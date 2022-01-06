Fantacalcio, 6 politico? Dentro portieri e difensori. Chiesa ed Immobile uniche garanzie

Analisi di ogni partita della ventesima giornata di Serie A in ottica Fantacalcio. Ricordatevi la formazione entro le 12.30

Sarà una giornata all'insegna del 6 politico, sarà una giornata molto dura e "stressante" per noi fantallenatori. Ci sarà il solito bivio tra chi aspetterà e chi darà i 6 politici.

Per chi usa i 6 politici: sempre si a portieri e difensori. Mentre potete mettere in panchina i centrocampisti e gli attaccanti.

Per chi aspetterà: si consiglia di schierare tutti i big, ma ne parleremo nelle prossime righe esaminando partita per partita.

BOLOGNA - INTER

Bologna

Approvati gli uomini del momento Arnautovic e Svanberg. Per il resto, meglio affidarsi agli eventuali "disponibili" (ovvero coloro che riusciranno a scendere in campo nelle altre partite).

Inter

Via libera all'intero blocco Inter con l'aggiunta dell'attualmente squalificato Calhanoglu e del positivo Dzeko.

SAMPDORIA - CAGLIARI

Sampdoria

Difesa in emergenza dopo la positività di Augello e la convocazione in Coppa d'Africa di Colley. Sempre e solo si ad Antonio Candreva. Quagliarella potrebbe trovare il bonus in qualsiasi momento: è la giornata giusta per lanciarlo. Gabbiadini è il più in forma del reparto avanzato blucerchiato, merita la vostra fiducia!

Cagliari

Evitate l’intero blocco dei sardi: c’è aria di tempesta! Si può salvare solo Joao Pedro.

LAZIO - EMPOLI

Lazio

Non al meglio Acerbi. Marusic potrebbe spuntarla su Lazzari. Bene Cataldi, sono le partite del sergente Sergej Milinkovic-Savic (ricordate all'andata?) Fiducia anche a Luis Alberto a prescindere dal minutaggio. La velocità di Felipe Anderson può essere un fattore della partita. Sempre e solo si ad Immobile. Zaccagni merita la vostra fiducia.

Empoli

Meglio evitare l’intero blocco difensivo dei toscani. Attenzione al velenoso Zurkowski. No a Bandinelli. Andrea Pinamonti è l’uomo del momento dei toscani: si può schierare per completare un tridente in emergenza.

SPEZIA - HELLAS VERONA

Spezia

No alla retroguardia spezzina. Bastoni è sempre la pedina migliore della retroguardia spezzina. Giulio Maggiore l’unica garanzia, Kovalenko e Verde tra alti e bassi. Non convince Giasy.

Hellas Verona

Risultano ben 8 positivi in casa Hellas, ma non si conoscono i nomi. Fate attenzione alle news che circoleranno fino all'ultimo secondo disponibile per schierare la formazione! Faraoni sa lasciare il segno in queste partite. Lazovic da sufficienza. Barak non si discute, si schiera nonostante gli ultimi acciacchi. Ottimo momento di forma per Tameze. Giovanni Simeone in un momento di forma pazzesco, schieratelo!

ATALANTA - TORINO

Atalanta

Pochi dubbi sulla macchina da guerra del Gasp. Dentro anche Zapata e chi è infortunato come Gosens.

Torino

Bremer e Singo si possono salvare anche a Bergamo. Cauti con Belotti.

SASSUOLO - GENOA

Sassuolo

Ferrari un fattore dai calci piazzati. Out Frattesi, Lopez più di Henrique. Domenico Berardi impossibile da escluderlo in questa partita. Out Scamacca! È il momento di lanciare anche Raspadori.

Genoa

Meglio evitare l’intero blocco della squadra di Sheva. Ancora una volta, out Criscito risultato positivo al Covid-19. No ad Ekuban. La scelta più "saggia", o forse scontata, ricade in Mattia Destro.

MILAN - ROMA

Milan

Out Tomori. Theo Hernandez più di Kalulu. Attenzione all'ex Florenzi... Tonali da sufficienza, Kessié in Coppa d'Africa: chance per Bakayoko? Fiducia a Junior Messias. Approvati Saelemakers e Leao. Olivier Giroud senza paura. Ibrahimovic solo coprendosi.

Roma

Ibanez e Mancini da bonus. Karsdorp più di Vina. Approvato il rigorista Veretout. Potrebbe tornare El Shaarawy: da ex, si può schierare coprendosi. Pellegrini? Non si discute. Mkhitaryan sa accendersi in queste partite, approvato. Confermate Tammy Abraham.

SALERNITANA - VENEZIA

Salernitana

Sempre e solo Ribery. Per il resto, penso e spero che possiate avere di meglio.

Venezia

Solito discorso fatto per i salentini. Si possono lanciare Aramu ed Henry, ma per il resto meglio guardare altrove.

FIORENTINA - UDINESE

Fiorentina

Tanta curiosità per Ikonè, ma dubito che sarà già presente nelle vostre rose. Lanciate Vlahovic e Gonzalez. A centrocampo si possono schierare Castrovilli e Bonaventura.

Udinese

Non può mancare Beto. Deulofeu e Pussetto potrebbero essere delle buone idee per completare un eventuale tridente.

JUVENTUS - NAPOLI

Juventus

Out Bonucci. No a Rugani. Si può schierare, invece, De Ligt. McKennie più di Rabiot e Locatelli. Mai dubitare di Juan Cuadrado. In crescita Bernardeschi: è giunto il momento di puntarci. Morata o Kean? Da lanciare entrambi a prescindere dal minutaggio. Chiesa solo coprendosi.

Napoli

Napoli colpito da Covid e convocazioni in Coppa d'Africa: è emergenza totale! Sconsigliato l'intero reparto difensivo! Non sottovalutate Elmas. Riflettori puntati su Lorenzo Insigne! Come si comporterà dopo l'addio ormai certo direzione Toronto? No a Petagna. Mertens più di Politano.

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