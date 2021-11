Fantacalcio, l’ex Saponara per sbancare il Castellani. Riuscirà Mertens a sostituire Osimhen?

CAGLIARI – SALERNITANA

Venerdì 26 Novembre ore 20.45

Cagliari

A sorpresa si può lanciare Bellanova. Ceppitelli più di Carboni. Marin meglio dei compagni di reparto, Nandez da sufficienza, ma attenzione ai malus. La garanzia risponde ad un solo nome: Joao Pedro. Via libera anche a Keita.

Salernitana

Ranieri e Kechrida più dei compagni di reparto. Non convincono Di Tacchio e L.Coulibaly. Se sta bene, Ribery fa la differenza: si può mettere coprendosi. Federico Bonazzoli vorrà sfruttare l’occasione che gli dovrebbe concedere mister Colantuono. Approvato più di Simy.

EMPOLI – FIORENTINA

Sabato 27 Novembre ore 15.00

Empoli

Si al solito Stojanovic, da evitare il resto delle difesa. Henderson da ampia sufficienza, Attenzione all’ex Zurkowski. Ricci più di Bandinelli e Haas. Andrea Pinamonti è l’uomo del momento dei toscani: si schiera senza nessun dubbio! A questo giro più Cutrone di Di Francesco a causa del fattore ex.

Fiorentina

Attenzione in mezzo ai pali: Dragowski è tornato in gruppo, subito maglia da titolare nel derby? Approvata la coppia Milenkovic-Quarta. Odriozola più di Biraghi. Torreira da sufficienza, è la mente della Fiorentina. Attenzione all’ex Riccardo Saponara! Il fantasista italiano sta vivendo un momento di forma mostruoso: assolutamente da lanciare! Torna Gonzalez e non possiamo far a meno che lanciarlo. Vlahovic implacabile! Non si mette in discussione.

SAMPDORIA – HELLAS VERONA

Sabato 27 Novembre ore 15.00

Sampdoria

Si al solito Augello. Yoshida più di Colley. Si a Thorsby, assolutamente no a Ekdal e Adrien Silva. Sempre e solo si ad Antonio Candreva. Quagliarella potrebbe trovare il bonus in qualsiasi momento, continuate a dargli fiducia. Caputo è il più in forma nel reparto offensivo blucerchiato e va confermato.

Hellas Verona

Faraoni che sa lasciare il segno in queste partite. Lazovic da sufficienza. Antonin Barak non si discute, si schiera. Tameze più di Miguel Veloso. Non rinnegate Simeone: era impossibile tenere quel ritmo. Si a Caprari per completare il tridente.

JUVENTUS – ATALANTA

Sabato 27 Novembre ore 18.00

Juventus

Out Danilo. De Ligt più di Bonucci. McKennie più di Rabiot e Locatelli. Mai dubitare di Cuadrado. Federico Chiesa è sempre il meglio in campo dei bianconeri, continuate a dargli fiducia. Dybala a prescindere dal minutaggio, può accendersi in qualsiasi momento.

Atalanta

Torna il tridente di fiducia del Gasp: dentro Toloi, Palomino e Djimsiti in difesa. Demiral solo con una riserva. In forse Zappacosta, si può lanciare coprendosi. Koopmeiners meglio Freuler e de Roon anche in zona bonus. Mario Pasalic in versione maxi: non azzardatevi a lasciarlo fuori! Ok Malinovskyi. Duvan Zapata non si tiene fuori. Ilicic e Muriel a prescindere dal minutaggio.

VENEZIA – INTER

Sabato 27 Novembre ore 20.45

Venezia

Da evitare l’intero blocco difensivo: meglio evitare inutili rischi. Busio per la solita sufficienza, ma la partita è impegnativa. Mattia Aramu è l’anima della squadra: rigori e non solo. Henry ed Okereke solo per completare tridenti in emergenza, ma dovreste avere di meglio nelle vostre rose per questa giornata.

Inter

Promosso Skriniar, Bastoni più di Ranocchia. Darmian offre più garanzie di Dumfries. In grande spolvero la coppia croata Perisic e Brozovic. Non si mette in discussione Barella. Davanti nessun dubbio su Dzeko (con riserva) e, soprattutto, Lautaro Martinez. Correa anche a gara in corso.

UDINESE – GENOA

Domenica 28 Novembre ore 12.30

Udinese

Si a Nuytinck. Approvato Molina, no a Larsen. Walace e Makengo offrono poco, così come Jajalo. Sempre e solo si al faro Roberto Pereyra. Beto ispira in attacco, Deulofeu da buon voto.

Genoa

Non recupera Criscito. Approvato Cambiaso. Pochi bonus in mezzo al campo, ma si può schierare Rovella. Out anche Caicedo. Si può puntare sul sempreverde Goran Pandev.

MILAN – SASSUOLO

Domenica 28 Novembre ore 15.00

Milan

Torna Tomori, Kjaer approvato. Theo Hernandez dovrà riscattare il brutto errore di Firenze. In crescita Kalulu. Tonali da sufficienza, Kessié per il fattore rigore. Attenzione a Rafael Leao che sa accendersi in queste partite e risultare devastante. Ibra e Giroud senza paura: possibile staffetta?

Sassuolo

Ferrari un fattore dai calci piazzati. Squalificato Frattesi, è l’ora di Matheus Henrique?Domenico Berardi fa la differenza ed è rigorista, impossibile escluderlo. Raspadori si può rimettere, anche Scamacca merita la vostra fiducia.

SPEZIA – BOLOGNA

Domenica 28 Novembre ore 15.00

Spezia

Può cavarsela Bastoni. Kovalenko da ex, Maggiore è sempre l’unica garanzia.Verde tra alti e bassi. È arrivato il momento di dare fiducia a M’bala Nzola: la doppietta messa a segno a Bergamo sarà la svolta della sua stagione?

Bologna

Theate da leader difensivo. Svanberg più di Dominguez e Schouten. Out De Silvestri, promosso Hickey. Chance per Orsolini? Fiducia a Roberto Soriano: ago della bilancia della squadra di Sinisa. Sempre e solo si per Arnautovic. Fiducia a Barrow.

ROMA – TORINO

Domenica 28 Novembre ore 18.00

Roma

Ibanez più di Smalling. Karsdorp più di Vina. Mancini da mediano, si può schierare. Approvato il rigorista Veretout, così come Pellegrini. Via libera alla trequarti con un occhio in particolare a Stephan El Shaarawy. Attenzione a Mkhitaryan! Assicuratevi una riserva, non è al top della condizione. Fiducia ad Abraham, si è sbloccato.

Torino

Bremer, per distacco, il migliore del reparto difensivo granata. Non ispira Ola Aina, attenzione a Vojvoda. Singo anche a partita in corso. È tornato Brekalo, approvato! È l’ora che il “Gallo” Andrea Belotti torni a tirare su la cresta: approvato!

NAPOLI – LAZIO

Domenica 28 Novembre ore 20.45

Napoli

Torna Koulibaly e non possiamo fare a meno di schierarlo. No a Mario Rui. Sono le partite di Zielinski. Non ispira Lobotka. Demme da sufficienza, ma attenzione ai malus. Direi Mertens? Avrà i riflettori puntati addosso. Vorrà rispondere subito presente e non possiamo fare a meno che lanciarlo.

Lazio

Si al leone Acerbi. Lazzari meglio di Hysaj. Sono le partite di Sergej Milinkovic-Savic. No a Cataldi, fiducia a Luis Alberto a prescindere dal minutaggio. La velocità di Felipe Anderson può essere un fattore della partita. Immobile? Non scherziamo…

LEGGI ANCHE: