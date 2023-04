Fantacalcio, attenzione al turnover! Cabral e Simeone senza esitazione. Gabbiadini la sorpresa di giornata

Dopo le semifinali di Coppa Italia, è tempo di tornare a pensare alla Serie A e al Fantacalcio. La ventinovesima giornata si aprirà alle 17 con la sfida dell’Arechi tra Salernitana e Inter e si chiuderà domani sera alle 20:45 con il big match dell’Olimpico tra Lazio e Juventus. Adesso, andiamo a vedere i consigli per il Fantacalcio.

SALERNITANA – INTER

Salernitana

Da evitare l’intero reparto difensivo degli uomini di Sousa. Sambia intriga per il fattore piazzati, ma spinge meno di Mazzocchi e questo potrebbe influire nel voto. A centrocampo il migliore è l’ex Antonio Candreva. Promosso Dia, cautela con Piatek.

Inter

Darmian più di Bastoni e de Vrij, così come Dimarco più di Gosens e Dumfries. Buon momento di forma per Mkhitaryan: merita fiducia! Barella tra alti e bassi, ma escluderlo potrebbe portare qualche rimpianto. Lautaro a prescindere dal minutaggio, via libera a Dzeko. L’uomo del momento – e non solo in campo – è Romelu Lukaku.

LECCE – NAPOLI

Lecce

Rientra Umtiti, ma si può aspettare a rilanciarlo tra i titolari. No a Gallo e Gendrey. Hjulmand per la solita sufficienza, così come Gabriel Strefezza per il solito fattore rigori. Ceesay insidia Colombo, ma per questa settimana si può fare a meno di entrambi. Di Francesco possibile mina vagante: azzardo solo per chi è in estrema emergenza.

Napoli

Attenzione al turnover: copertura è la parola chiave. Potrebbe riposare Kim, al suo posto Juan Jesus. Lobotka per la solita sufficienza, approvato Eljif Elmas che sa colpire in questi match. Lozano e Politano a prescindere dal minutaggio, via libera a Simeone. Kvara non si discute.

MILAN – EMPOLI

Milan

La prestazione al Maradona rilancia la fiducia nel blocco rossonero, a partire da Calabria che torna sull’out di destra. Tomori più di Kjaer, approvato Theo Hernandez. In crescita anche Tonali, Bennacer da sufficienza e Pobega d’azzardo. Leao con copertura, lo stesso vale per Rebic. Olivier Giroud vorrà tornare al gol: dentro a prescindere dal minutaggio.

Empoli

Zanetti potrebbe fare ancora a meno di Vicario, Perisan non convince. In difesa si può salvare il solo Parisi. No ad Akpa Akpro, Tommaso Baldanzi ha già dimostrato di saper colpire a San Siro. Caputo più di Satriano.

UDINESE – MONZA

Udinese

Sottil ritrova Perez e Becao, si possono lanciare entrambi. Squalificato Pereyra, fiducia a Lazar Samardzic. Attenzione anche agli inserimenti di Lovric, mentre Walace rimane sempre un’opzione da sufficienza e poco più. Success da assist, Thauvin ancora in rodaggio mentre si può puntare su Beto.

Monza

Izzo più di Marí e Marlon, sempre e solo sì a Carlos Augusto. Rovella da sufficienza, ma non ancora al top e quindi si può andare oltre. Pessina per il fattore rigori, Patrick Ciurria buona opzione di giornata. Squalificato Caprari, no a Mota.

FIORENTINA – SPEZIA

Fiorentina

Attenzione al possibile turnover. Milenkovic con copertura, Quarta più di Igor perché potrebbe colpire da palla inattiva. Dodò si è preso la fascia destra, Biraghi per i calci piazzati. Amrabat da sufficienza, meglio Mandragora. Bonaventura e Barak a prescindere dal minutaggio. Nico Gonzalez a prescindere dal minutaggio per il fattore rigori, impossibile lasciar fuori Arthur Cabral. Jovic con copertura.

Spezia

Tante assenze per Semplici: non recupera ancora Holm! Simone Bastoni con copertura, no al resto della difesa. No a Bourabia ed Ekdal, Zurkowski ha il fascino dell’ex. Mbala Nzola è sempre la migliore opzione dei liguri.

SAMPDORIA – CREMONESE

Sampdoria

Promossi Zanoli e Augello, no ad Amione. Winks da sufficienza, Rincon da malus più che bonus. Attenzione ai lampi di Cuisance, può essere la partita giusta per dargli fiducia. Via libera a Manolo Gabbiadini: può essere la sorpresa di giornata.

Cremonese

No ad Aiwu, solo disastri nelle ultime uscite. Si possono premiare gli inserimenti di Benassi, Dessers a prescindere dal minutaggio. Daniel Ciofani è la migliore opzione dei grigiorossi.

ATALANTA – BOLOGNA

Atalanta

Senza Toloi fiducia a Demiral, convince meno Scalvini. Approvato Zappacosta, più cautela con Maehle e Ruggeri. De Roon in versione goleador, ma non fatevi illudere. Ederson in crescita, Pasalic e Muriel sempre meno appetibili. Boga e Ademola Lookman a prescindere dal minutaggio. Hojlund senza nessun tipo di esitazione.

Bologna

Posch non finisce mai di stupire, no a Lucumì e Soumaoro. Schouten di sostanza, Dominguez metronomo. Moro sa colpire dalla distanza, il piede è caldo e può essere un’opzione per un centrocampo in emergenza. Orsolini con copertura, via libera a Ferguson. No a Sansone, attenzione all’ex Musa Barrow.

TORINO – ROMA

Torino

Schuurs è sempre una buona idea. No a Rodriguez, Singo tra alti e bassi. Ricci più di Linetty, così come Radonjic più di Vlasic e Miranchuk. Tony Sanabria è in buone forma e c’è anche il fascino dell’ex…

Roma

Smalling leader della difesa, il rientrante Ibanez più di Mancini (il malus è sempre dietro l’angolo). Matic da sufficienza, in crescita Wijnaldum. Spinazzola più di Zalewski. Pellegrini in ombra, Abraham solo se siete in emergenza. Paulo Dybala non si tocca.

HELLAS VERONA – SASSUOLO

Hellas Verona

Hien più dei compagni di reparto, via libera anche a Doig e Faraoni. Duda da sufficienza, Tameze di quantità ma non si inserisce più come lo scorso anno. Cyril Ngonge può essere una buona opzione di giornata, Verdi con copertura. Lasagna più di Gaich.

Sassuolo

No a Rogerio, si può lanciare Erlic. Lopez da sufficienza, si possono premiare gli inserimenti di Frattesi. Berardi senza esitazioni, ma è Armand Laurienté l’uomo del momento in casa neroverdi. Ok Pinamonti, Alvarez solo in emergenza.

LAZIO – JUVENTUS

Lazio

Si può concedere un turno di riposo a Marusic, mentre si può lanciare Romagnoli. Sergej Milinkovic-Savic si è sbloccato e arriva una partita dove sa lasciare il segno: fiducia! Dentro anche Luis Alberto. Zaccagni più di Felipe Anderson, Pedro con copertura. Non si può lasciar fuori Immobile.

Juventus

Bremer viene da un disastro, ma niente tragedia: si può lanciare. Danilo più di Fatti. No a De Sciglio. Fagioli più di Locatelli, Rabiot ha dimostrato di saper colpire in queste partite. Ok Kostic, Di Maria a prescindere dal minutaggio, Chiesa e Milik con copertura. Nessuna esitazione con Dusan Vlahovic.