Pedullà difende Commisso: “Non puoi chiamarlo mafioso, alla Fiorentina non accadono cose del Torino”

Nel corso della diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina, Alfredo Pedullà ha parlato e commentato le parole di Rocco Commisso:

Possiamo non essere d’accordo sulla tempistica ma io sono d’accordo al 100% con le sue parole. A me hanno insegnato a non offendere nessuno e a non dare del mafioso a nessuno mai, puoi anche arrivare ultimo sulle notizie ma questo non deve mai accadere. L’offesa è la cosa peggiore che ci possa essere, l’offesa è un marchio, senza motivazione. Commisso è un uomo che ha sbancato andando dall’altra parte del mondo, se lui dovesse uscire dal calcio domani mattina la sua vita andrebbe avanti come sempre andata, puoi anche non condividere le sue scelte di mercato ma dare del mafioso non esiste. Sul resto ha ragione, la penso come lui, ha mostrato la coerenza a gennaio, con lui le cose che accadono al Torino non accadrebbero. Commisso merita rispetto, non si può dare del mafioso a nessuno, mai. Dal punto di vista della coerenza a gennaio ha stravinto al differenza di altri”