Bonaventura continua a sentire dolore al ginocchio, non si allena da ormai due settimane

Bonaventura fuori, Piatek si allena regolarmente con il resto del gruppo. Odriozola non è al 100% della condizione

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, la seduta di oggi è stata fatta con la squadra al completo con tutti i nazionali rientrati a Firenze. Non si è allenato Jack Bonaventura, che ha ancora dolore al ginocchio dopo la botta avuta contro il Bologna. Ormai sono due settimane che il centrocampista non si allena con il resto del gruppo. Buone notizie invece arrivano da Piatek che si è allenato regolarmente nonostante l'acciacco ed il taglio al tallone rimediato in nazionale. Non buone sensazioni per Odriozola, che si è allenato ma che continua a non essere al 100%.

MOURINHO STA FACENDO COME GATTUSO

https://www.labaroviola.com/sapete-chi-ha-chiesto-guedes-mourinho-per-la-roma-e-la-stessa-storia-di-gattuso-con-la-fiorentina/170996/