Fantacalcio, Vlahovic contro Abraham: è subito sfida tra bomber. Tornerà il vero Dybala con Allegri?

HELLAS VERONA – SASSUOLO

Sabato 21 Agosto ore 18.30

HELLAS VERONA

Montipò non è ancora non al top e per questo motivo si va verso la conferma Pandur. Quattro giocatori per tre posti in difesa con Dawidowicz, Gunter e Ceccherini favoriti su Magnani. Ai box Faraoni, Frabotta o Cancellieri al suo posto. In mediana più Tameze di Hongla per fare coppia con Veloso. In attacco solo certezze con Barak e Zaccagni alle spalle di Kalinic, titolare a causa dell’assenza per infortunio di Lasagna.

SASSUOLO

Squalificato Kyriakopoulos, agirà Rogerio sulla fascia mancina. Toljan più di Muldur a destra. Approvata la coppia Ferrari–Chiriches. Frattesi in vantaggio su Matheus Henrique per un posto in mediana al fianco di Lopez. Ai box Berardi, ci sarà Traorè Hj dal 1′ al fianco di Djuricic e Boga. Caputo in pole su Raspadori e Scamacca per guidare l’attacco neroverde.

INTER – GENOA

Sabato 21 Agosto ore 18.30

INTER

Sarà la prima Inter di Simone Inzaghi. Pochi dubbi in difesa, approvato il terzetto Skriniar–de Vrij–Bastoni. Approvato Hakan Calhanoglu, agirà al fianco di Brozovic e Barella. Darmian in vantaggio su Dumfries, ma non escludete l’olandese: troverà minuti a gara in corso. A sinistra, invece, molto più Perisic di Dimarco. Squalificato Lautaro, sarà Sensi ad agire alle spalle di Edin Dzeko.

GENOA

Da concedere un turno di riposo a Sirigu: l’Inter è orfana di Lukaku, ma è pur sempre la squadra campione d’Italia. Ispira l’ex Vanheusden, così come Criscito per il fattore rigori. No a Biraschi e Cambiaso. Hernani più di Sturaro e Badelj. Out Destro per motivi di mercato (è ad un passo dallo Spezia). Attenzione ai “baby” di Ballardini, su tutti Buksa. Si al sempre verde Pandev.

TORINO – ATALANTA

Sabato 21 Agosto ore 20.45

TORINO

Bremer fattore sui calci piazzati, ma attenzione alla corazzata bergamasca. Non convincono Izzo e Rodriguez. Singo in vantaggio su Vojvoda. Si all’ispiratissimo Ola Aina. Mandragora più di Lukic. Belotti ancora out dopo la botta alla caviglia rimediata in Coppa Italia. Ci saranno Pjaca e Linetty alle spalle di Sanabria.

ATALANTA



Squalificati Toloi, de Roon e Freuler. Non ci saranno, invece, per infortunio Hateboer e soprattutto Zapata (ai box per una distorsione al ginocchio destro). Ci sarà Musso tra i pali. Terzetto difensivo composto da Palomino–Demiral–Djimsiti in difesa. Pasalic più di Pessina a causa dei suoi inserimenti. La corsia di destra sarà presidiata da Maehle, quella di sinistra, invece, da Gosens. Pochi dubbi per il capitolo punta: sarà Luis Muriel a guidare il reparto offensivo bergamasco. Sono in tre per le altre due maglie: Ilicic e Malinovskyi in pole, insegue Miranchuk.

EMPOLI – LAZIO

Sabato 21 Agosto ore 20.45

EMPOLI

Da evitare l’intero blocco difensivo degli empolesi, meglio non rischiare con la Lazio di mister Sarri. A centrocampo Ricci più Stulac e Bandinelli, con Haas in posizione più avanzata. Bajrami è stato infatti provato da seconda punta a supporto di bomber Mancuso: non sottovalutatelo! Ricordate il primo anno Ciccio Caputo in Toscana?

LAZIO

Ci sarà Reina tra i pali. Non convince Luiz Felipe, autore di qualche distrazione di troppo durante le amichevoli. Si possono lanciare Acerbi e Lazzari, convince meno, invece, Hysaj. Milinkovic–Savic e Luis Alberto non possono essere messi in discussione, soprattutto in partite come questa. Occasione per Moro dal 1′ minuto: Pedro è arrivato da pochi giorni e difficilmente (anche se non è impossibile) troverà subito la maglia da titolare. Immobile vorrà ripartire con il “botto” dopo la vittoria dell’Europeo.

UDINESE – JUVENTUS

Domenica 22 Agosto ore 18.30

UDINESE

Si a Molina nonostante la partita impegnativo. Becao in vantaggio Larsen per fare reparto con Nuytinck e Samir davanti a Silvestri. Pereyra prenderà l’eredità lasciata da Rodrigo De Paul. Non ispirano Walace e Makengo. Attenzione a Samardzic, potrebbe trovare spazio nel centrocampo di mister Gotti. In attacco sicuro del posto Pussetto. Cristo Gonzalez in vantaggio su Deulofeu, ma lo spagnolo può essere schierato a prescindere dal minutaggio.

JUVENTUS

Ispira tantissimo l’ex di giornata Cuadrado. De Ligt più di Bonucci. Ballottaggio Danilo–Alex Sandro con il secondo in vantaggio. Attenzione a Ramsey nel ruolo inedito, ha già dimostrato di saper colpire con i suoi inserimenti. Pronte come mezzali Bernardeschi e Bentancur. Pochi dubbi sul tridente Chiesa-Dybala-Ronaldo: si schierano sempre! Non sottovalutate i jolly Kulusevski e Morata a gara in corso.

BOLOGNA – SALERNITANA

Domenica 22 Agosto ore 18.30

BOLOGNA

Il Bologna di Sinisa dovrà riscattare la brutta sconfitta contro la Ternana. Non ispira particolarmente Skorupski, così come il quartetto difensivo. In mediana ci sarà il terzetto collaudato Svanberg–Schouten–Soriano. Ballottaggio Barrow-Vignato: si possono lanciare entrambi. Orsolini potrebbe essere distratto dalle voci di mercato, ma la partita è troppo “appetitosa” per lasciare fuori. Esordio con la maglia del Bologna in Serie A per Arnautovic. L’austriaco andrà fin da subito a caccia del primo gol: si può lanciare senza timore.

SALERNITANA

Stradberg più dei compagni di reparto. Zortea in vantaggio su Kechrida, mentre Ruggeri sarà il titolare sull’out di sinistra. Squalificato Di Tacchio. Obi più dei due Coulibaly. Fiducia a Bonazzoli reduce dalla doppietta in Coppa Italia. Ballottaggio Djuric–Simy: al momento il primo è in vantaggio, ma attenzione perché le quotazione del bomber ex Crotone sono in risalita.

ROMA – FIORENTINA

Domenica 22 Agosto ore 20.45

ROMA

Attenzione all’ex di giornata Mancini: un fattore dei calci piazzati. Calafiori e Kumbulla insidiano Ibanez e Vina, mentre è sicuro del posto Karsdorp sulla destra. Non convince a pieno Cristante, meglio puntare su Pellegrini. Non lasciate fuori Veretout e Zaniolo, anche loro ex di giornata: puniranno la loro ex squadra? Mkhitaryan senza paura! L’armeno ha dimostrato di essere in palla fin da subito: impossibile lasciarlo fuori. Momento magico per Shomurodov: potrebbe essere confermato al centro dell’attacco giallorosso a discapito di Tammy Abraham.

FIORENTINA

Una delle squadre più intriganti del nuovo campionato italiano. Non sarà una partita semplice per la retroguardia Viola: si può schierare Dragowski sperando in un’ampia sufficienza. Biraghi potrebbe essere un fattore lungo la fascia. Venuti di cuore, ma all’Olimpico non sarà facile. Attenzione a Milenkovic, fattore da non sottovalutare nei calci piazzati. Pulgar ha perso l’appetibilità dovuta ai calci di rigore, andateci cauti. Assolutamente approvate l’estro e la fantasia di Castrovilli e Bonaventura. Vlahovic è un top di reparto, non si mette in discussione. Sarà l’esordio di Nico Gonzalez in Serie A, lascerà subito il segno? Non lasciatelo fuori a cuor leggero, potreste pentirvene. Ballottaggio Sottil–Callejon per l’ultima maglia del tridente.

NAPOLI – VENEZIA

Domenica 22 Agosto ore 20.45

NAPOLI

Meret in vantaggio su Ospina. Ok Di Lorenzo. Koulibaly più di Manolas che potrebbe essere distratto dalle voci di mercato. Per questa giornata si può lanciare anche Mario Rui. Sorpresa? Elmas. Il macedone è in ballottaggio con Lobotka per una maglia al fianco di Fabian Ruiz e Zielinski in mediana. Via libera al tridente del Napoli: Mertens ai box, Osimhen è la certezza in avanti. Al fianco del nigeriano ci saranno Insigne e Politano.

VENEZIA

Da evitare l’intero reparto difensivo dei veneziani. Assente Busio. Heymans ispira più dei compagni di reparto Peretz e Fiordilino. Aramu dalla panchina, il tridente sarà composto da Di Mariano–Forte–Johnsen.

CAGLIARI – SPEZIA

Lunedì 23 Agosto ore 18.30

CAGLIARI

Godin più dei compagni di reparto Walukiewicz e Carboni. Corsa e grande facilità al cross per Zappa, sono le sue partite. Dalbert in vantaggio su Lykogiannis. In mediana dipende tutto da Marin, ieri a parte per un fastidio alla caviglia destra: se starà bene giocherà lui con Strootman e uno tra Deiola e Pereiro, altrimenti spazio a entrambi. Joao Pedro e Pavoletti guideranno l’attacco di mister Semplici: pochi dubbi, schierateli!

SPEZIA

Zoet è favorito su Provedel. Attenzione a Nikolau: gol strepitoso all’esordio in Coppa Italia. Ci sarà il neo-acquisto Amian sull’out di destra. Mentre è ballottaggio aperto tra Bastoni–Ferrer sull’out di sinistra: l’italiano è in vantaggio ed è quello più appetibile fra i due in termini di Fantacalcio. Approvato Maggiore. Possibile sorpresa Kovalenko. Verde e Colley sicuri di una maglia nel tridente di Thiago Motta: Gyasi e Mraz si contendono l’ultima maglia da titolare.

SAMPDORIA – MILAN

Lunedì 23 Agosto ore 20.45

SAMPDORIA

Non è l’esordio più facile per mister Roberto D’Aversa. Da evitare il blocco difensivo blucerchiato. Ekdal e Adrien Silva da cartellino facile. Thorsby potrebbe essere distratto dalle voci di mercato, fate attenzione! Approvato Damsgaard: il gioiello danese troverà più spazio dopo la cessione di Jankto. Si a Candreva. Mai sottovalutare Quagliarella! Potrebbe calare l’asso dalla manica in qualsiasi momento: non lasciatelo fuori a cuor leggero.

MILAN

Pioli ripartirà dai suoi fedelissimi. Maignan prenderà il posto lasciato vagante da Gigio Donnarumma. A sinistra il solito treno Theo: nient’altro da aggiungere, si deve schierare. Si possono schierare Kjaer e Tomori, ma attenzione all’esperienza di Quagliarella. In mediana Bennacer e Tonali non ispirano particolarmente. Approvatissimo Brahim Diaz, Leao e Rebic più di Saelemakers. Out Ibra, sarà Giroud a guidare l’attacco rossonero.

