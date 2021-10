Fantacalcio, Nico Gonzalez per trovare continuità. Simeone, Destro e Beto: i bomber che non ti aspetti

SPEZIA – GENOA

Martedì 26 Ottobre ore 18.30

SPEZIA

Solita conferma per Bastoni. Kovalenko in crescita. Si agli inserimenti di Giulio Maggiore: pedina sempre schierabile della squadra di Thiago Motta. Nzola al di là del minutaggio. Non convincono Manaj e Salcedo. Verde tra alti e bassi, ma rimane una buona pedina per completare un tridente in difficoltà numerica.

GENOA

Criscito potrebbe rivelarsi decisivo dagli undici metri. Da evitare gli altri centrali. Centrocampo privo di nomi da bonus, ma se dovete fare una scelta, puntate su Rovella. Attenzione al sempreverde Pandev. Mattia Destro va messo: sei gol nelle ultime sei partite, nient’altro da aggiungere. Bene Caicedo, si può schierare al di là del minutaggio.

VENEZIA – SALERNITANA

Martedì 26 Ottobre ore 18.30

VENEZIA

Si può evitare il reparto difensivo (avrete di meglio a disposizione). Busio meglio di Kiyine e Ampadu. Mattia Aramu per i calci piazzati. Forte potrebbe essere la sorpresa di giornata: arriverà il primo timbro in Serie A? Okereke tra alti e bassi.

SALERNITANA

Stesso discorso per la difesa dei lagunari: da evitare l’intero blocco. Via libera a Franck Ribery: faro della squadra di Colantuono, i suoi sprazzi di classe potrebbero portare un’ampia sufficiente, magari condita da qualche bonus. No a Gondo, attenzione al rientrante Bonazzoli. Sì a Simy.

MILAN – TORINO

Martedì 26 Ottobre ore 20.45

MILAN

Confermate Tomori. Calabria più di Ballo-Touré. Attenzione a Theo Hernandez, è risultato negativo al Covid: si può schierare compendosi. Buon momento per Tonali, si può mettere a caccia di una sufficienza per completare il reparto. Spazio a Leao, mai così incisivo. Giroud ed Zlatan Ibrahimovic a prescindere dal minutaggio.

TORINO

Bremer potrebbe essere un fattore dai piazzati. Singo da valutare, chi vuol metterlo si copra. No ad Ola Aina. Tommaso Pobega da ex. Attenzione agli sprazzi di Brekalo. Belotti sconnesso dal campo, andate verso la conferma di Sanabria.

JUVENTUS – SASSUOLO

Mercoledì 27 Ottobre ore 18.30

JUVENTUS

Si a De Ligt va messo a occhi chiusi. De Sciglio più di Danilo. Vietato escludere Cuadrado e Chiesa. Si può dare una chance a McKennie. Si all’ex Locatelli. Nessun dubbio su Paulo Dybala, si schiera punto e basta.

SASSUOLO

Si può confermare il solito Ferrari. Frattesi si è sbloccato, si può preferire a Maxime Lopez. Dente avvelenato per Gianluca Scamacca: ha sfiorato a più riprese l’approdo in bianconero senza mai raggiungere Torino. Stesso discorso per Berardi, inoltre ricordiamoci che Mimmo è rigorista. Sta crescendo Raspadori, ma non fate follie.

SAMPDORIA – ATALANTA

Mercoledì 27 Ottobre ore 18.30

SAMPDORIA

Meglio evitare il reparto difensivo blucerchiato. No ad Adrien Silva e Askildsen, i malus sono dietro l’angolo. L’anima della squadra è Antonio Candreva: non si può lasciare fuori. Gabbiadini da sufficienza. Quagliarella non in un gran momento, ma potrebbe calare il jolly in qualsiasi momento. Caputo solo per reparti offensivi in emergenza.

ATALANTA

Verso il recupero Demiral e Toloi, si possono schierare coprendosi. Chance per Koopmeiners? Attenzione perchè in Olanda ha spesso lasciato il segno. Vietato tenere fuori Malinovskyi. L’ex Luis Muriel vuole ritrovare il gol e sa come si fa. Grande momento per Pasalic. Si a Zapata ed Ilicic.

UDINESE – HELLAS VERONA

Mercoledì 27 Ottobre ore 18.30

UDINESE

Approvato il solito Nuytinck si mette in momenti così. Torna Roberto Pereyra e si deve schierare. Attenzione all’avanzamento di Molina. Makengo e Walace? Troppi malus. Non si ferma più Beto: confermatelo!

HELLAS VERONA

Si all’ex Faraoni, sempre un fattore lungo l’out di destra. Meglio Veloso di Tameze per il fattore calci piazzati. Lazovic da sufficienza. Non si discute l’ex Barak. Riflettori puntati su Giovanni Simeone dopo il poker rifilato alla Lazio. Non sottovalutate la carta Caprari.

CAGLIARI – ROMA

Mercoledì 27 Ottobre ore 20.45

CAGLIARI

Da evitare l’intero blocco difensivo. A centrocampo si può schierare il solo Marin. Joao Pedro è l’ultimo ad arrendersi, ci metterà il cuore ancora una volta. Keita Baldé promosso ma solo se per completare un reparto avanzato in difficoltà.

ROMA

Karsdorp più di Vina. Mancini più di Ibanez. Cristante in ottima condizione, ma Jordan Veretout è il rigorista e non si discute in termini di appetibilità. Da lanciare l’intero blocco che agisce sulla trequarti della Roma, compreso El Shaarawy che troverà spazio a gara in corso. Abraham non al meglio? Non importa, potrebbe essere la gara della svolta.

EMPOLI – INTER

Mercoledì 27 Ottobre ore 20.45

EMPOLI

Blocco difensivo da evitare, anche Stojanovic potrebbe soffrire le frecce dell’Inter. In crescita Henderson, potrebbe trovare la sufficienza nonostante la partita impegnativa. Bajrami da rigorista. Andrea Pinamonti è un ex della partita, vorrà lasciare il segno.

INTER

Attenzione alla possibile mossa Ranocchia. Darmian più di Dumfries. Di Marco e Perisic a prescindere dal minutaggio. Non riposa Nicolò Barella e non possiamo far altro che confermarlo. Attenzione agli inserimenti di Vecino! Torne nello stadio in cui si è lanciato. Correa ancora non al 100%, si può mettere coprendosi. Sanchez può avere una chance e va sfruttata al fanta. Lautaro e Dzeko si schierano entrambi, con riserva: non cascate in errori da minutaggio.

LAZIO – FIORENTINA

Mercoledì 27 Ottobre ore 20.45

LAZIO

Torna Acerbi dopo aver scontato la squalifica. No ad Hysaj, Gonzalez è un pessimo cliente. Attenzione al caso Luis Alberto: si può schierare, ma assicuratevi una degna copertura perchè la vicenda potrebbe prendere qualsiasi epilogo. Niente allarmismo dopo la brutta prestazione di Felipe Anderson con il Verona, rimane una delle miglior pedine della squadra di Sarri. Immobile? Non scherziamo…

FIORENTINA

Attenzione al rigorista Biraghi. Milenkovic e Quarta potrebbero essere dei fattori della partita sui calci piazzati. Torreira da sufficienza, Maleh piace più di Duncan e Amrabat. Bonaventura sa accendersi in queste partite: ottima opzione di giornata. Vlahovic e Gonzalez senza nessun timore. Sorpresa? Saponara.

NAPOLI – BOLOGNA

Giovedì 28 Ottobre ore 20.45

NAPOLI

Confermate Koulibaly. Di Lorenzo più di Mario Rui. Fabian Ruiz ha più bonus nei piedi rispetto a Anguissa. Zielinski potrebbe lasciare il posto a Mertens, si può mettere coprendosi. Lorenzo Insigne si scatena quando vede rossoblu, schieratelo! Osimhen sempre in campo. Lozano e Politano a prescindere dal minutaggio.

BOLOGNA

Non scherziamo, assolutamente da evitare l’intero blocco difensivo. Più Svanberg di Schouten e Dominguez. No ad Orsolini: è in piena tempesta. Dominguez e Schouten da panchina. Il nuovo modulo pensato ha fatto risplendere Musa Barrow. Non ispira Arnautovic, la partita non sarà delle più semplici.

