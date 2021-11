Fantacalcio, Bonaventura ed il fascino dell’ex. Arnautovic-Simeone: non chiamateli provinciali. Out Politano

ATALANTA – SPEZIA

Sabato 20 Novembre ore 15.00

Atalanta

Torna il tridente di fiducia del Gasp: dentro Toloi, Palomino e Djimsiti in difesa. Demiral solo con una riserva. Gran momento di forma per Davide Zappacosta, condizione strepitosa e Nazionale conquistata. Koopmeiners meglio Freuler e de Roon anche in zona bonus. Pasalic merita fiducia, così come Malinovskyi. Duvan Zapata non si tiene fuori. Ilicic e Muriel a prescindere dal minutaggio. Attenzione all’ex Piccoli a partita in corso.

Spezia

Può cavarsela Bastoni. Sala da sufficienza. Kovalenko da ex, Giulio Maggiore è sempre l’unica garanzia. Non fidatevi troppo degli attaccanti, Nzola e Giasy non ispirano. Verde tra alti e bassi.

LAZIO – JUVENTUS

Sabato 20 Novembre ore 18.00

Lazio

Si al leone Acerbi. Lazzari meglio di Hysaj. Sono le partite di Sergej Milinkovic-Savic. No a Cataldi, fiducia a Luis Alberto a prescindere dal minutaggio. La velocità di Felipe Anderson può essere un fattore della partita. Recuperato Pedro ma andateci cauti. Immobile a prescindere dalla condizione fisica.

Juventus

Danilo promosso più Alex Sandro perché “Felipao” spinge e potrebbe far male. De Ligt più di Bonucci. McKennie è il meglio fra le pedine al centrocampo di Allegri, è in fiducia e va lanciato. Mai dubitare di Juan Cuadrado, lo dimostra il gol messo a segno con la Fiorentina nonostante lo scarso minutaggio. Si è sbloccato Morata con il gol qualificazione per la sua Spagna. Chiesa non si mette in discussione.

FIORENTINA – MILAN

Sabato 20 Novembre ore 20.45

Fiorentina

La difesa è in emergenza totale, ma si può puntare su Biraghi per il fattore calci piazzati. Giacomo Bonaventura da ex più che un semplice consiglio, quasi un obbligo. Torreira da sufficienza, è la mente della Fiorentina. Saponara più di Callejon. Gonzalez con riserva, Vlahovic non si mette in discussione.

Milan

Out Tomori, Kjaer approvato. Theo Hernandez è la solita garanzia, Tonali da sufficienza. Kessié per il fattore rigore. Attenzione a Rafael Leao che sa accendersi in queste partite e risultare devastante. Ibra e Giroud senza paura: possibile staffetta?

SASSUOLO – CAGLIARI

Domenica 21 Novembre ore 12.30

Sassuolo

Ferrari un fattore dai calci piazzati. Gran momento di forma per Frattesi, da mettere. Domenico Berardi fa la differenza ed è rigorista, impossibile escluderlo. Raspadori si può rimettere, anche Scamacca merita la vostra fiducia.

Cagliari

Meglio evitare la difesa: evitiamo rischi inutili. Marin meglio dei compagni di reparto, Nandez da sufficienza, ma attenzione ai malus. La garanzia risponde ad un solo nome: Joao Pedro.

BOLOGNA – VENEZIA

Domenica 21 Novembre ore 15.00

Bologna

Theate da leader difensivo. Svanberg più di Dominguez e Schouten. Out De Silvestri, promosso Hickey. Fiducia a Roberto Soriano: ago della bilancia della squadra di Sinisa. Sempre e solo si per Arnautovic. Fiducia a Barrow.

Venezia

L’ora della svolta per Caldara? Haps meglio di Mazzocchi. Approvato il solito Busio. Mattia Aramu è l’anima della squadra: rigori e non solo. Henry ed Okereke solo per completare tridenti in emergenza.

SALERNITANA – SAMPDORIA

Domenica 21 Novembre ore 15.00

Salernitana

Da evitare l’intero blocco difensivo di Colantuono. Obi meglio di Schiavone e Di Tacchio. Se sta bene, Franck Ribery può fare la differenza anche in queste partite. Bonazzoli più di Simy.

Sampdoria

Si al solito Augello. Sempre e solo si ad Antonio Candreva. Quagliarella potrebbe trovare il bonus in qualsiasi momento. Caputo è il più in forma nel reparto offensivo blucerchiato e va confermato.

INTER – NAPOLI

Domenica 21 Novembre ore 18.00

Inter

Promosso Skriniar, Bastoni più di Ranocchia. Darmian offre più garanzie di Dumfries. In grande spolvero la coppia croata Perisic e Brozovic. Non si mette in discussione Barella. Davanti nessun dubbio su Dzeko (con riserva) e, soprattutto, Lautaro Martinez. Correa anche a gara in corso.

Napoli

Torna Koulibaly e non possiamo fare a meno di schierarlo. Di Lorenzo approvato: si ripeterà dopo il gol Nazionale? No a Mario Rui. Sono le partite di Zielinski. Victor Osimhen vorrà tornare al gol: via libera! Politano positivo al Covid, chance per Lozano?

GENOA – ROMA

Domenica 21 Novembre ore 20.45

Genoa

È la prima per Sheva sulla panchina del Grifone. Mancherà la certezza Criscito. Approvato Cambiaso. Pochi bonus in mezzo al campo, ma si può schierare Rovella in un centrocampo in piena emergenza. Out anche Caicedo. Mattia Destro da ex è più che un’idea e attenzione al fattore rigori..

Roma

Si al goleador Ibanez. Karsdorp più di Vina. Approvato il rigorista Veretout, così come Pellegrini. Via libera alla trequarti giallorossa con l’aggiunta della carta El Shaarawy a gara in corso. Tammy Abraham si è spento? Non demordete, potrebbe essere la partita della svolta.

HELLAS VERONA – EMPOLI

Lunedì 22 Novembre ore 18.30

Hellas Verona

Si può puntare su Faraoni che sa lasciare il segno in queste partite. Lazovic da sufficienza. Barak non si discute. È un Giovanni Simeone in versione maxi e non possiamo far altro che dargli fiducia, nonostante la partita impegnativa.

Empoli

Si al solito Stojanovic, da evitare il resto delle difesa. Henderson da ampia sufficienza, torna Ricci. Attenzione a Zurkowski! Il polacco lascia spesso il segno sotto la voce bonus, guardate l’ultima partita… Bajrami con riserva. Andrea Pinamonti è l’uomo del momento dei toscani: si schiera senza nessun dubbio! Di Francesco più di Cutrone.

TORINO – UDINESE

Lunedì 22 Novembre ore 20.45

Torino

Bremer, per distacco, il migliore del reparto granata. Non ispira Ola Aina, mentre è approvatissimo Singo. Tornano Brekalo e Pjaca, si possono mettere coprendosi. È tornato il “Gallo” Andrea Belotti, approvato! Si può schierare anche Sanabria nonostante il minutaggio che gli verrà concesso.

Udinese

Si a Nuytinck. Approvato Molina, no a Larsen. Walace e Makengo offrono poco, così come Jajalo. Sempre e solo si al faro Roberto Pereyra. Beto ispira in attacco, Deulofeu da buon voto, Success non convince del tutto

LEGGI ANCHE: