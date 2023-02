Fantacalcio, si è sbloccato Jovic? Dybala trascinatore, è il momento di Ciurria. È tornato Berardi

CREMONESE-LECCE

Cremonese

La squadra di Ballardini è in fiducia, queste sono le partite dove si può scommettere sui grigiorossi. Valeri a sinistra è sempre una buona idea, scommessa Sernicola. Pickel il migliore a centrocampo, mentre in attacco promossi Cyriel Dessers e Okereke.

Lecce

Baschirotto più dei compagni. Hjulmand per la sufficienza, Gonzalez più di Blin. Sono le partite da Gabriel Strefezza, intoccabile al fantacalcio. Anche Colombo qui può meritare fiducia, Di Francesco da mina vagante.

ROMA-EMPOLI

Roma

Chris Smalling è il pilastro della difesa giallorossa, Mancini più di Ibanez, ancora presto per Llorente. Cristante e Matic da sufficienza, via libera a El Shaarawy. Pellegrini sottotono, ma continuate a dargli fiducia. Nessun dubbio su Paulo Dybala, così come su Abraham.

Empoli

Parisi è sempre una buona idea, no a Luperto e De Winter. Marin in crescita, si può mettere in caso di emergenza. Meglio non lasciare fuori Tommaso Baldanzi. Caputo ha un feeling particolare con l’Olimpico, no a Satriano.

SASSUOLO-ATALANTA

Sassuolo

Meglio evitare la difesa, la corazzata di Gasperini è tornata ad essere la corazzata da gol degli scorsi anni. Si è sbloccato Frattesi, promosso a pieni voti. Bajrami solo con copertura. Bene Laurienté, no a Defrel. La certezza è sempre Domenico Berardi.

Atalanta

Atalanta: In difesa Scalvini può ispirare, Toloi da 6 mentre Demiral con una riserva. Maehle trasformato, Hateboer solo da voto così come de Roon. Koopmeiners molto affidabile. Boga in grande forma, sì a Rasmus Hojlund e ovviamente Lookman. Con copertura Pasalic, Muriel e Zapata.

SPEZIA – NAPOLI

Spezia

No alla difesa spezzina, non correte rischi inutili. No ad Ampadu e Bourabia. Si potrebbe salvare Agudelo. Out Nzola e Gyasi, fatica Verde: è già il turno di Eldor Shomurodov?

Napoli

Via libera al blocco Napoli. Kim più di Rrahmani, così come Di Lorenzo più di Mario Rui. Lobotka da sufficienza, promosso Zielinski ed Elmas con copertura. Promosso Kvaratskhelia, sempre e solo sì Victor Osimhen.

TORINO – UDINESE

Torino

Schuurs è la certezza in difesa, Rodriguez per il fattore piazzati (potrebbe essere rigorista dopo l’addio di Lukic).Vojvoda più di Singo. Ricci in crescita, si può schierare. Ilic da sufficienza. Aleksej Miranchuk può deciderla con un tiro da fuori, Vlasic per ritrovarsi. Sanabria arriva da un gol, deve sbloccarsi in casa.

Udinese

Becao più di Bijol e Perez. Pereyra con copertura, Samardzic più dei compagni di reparto. Success da sufficienza, Beto è la mossa di giornata. Thauvin per il momento è obbligatoria una riserva.

FIORENTINA – BOLOGNA

Fiorentina

Milenkovic più di Igor, Biraghi per i piazzati. Bonaventura metronomo dei viola, si può lanciare. Ikoné tra alti e bassi, Kouamé con copertura. Si è sbloccato Jovic, dategli fiducia. Cabral con copertura. Nico Gonzalez è convincente, si può mettere.

Bologna

Posch più dei compagni. Moro e Schouten da malus, anche Dominguez non ispira. Molto meglio Riccardo Orsolini, che è diventato trascinatore dopo l’assenza di Arnautovic. Zirkzee in crescita.

INTER – MILAN

Inter

Bastoni più dei compagni di reparto. Darmian è in ottima forma, Dumfries con una riserva mentre Dimarco è da mettere. Sono le partite di Barella, Calhanoglu col Milan dà sempre qualcosa in più: ex velenoso. Lautaro Martinez è l’uomo del momento in casa nerazzurri. Dzeko, per ora, meglio di Lukaku. Ma il derby potrebbe essere la scintilla per riaccendere Big Rom.

Milan

La difesa scricchiola, attenzione anche a Theo: è sottotono. Tonali darà anima e corpo, no Krunic e Pobega. Rafael Leao si dovrà caricare la squadra sulle spalle, mentre Giroud è riuscito a sbloccarsi anche nel momento nero.

HELLAS VERONA – LAZIO

Hellas Verona

Il treno Doig è sempre una buona opzione. Verso il forfait Faraoni. Depaoli promosso, Darko Lazovic è il faro scaligero: non si discute, si mette. Tameze può essere da sufficienza. Non convince l’attacco. Attenzione ai nuovi arrivati, ma la partita non è delle più semplici.

Lazio

Romagnoli più di Casale, così come Lazzari più di Marusic. No a Cataldi, via libera Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Via libera al tridente, con un super Mattia Zaccagni in copertina.

MONZA – SAMPDORIA

Monza

Carlos Augusto il migliore in difesa. Fiducia a Patrick Ciurria: è il suo momento, impossibile da togliere dal campo. Rovella da sufficienza Pessina da incursore e da mettere, Caprari bene ed è anche un ex. Mota meglio di Petagna.

Sampdoria

In difesa si può lanciare Tommaso Augello. Winks più di Rincon. Manolo Gabbiadini l’unico che può provare a fare qualcosa, meglio di Lammers.

SALERNITANA – JUVE

Salernitana

Da evitare la difesa di Nicola. Sono le partite di Antonio Candreva merita fiducia perché segnò all’andata, no a Coulibaly, Bohinen e gli altri centrocampisti. Solo Vilhena la sufficienza può comunque portarla. Boulaye Dia non si può discutere, Piatek se non avete big.

Juventus

Bremer più di Alex Sandro, Danilo il migliore del reparto arretrato bianconero. Cuadrado solo con copertura. Si può lanciare Chiesa, così come Rabiot. Ispira Fagioli. È il momento di lanciare Angel Di Maria! Out Milik, Vlahovic con copertura. Promosso Kean.