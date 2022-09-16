Fantacalcio, Jovic risorgerà come una fenice? Dybala si è preso la Roma, Laurienté stupirà

Salernitana - LecceSalernitana Si a Daniliuc, no a Bronn e Gyomber. Sempre e solo sì al treno Mazzocchi. Ok Candreva, via libera Vilhena. Tutti pazzi per Boulaye Dia, approvato anche Piatek. Bonazzoli...

Salernitana - Lecce

Salernitana

Si a Daniliuc, no a Bronn e Gyomber. Sempre e solo sì al treno Mazzocchi. Ok Candreva, via libera Vilhena. Tutti pazzi per Boulaye Dia, approvato anche Piatek. Bonazzoli con copertura.

Lecce

Presto per Umtiti, Pongracic più di Tuia. Hjulmand da sufficienza, attenzione ai piazzati di Bistrovic. Banda più di Di Francesco, attenzione alla sorpresa Oudin. Assan Ceesay può lasciare il segno.

Bologna - Empoli

Bologna

Ok Lucumí e Kasius, ispira meno Medel. Aria di rilancio per Soriano. Out Orsolini, segnali di ripresa da Musa Barrow. Ancora out Sansone, la certezza è il solito Marko Arnautovic.

Empoli

Stojanovic e Parisi più dei compagni di reparto. Ok Marin. Bajrami potrebbe tornare dal 1'. Out Destro, Lammers più del nuovo arrivato Pjaca.

Spezia - Sampdoria

Spezia

Sempre e solo si a Simone Bastoni e Kiwior. Gyasi completerà l'attacco? È listato centrocampista, può far gola e potrebbe essere un'idea per completare il centrocampo. M'Bala Nzola da scommessa per il fattore rigori.

Sampdoria

Non convince la difesa blucerchiata. No a Vieira, Rincon non è da Fantacalcio. Djuricic come scommessa, ma è Abdelhamid Sabiri è l’uomo più in forma dei blucerchiati. Caputo per il fattore rigori. Gabbiadini con copertura.

Torino - Sassuolo

Torino

Buongiorno più dei compagni di reparto. Vojvoda più di Lazaro. L'uomo del momento è Nikola Vlasic. Via libera anche a Radonjic, cautela con Lukic. Pellegri più di Sanabria.

Sassuolo

Ferrari più dei comapgni. Maxime Lopez da sufficienza, possiamo premiare Frattesi per i suoi inserimenti (la partita con l'Udinese insegna). Confermate Armand Laurienté. Alvarez con copertura, si può lanciare Pinamonti.

Udinese - Inter

Udinese

Per questo turno ci vuole cautela per la difesa bianconera, ma si può lanciare Udogie. Ok Pereyra, no a Walace. Lovric per completare il centrocampo. Via libera a Beto! Gerard Deulofeu è la garanzia.

Inter

Potrebbe essere il turno di Acerbi, si può schierare con copertura. Bastoni più di Skriniar, così come Dimarco più di Gosens. Out Calhanoglu, via libera a Mkhitaryan. Non si discute Lautaro Martinez, Edin Dzeko potrebbe rivelarsi la sorpresa di giornata dopo la grande partita in Champions. Correa con copertura.

Cremonese - Lazio

Cremonese

Valeri più dei compagni di reparto. No a Escalante. Continuate a dare fiducia aCiryel Dessers, soprattuto in attacchi in emergenza. Okereke più di Tsadjout.

Lazio

Lazzari più dei compagni di reparto. È tornato Luis Alberto: confermatelo! Si è sbloccato Milinkovic-Savic, il Sergente è più che approvato. Ok Pedro e Felipe Anderson, Immobile senza esitazioni. Zaccagni con copertura.

Fiorentina - Hellas Verona

Fiorentina

Out Milenkovic, Quarta più di Igor. Biraghi per i calci piazzati, No a Venuti. Barak da ampia sufficienza. Riccardo Sottil è l'uomo più in forma della Fiorentina, si può lanciare. Più Jovic di Cabral. Per i più coraggiosi c'è l'opzione Nico Gonzalez, ma la copertura è d'obbligo.

Hellas Verona

Hien più dei compagni di reparto. Faraoni con copertura. Tameze da sufficienza, così come Ilic. Ok Lazovic, si può lanciare Lasagna, ma la certezza di questo inizio di stagione risponde al nome di Thomas Henry.

Monza - Juventus

Monza

No al reparto difensivo brianzolo. Sensi da ampia sufficienza, Pessina deve ancora ingranare. Attenzione a Gianluca Caprari dagli undici metri, Mota più di Petagna.

Juventus

Bremer più di Bonucci. Out Cuadrado, approvato Danilo Miretti più dei compagni di reparto. Via libera a Kostic. Nonostante il periodo buio, non demordete con Dusan Vlahovic. Di Maria a prescindere dal minutaggio.

Roma - Atalanta

Roma

Smalling più di Mancini e Ibanez. Non convincono Cristante e Matic. Lorenzo Pellegrini vorrà riscattare l'avvio sottotono. Nessun dubbio su Abraham, si deve lanciare Dybala: è l'uomo del momento in casa Roma. Belotti con copertura.

Atalanta

No a Okoli, l'ex Toloi più di Demiral. Soppy meglio di Maehle e Hateboer. de Roon poco da fantacalcio, via libera a Koopmeiners. Malinovskyi più di Pasalic e Ederson. Out Zapata, riflettori accesi su Rasmus Hojlund. Non convince Muriel.

Milan - Napoli

Milan

Approvati, come sempre, Tomori e Theo. Tonali più di Bennacer. Ispira De Ketelaere. Squalificato Leao, Messias più di Saelemaekers. Sempre e solo sì ad Olivier Giroud.

Napoli

Kim più di Rrahmani, così come Di Lorenzo più di Mario Rui. Via libera a Lobotka e Anguissa. Impossibile tenere fuori Piotr Zielinski (non fatevi ingannare dal doppio rigore sbagliato) Mettere Kvaratskhelia è un ordine, non un consiglio. Simeone più di Raspadori. Schierate Politano a prescindere dal minutaggio che gli verrà concesso.