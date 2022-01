Fantacalcio, Gabbiadini e Scamacca senza paura. Terremoto in casa Genoa, colpirà l’ex Piatek?

SAMPDORIA – TORINO

Sampdoria

Augello il preferito del reparto difensivo blucerchiato. Torna Candreva e non possiamo far altro che lanciarlo: vorrà riscattarsi. Quagliarella potrebbe trovare il bonus in qualsiasi momento, inoltre è un ex della partita. La scelta più logica porta a Manolo Gabbiadini, uomo del momento in casa blucerchiati.

Torino

Bremer la miglior opzione della difesa. Ok Singo. Pobega solo coprendosi. Attenti a Tony Sanabria che sa graffiare in questi match. È il momento di dare fiducia a Brekalo.

SALERNITANA – LAZIO

Salernitana

C’è poco da pescare nella squadra di Colantuono, in emergenza Covid. Da evitare la difesa (come sempre d’altra parte). Si può puntare su Federico Bonazzoli, ma spero che abbiate di meglio a disposizione…

Lazio

Out Acerbi, si possono lanciare i terzini di Sarri. Sono le partite del sergente Sergej Milinkovic-Savic. Fiducia anche a Luis Alberto che con la sua classe può mettere in difficoltà chiunque. La velocità di Felipe Anderson può essere un fattore della partita. Sempre e solo si ad Immobile (soprattutto in queste partite).

JUVENTUS – UDINESE

Juventus

Si a De Ligt, no a Rugani. Weston McKennie il più brillante dei suoi. Locatelli più di Rabiot. Mai dubitare di Juan Cuadrado. In crescita Bernardeschi e Kulusevski. Morata più di Kean. Dybala a prescindere dal minutaggio.

Udinese

Quanti positivi per mister Cioffi! Sono ben 12 i calciatori che non potranno scendere in campo e non sono resi noti, quindi cautela massima. Servirà una copertura per tutti. Si può lanciare Beto che è l’uomo più in forma dei friulani.

SASSUOLO – HELLAS VERONA

Sassuolo

Ferrari un fattore dai calci piazzati. È tornato Frattesi, Lopez più di Henrique. Domenico Berardi impossibile da escluderlo in questa partita: è in forma e merita la vostra fiducia. Via libera a Scamacca e Raspadori. No a Defrel.

Hellas Verona

Casale più dei compagni di reparto. Lazovic da sufficienza. Barak non si discute, si schiera! Si all’esperienza di Veloso. Ottimo momento di forma per Tameze. Giovanni Simeone in un momento di forma pazzesco, schieratelo!

VENEZIA – EMPOLI

Venezia

Si possono lanciare Caldara e Haps. Busio per la solita sufficienza. Cusance la possibile sorpresa. Si al solito Mattia Aramu che può colpire da fermo. Henry per completare il tridente.

Empoli

Out Parisi, torna Marchizza sulla corsia di sinistra. Attenzione al velenoso Zurkowski. No a Bandinelli. Recuperato Pinamonti e si può lanciare. Nedim Bajrami sa colpire in qualsiasi momento: non escludetelo con leggerezza. Di Francesco più di Cutrone.

ROMA – CAGLIARI

Roma

Out Ibanez, Mancini più di Smalling. Occasione per Maitland-Niles? Potrebbe tornare El Shaarawy: si può schierare coprendosi. Pellegrini? Non si discute, vorrà riscattarsi. Via libera a Zaniolo. Mkhitaryan sa accendersi in queste partite, approvato. Confermate Tammy Abraham.

Cagliari

Approvato il nuovo Lovato. Marin predica calcio nel deserto. No a Deiola e Grassi. Si può salvare solo Joao Pedro. Pavoletti per completare il tridente.

ATALANTA – INTER

Atalanta

Approvato Demiral. Koopmeiners ispira più di De Roon e Freuler sotto il capitolo bonus. Da lanciare l’intera trequarti della Dea: Malinovskyi e Pasalic in forma strepitosa non possono essere esclusi. Luis Muriel è più di una semplice idea, è un obbligo!

Inter

Bastoni più dei compagni di reparto. Perisic più di Dumfries, che rimane comunque un’ottima opzione. Attenzione alla sorpresa Vidal. Barella ad occhi chiusi, Brozovic da buon voto. Sanchez a folate, Correa e Dzeko soltanto coprendosi. Lautaro Martinez? Sono le partite in cui si esalta!

BOLOGNA – NAPOLI

Bologna

Theate da leader. De Silvestri più di Dijks. Approvato il solito Mattias Svanberg. Fiducia ad Orsolini. Soriano? Non è la sua miglior stagione ma potrebbe accendersi da un momento all’altro. Arnautovic buon opzione per completare il tridente.

Napoli

È ancora emergenza in casa Napoli. Si a Di Lorenzo, sconsigliata la restante parte del reparto difensivo. Non sottovalutate Elmas. No a Petagna. L’uomo del momento è Dries Mertens: colpirà ancora? Politano più di Insigne. Osimhen? Andate per la prudenza…

MILAN – SPEZIA

Milan

Theo Hernandez più di Kalulu. Attenzione a Florenzi: il piede è caldo.Tonali da ampia sufficienza, Kessié in Coppa d’Africa: chance per Krinoc? Fiducia a Junior Messias. Che momento per Rafael Leao! Ibrahimovic senza paura. Rebic con copertura.

Spezia

Difficile affidarsi allo Spezia in questo turno. Bastoni è sempre la pedina migliore della retroguardia spezzina. Giulio Maggiore l’unica garanzia, Kovalenko e Verde tra alti e bassi. Non convince Giasy. Si può lanciare Nzola per completare il tridente vista l’emergenza difensiva dei rossoneri (ma solo in emergenza eh).

FIORENTINA – GENOA

Fiorentina

Attenzione al fattore Biraghi da fermo. Quarta out, Milenkovic più di Igor-Nastasic. Torreira di garra, Bonaventura di classe. Castrovilli solo coprendosi. Occasione per Ikonè? Lanciatelo! Dusan Vlahovic non ha bisogno di spiegazioni. Nico Gonzalez più di Callejon. Piatek? È un ex, lanciatelo!

Genoa

Esonerato Sheva! Sarà l’ora della svolta per il Grifone? Torna Criscito. Cambiaso da buon voto. Poco da pescare nel centrocampo del grifone, troppi malus. La scelta più scontata ricade sempre su Mattia Destro.

