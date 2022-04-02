Fantacalcio, pazzia o scacco matto Cabral? Mertens per il sogno scudetto Napoli. Mistero Ibrahimovic

Analisi di ogni partita della trentunesima giornata di Serie A in ottica Fantacalcio. Ricordatevi la formazione entro le 15.00

SPEZIA - VENEZIA

Spezia

Erlic meglio degli esterni Reca e Amian. Approvato Bastoni. Maggiore sembra aver perso la via del bonus ma rimane comunque un'ottima pedina per completare il reparto in questa giornata. Daniele Verde da leader di questo Spezia. Attenzione a Manaj per il fattore rigori. Giasy per completare un tridente in emergenza.

Venezia

No alla retroguardia dei lagunari. Si al solito Mattia Aramu che può colpire da fermo, ma assicuratevi una copertura. No a Cuisance ed Ampadu. Okereke cliente scomodo a causa della sua velocità. Squalificato Henry.

LAZIO - SASSUOLO

Lazio

Ok Acerbi. No a Lucas Leiva e Cataldi. Sono le partite del sergente Sergej Milinkovic-Savic. Fiducia anche a Luis Alberto che si è ripreso la Lazio. Felipe Anderson approvato. Zaccagni a prescindere dal minutaggio. Immobile va schierato sempre e comunque.

Sassuolo

Ferrari un fattore dai calci piazzati. Kyriakopoulos più di Toljan e Rogerio. Approvatissimo Frattesi dopo il rinnovo. Nessuna esitazione su Traorè Hj: è in gran spolvero e vorrà continuare a stupire. Brilla Giacomo Raspadori: è il suo momento. Out Berardi.



SALERNITANA - TORINO

Salernitana

Da evitare l'intero blocco difensivo a disposizione di mister Nicola. Potrebbe colpire dai calci piazzati Simone Verdi. Attenzione all'ex Bonazzoli...

Torino

Impossibile rinunciare a Bremer. Cautela con Singo, non ha convinto nelle ultime uscite. Meglio puntare sulla coppia Ansaldi e Vojvoda. No a Mandragora, ok Lukic. Andrea Belotti ispira. Incognita Brekalo.

FIORENTINA - EMPOLI

Fiorentina

Igor non è da fantacalcio, ma può strappare la sufficienza. Approvato Milenkovic. Torreira si sta spingendo molto nell'area avversaria, può essere una piacevole opzione in vista del fine campionato. Krzysztof Piatek sembra essersi lasciato alle spalle l'infortunio: avrà la meglio su Cabral? Gonzalez più di Sottil. Ikonè? Puntateci! Il gol arriverà.

Empoli

No alla difesa dei toscani. Sempre e solo si al velenoso (ed ex) Szymon Zurkowski. Asllani per la sufficienza, Henderson tra alti e bassi.. Bajrami a prescindere dal minutaggio. Pinamonti per un attacco privo di big. No a Cutrone.

ATALANTA - NAPOLI

Atalanta

Demiral più di Palomino. Il preferito della linea mediana bergamasca rimane Koopmeiners. No a Pasalic, da lanciare Malinovskyi. Si all'ispiratissimo Boga. È tornato Luis Muriel.

Napoli

Koulibaly più Rrhmani. No a Mario Rui che potrebbe andare in sofferenza. Fabian Ruiz più di Lobotka. Approvato Zielinski. Attenzione alla mina vagante Elmas. Insigne in ripresa, merita fiducia. Sono le partite di Dries Mertens: quando il belga è chiamato a colpire...

UDINESE - CAGLIARI

Udinese

Pablo Mari squalificato, Becao più di Perez. Approvato l'ispiratissimo Molina, così come Udogie. Roberto Pereyra? non possiamo far altro che schierarlo. Deulofeu meglio di Beto.

Cagliari

Cragno per il modificatore difesa, ma la difesa rimane pericolante. No a Dalbert e Bellanova. Marin più di Deiola e Baselli. Sempre e solo si per Joao Pedro: non si lascia mai fuori. No a Pavoletti. Pereiro per i temerari.

SAMPDORIA - ROMA

Sampdoria

No al reparto difensivo blucerchiato. Non ispira Rincon. Sensi possibile sorpresa di giornata. Candreva sa esaltarsi in queste partite: inizia l'operazione rilancio? Fabio Quagliarella può colpire in qualsiasi momento: buona scelta per chi ama le scommesse. Caputo il più in forma dei compagni del reparto offensivo.

Roma

No ad Ibanez. Più Smalling di Mancini. Zalewski più di Maitland-Niles e Vina. Cristante da sufficienza, ma attenzione ai malus. Febbre per Pellegrini: è in dubbio. Nicolò Zaniolo per rispondere ai fischi. Toccherà a Mkhitaryan illuminare la manovra offensiva. Oliveira per il fattore rigori. Sempre e solo si per Tammy Abraham.

JUVENTUS - INTER

Juventus

Danilo più dei compagni di reparto. Mai dubitare di Cuadrado. Rabiot più di Arthur e Locatelli. Si può azzardare la scommessa Bernardeschi. Alvaro Morata il più in forma tra i bianconeri. Dybala con copertura. Vlahovic non si discute, si schiera.

Inter

Ancora out De Vrij. Bastoni più di Skriniar e D'Ambrosio. Dumfries merita la vostra fiducia. Perisic e Gosens a prescindere dal minutaggio. Barella ad occhi chiusi, nonostante il periodo non brillante. Zero dubbi su Dzeko e Calhanoglu. Si è sbloccato Lautaro Martinez. Correa e Sanchez solo coprendosi.

HELLAS VERONA- GENOA

Hellas Verona

Scaligeri in piena emergenza: squalificati Ceccherini, Faraoni e Ilic. Per questo turno meglio affidarsi alle certezze. Quindi, nessun dubbio su Caprari (è anche rigorista). Barak non si discute. Giovanni Simeone per continuare sulla strada intrapresa.

Genoa

Solida la difesa del grifone dopo l'arrivo di Blessin. Vasquez più di Ostigard. Da lanciare Hefti. No a Sturaro e Badelj. Chance per Amiri dopo il 6.5 nell'ultima uscita. Via libera per Mattia Destro. Scommessa? Portanova.

MILAN - BOLOGNA

Milan

Sono le partite di Theo. Tonali da ampia sufficienza, Kessié per il fattore rigori. Rafael Leao è l'uomo del momento in casa Milan: si schiera senza paura. Si possono lanciare Rebic e Saelemaekers. Buon opzione Messias. Ibrahimovic dal 1'? Si schiera senza alcuna esitazione. Giroud a prescindere dal minutaggio.

Bologna

Theate l'unico promosso della retroguardia emiliana. Hickey più di De Silvestri. Svanberg meglio di Soriano e Shouten in chiave bonus. Si può concedere un turno di riposo a Arnautovic non al meglio della condizione. Musa Barrow? Non sottovaluto perchè potrebbe essere la sorpresa di giornata.

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