Il direttore della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia, interrogato sul futuro di Vlahovic, ha risposto dicendo: “Vlahovic non partirà, restera qui alla Fiorentina. Belotti e Scamacca? No, smentisco” conclude Pradè.

ZAPPACOSTA ALLA FIORENTINA, LE ULTIME