader di questo Spezia. Attenzione all’ex Manaj per il fattore rigori. Giasy per completare un tridente in emergenza. Agudelo solo per scommettitori veri.

Inter

Via libera ai tre difensori nerazzurri, Skriniar su tutti. Dumfries merita la vostra fiducia. Perisic e Gosens a prescindere dal minutaggio. Barella ad occhi chiusi, nonostante il periodo non brillante. Zero dubbi su Edin Dzeko. Torna Lautaro Martinez. Correa e Sanchez da schierare a prescindere dal minutaggio.

MILAN – GENOA

Milan

Sono le partite di Theo. Tonali da ampia sufficienza, Kessié per il fattore rigori. Rafael Leao si è un po’ spento, ma non escludetelo per nessuna ragione. Buon opzione Messias. Sempre e solo si per Olivier Giroud a San Siro.

Genoa

No al reparto difensivo del grifone. Da dimenticare anche la linea mediana. Si può lanciare l’ex Mattia Destro. Scommessa? Amiri.

CAGLIARI – SASSUOLO

Cagliari

Cragno per il modificatore, ma la difesa rimane pericolante. Lovato l’unico che si può salvare. Sempre e solo si per Joao Pedro: non si lascia mai fuori. No all’ex Pavoletti.

Sassuolo

Ferrari un fattore dai calci piazzati. Kyriakopoulos più di Toljan e Rogerio. TornaFrattesi, si può puntare su Maxime Lopez. Brilla Traorè Hj: è in gran spolvero e vorrà continuare a stupire. Ancora out Berardi. Impossibile escludere Raspadori e Scamacca.

SAMPDORIA – SALERNITANA

Sampdoria

No al reparto difensivo blucerchiato. Non ispira Rincon. Sensi possibile sorpresa di giornata. Antonio Candreva sa esaltarsi in queste partite: inizia l’operazione rilancio? Quagliarella può colpire in qualsiasi momento: buona scelta per chi ama le scommesse. Caputo il più in forma dei compagni del reparto offensivo.

Salernitana

Da evitare l’intero blocco difensivo a disposizione di mister Nicola. Potrebbe colpire dai calci piazzati Simone Verdi. Attenzione all’ex Bonazzoli…

UDINESE – EMPOLI

Udinese

Grande campionato di Silvestri, si può confermare per il modificatore. Pablo Mari più di Becao e Perez. Approvato l’ispiratissimo Nahuel Molina. Torna Pereyra. Out Beto, occasione Success? Il rigorista Deulofeu è sempre una buona opzione

Empoli

Stojanovic più di Parisi. Squalificato Zurkowski. Asllani per la sufficienza, Henderson tra alti e bassi. Nedim Bajrami a prescindere dal minutaggio. Pinamonti per un attacco privo di big. No a Cutrone.

FIORENTINA – VENEZIA

Fiorentina

Approvato il saltatore Milenkovic. Bonaventura ancora out, si può puntare sul rinato Castrovilli. Arthur Cabral ha brillato contro il Napoli. Ora giocherà al Franchi, dove deve ancora segnare: la corsa sotto la Fiesole lo aspetta. Gonzalez più di Sottil. Ikonè? Puntateci! Il gol è arrivato ed ora avrà chance dal 1′.

Venezia

No alla retroguardia dei lagunari. Si al solito Aramu che può colpire da fermo, ma assicuratevi una copertura. No a Cuisance ed Ampadu. Attenzione alla velocità di David Okereke in contropiede. Torna lo squalificato Henry.

JUVENTUS – BOLOGNA

Juventus

Danilo più dei compagni di reparto. Mai dubitare di Cuadrado. Rabiot più di Arthur e Locatelli. Si può azzardare la scommessa Bernardeschi. Squalificato Morata, Dybala ad occhi chiusi. Dusan Vlahovic non si discute, si schiera.

Bologna

Hickey più di De Silvestri. Svanberg meglio di Schouten in chiave bonus. Stagione finita per Soriano. Orsolini buona opzione di giornata. Via libera a Marko Arnautovic.

LAZIO – TORINO

Lazio

Ok Acerbi. No a Lucas Leiva e Cataldi. Sono le partite del sergente Sergej Milinkovic–Savic. Fiducia anche a Luis Alberto. Felipe Anderson approvato. Zaccagni a prescindere dal minutaggio. Immobile va schierato sempre e comunque.

Torino

Impossibile rinunciare a Bremer. Cautela con Singo, non ha convinto nelle ultime uscite. No a Mandragora, ok Lukic. Andrea Belotti ispira. Incognita Brekalo.

NAPOLI – ROMA

Napoli

Koulibaly più Rrhmani. No a Mario Rui che potrebbe andare in sofferenza. Fabian Ruiz più di Lobotka. Approvato Zielinski. Attenzione alla mina vagante Elmas. Insigne in ripresa, merita fiducia. Osimhen non si esclude nemmeno per scherzo. Sono le partite di Dries Mertens: quando il belga è chiamato a colpire…

Roma

Ibanez più di Smalling di Mancini. Occasione Maitland-Niles e Vina al posto di Zalewski e Karsdorp. Cristante da sufficienza. Squalificato Pellegrini: è in dubbio. Ha brillato in Europa, è ora di riprendersi la Roma anche in campionato per Nicolò Zaniolo. Mkhitaryan è tornato ad illuminare la manovra offensiva. Oliveira per il fattore rigori. Sempre e solo si per Abraham.

ATALANTA – HELLAS VERONA

Atalanta

Demiral più di Scalvini e Palomino. Il preferito della linea mediana bergamasca rimane Koopmeiners. No a Pasalic, da lanciare Malinovskyi. Si all’ispiratissimo Boga. È tornato Luis Muriel. Zapata? Si può lanciare coprendosi.

Hellas Verona

Per questo turno meglio affidarsi alle certezze. Quindi, nessun dubbio su Caprari (è anche rigorista). Barak non è al meglio, possiamo concedergli un turno di riposo. Giovanni Simeone per continuare la strada intrapresa in questa stagione.

