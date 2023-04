Fantacalcio, ultima spiaggia per Jovic. Leao mania, Zapata per sbloccarsi. Caputo per il gol dell’ex

Dopo le semifinali di Coppa Italia, è tempo di tornare a pensare alla Serie A e al Fantacalcio. La trentaduesima giornata si aprirà alle 18:30 con la sfida del Via del Mare tra Lecce e Udinese. E si chiuderà domenica sera alle 20:45 con la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Juventus. Match di cartello la sfida di sabato alle 18:00 tra Roma e Milan e di domenica alle 12:30 tra Inter e Lazio. Ma adesso, andiamo a vedere i consigli per il Fantacalcio.

LECCE – UDINESE

Lecce

Baschirotto è sempre una buona idea, meno i due terzini Gendrey e Gallo. Posizione inedita per Oudin, ma per la sufficienza e poco altro. Così come Hojlund, mentre Blin non è da Fantacalcio. Gabriel Strefezza è sempre una buona idea a prescindere dal minutaggio. Colombo solo in emergenza.

Udinese

Becao per la sufficienza, Bijol e Perez sanno colpire dai piazzati. In crescita Ehizibue, ma il protagonista delle fasce bianconere è sempre Udogie. Walace da sufficienza, da premiare gli inserimenti di Samardzic e Lovric. Roberto Pereyra sotto la punta è più che una garanzia: schieratelo! Via libera a Beto. Thauvin con copertura.

SPEZIA – MONZA

Spezia

Dovrebbe tornare Dragowski tra i pali, Bastoni è sempre la miglior opzione della difesa ligure. Esposito indietro, Ekdal da malus. Daniele Verde è sempre una buona idea. Per questo turno si può dare fiducia anche a Shomurodov e Gyasi.

Monza

Izzo da buon voto, ma occhio ai malus. No a Pablo Marí, mentre è sempre e solo sì per Carlos Augusto. Rovella da sufficienza e poco altro, Matteo Pessina non solo per il fattore rigori. Ok anche Ciurria, Caprari-Mota-Petagna in questo ordine.

ROMA – MILAN

Roma

Out Smalling e Llorente: è emergenza in casa giallorossi! No a Kumbulla, si possono lanciare Mancini e Ibanez (entrambi pericolosi sui piazzati). Spinazzola più di Zalewski, così come Matic dell’ex Cristante. È tornato Lorenzo Pellegrini: è il momento di dargli fiducia a occhi chiusi. Ispira anche l’ex El Shaarawy, Abraham e Dybala a prescindere dal minutaggio. Cautela con Belotti.

Milan

Calabria torna dopo la squalifica, Theo Hernandez è sempre una buona idea. L’ex Kjaer più di Tomori. Krunic in crescita, ma da sufficienza e poco altro. Attenzione a Tonali perché in questa stagione si è reinventato assistman. Via libera a Brahim e, soprattutto, a Rafael Leao. Ok Giroud.

TORINO – ATALANTA

Torino

Schuurs è sempre una buona idea, calma con Gravillon. Singo più di Rodriguez, così come Ilic più di Ricci. Vlasic in crescita, ma Nemanja Radonjic può essere la sorpresa di giornata. Sabaria è sempre una buona opzione tra le mura allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Atalanta

Toloi più di Djimsiti, Scalvini da sufficienza piena. Via libera a Zappacosta e Maehle. Ederson in crescita, non ispira de Roon. È tornato Pasalic, ma la migliore del centrocampo nerazzurro è sempre Koopmeiners. Duvan Zapata alla ricerca del gol: schieratelo! Hojlund a prescindere dal minutaggio, ma la copertura è d’obbligo.

NAPOLI – SALERNITANA

Napoli

Di Lorenzo è sempre la miglior opzione del reparto arretrato di Luciano Spalletti. Ok anche Kim e Rrahmani. Lobotka da sufficienze e poco altro, via libera ad Anguissa e Zielinski. Elmas a prescindere dal minutaggio. Nessuna esitazione con Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Politano con copertura, ok Lozano. Raspadori da utilizzare come jolly, ma la copertura è d’obbligo.

Salernitana

Da evitare il reparto arretrato della squadra di Sousa, ma si può premiare il treno Mazzocchi. Coulibaly da malus, prudenza anche con Vilhena. Grigoris Kastanos è l’uomo del momento in casa Salernitana: si può premiare! No a Piatek, Dia solo in emergenza.

INTER – LAZIO

Inter

Darmian più di Bastoni e dell’ex de Vrij, ballottaggio Dimarco-Gosens ma si possono lanciare entrambi. Brozovic da sufficienza, Nicolò Barella in crescita e può essere la partita per tornare al gol anche in campionato. Ok Mkhitaryan, attenzione all’ex Correa. Via libera a Lukaku, mentre per Dzeko e Lautaro serve una copertura.

Lazio

Romagnoli più di Casale, Marusic da sufficienza. No a Cataldi, sono le partite di Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Non si può rinunciare a Zaccagni e Felipe Anderson. Immobile? Potrebbe tornare dal 1′, ma la copertura è d’obbligo. Pedro a prescindere dal minutaggio.

CREMONESE – HELLAS VERONA

Cremonese

Squalificato Sernicola, Valeri è la miglior opzione della retroguardia grigiorossa. Meité da sufficienza e poco altro, no a Castagnetti. Prudenza con Buonaiuto, Felix da mina vagante. La miglior opzione è Ciryel Dessers.

Hellas Verona

Hien più dei compagni di reparto. Squalificato Faraoni, via libera a Depaoli e Lazovic. Tameze da sufficienza, no ad Abildgaard. Simone Verdi può essere la sorpresa di giornata, ok Djuric (ma avrete sicuramente di meglio nel vostro attacco).

SASSUOLO – EMPOLI

Sassuolo

Erlic può essere un fattore dai piazzati, Rogerio più di Toljan. Maxime Lopez da sufficienza, si possono premiare gli inserimenti di Frattesi. Berardi con copertura, Armand Laurienté la certezza dei neroverdi. Attenzione all’ex Pinamonti…

Empoli

Parisi è sempre una buona opzione, Ebuehi in crescita. Attenzione ai piazzati di Marin e agli inserimenti di Bandinelli. Ma la miglior opzione del centrocampo dei toscani è Baldanzi. Se da una parte c’è l’ex Pinamonti, qui c’è Francesco Caputo e va lanciato! Cambiaghi e Satriano solo in emergenza.

FIORENTINA – SAMPDORIA

Fiorentina

Dodo si è preso la fascia destra, Quarta più di Igor per il fattore piazzati. Via libera a Castrovilli, mentre Amrabat è da sufficienza e poco altro. Chance per Josip Brekalo, ok anche Barak. Cabral con copertura, ultima spiaggia per Jovic.

Sampdoria

Zanoli e Augello sono le uniche opzioni da prendere in considerazioni del reparto difensivo dei blucerchiati. No a Rincon: troppi malus. No a Leris, Sabiri vorrà mettersi in mostra o si godrà il suo prossimo pubblico? Manolo Gabbiadini è l’unica opzione schierabile dell’attacco a disposizione di Stankovic.

BOLOGNA – JUVENTUS

Bologna

Sempre e solo sì per Posch, Cambiaso rientra e vorrà lasciare il segno. Dominguez da sufficienza, attenzione ai malus con Schouten. Approvato Ferguson, via libera anche a Orsolini. Non ispira Barrow, tantomeno Zirkzee.

Juventus

Danilo più di Bremer e Gatti. Locatelli da sufficienza, Rabiot più di Fagioli. Kostic in calo, ma non lasciatelo fuori. Stesso discorso per Chiesa e Di Maria: dentro a prescindere dal minutaggio. Vlahovic dentro a prescindere dal momento, ma è Arkadiusz Milik la miglior opzione dell’attacco bianconero.