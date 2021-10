Biraghi, prova da vero capitano: vuole cancellare le critiche nei suoi confronti

“Quest’anno è importante che mi prenda le responsabilità che richiede una piazza di questo genere. Nei primi anni ho sbagliato, ora mi è tutto chiaro e voglio essere più responsabile”. Parlava così Biraghi nel ritiro estivo di Moena, tre mesi fa. Critiche via social che sfogarono anche in insulti indegni. Tre mesi dopo Biraghi indossa la fascia di capitano, ha messo a segno il suo primo gol stagionale, nella sfida contro il Cagliari prendendosi la responsabilità più grande in un momento molto delicato per la squadra e per un suo compagno. Biraghi capitano di una Fiorentina che non sarà perfetta che avrà ancora tanti margini di miglioramento. Un contratto fino al 2024 e la sensazione che davvero questa città possa essere la destinazione finale di Biraghi. Lo scrive Repubblica oggi in edicola.

