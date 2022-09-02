Fantacalcio, Jovic vs Vlahovic: primo round a Firenze. Calma con Koopmeiners, la sorpresa è Hojlund

Analisi di ogni partita della quarta giornata di Serie A in ottica Fantacalcio. Ricordatevi la formazione entro le 15.00

Fiorentina - Juventus

Fiorentina

Milenkovic più di Igor, Biraghi per i calci piazzati. Dodò con copertura. Amrabat da ampia sufficienza. Out Bonaventura, ancora Barak senza paura. Riccardo Sottil è l'uomo più in forma della Fiorentina, anche se ha qualche problema alla schiena si può lanciare. Più Jovic di Cabral.

Juventus

Bremer più di Rugani. Alex Sandro in ripresa, ok all'ex Cuadrado. Miretti più dei compagni di reparto. Via libera a Kostic. Dusan Vlahovic non ha bisogno di presentazioni, ma attenzione! Il serbo potrebbe avere un turno di riposo, assicuratevi una copertura e lanciatelo comunque. Via libera a Milik, Di Maria a prescindere dal minutaggio

Milan - Inter

Milan

Tornano Calabria e Kalulu. Approvati, come sempre, Tomori e Theo. Tonali più di Bennacer, la grinta del calciatore potrebbe garantirgli una sufficienza. Charles De Ketelaere avrà tutti i riflettori puntati addosso: San Siro aspetta le sue giocate! Via libera a Leao. Messias più di Saelemaekers. Nessun dubbio su Giroud, ha già colpito nel derby...

Inter

Serve una copertura per Bastoni, Skriniar più di De Vrij. Dimarco più di Gosens. Barella più di Brozovic, ma è Hakan Calhanoglu l'uomo del derby: alta tensione con i rossoneri. Non si discute Lautaro Martinez, Dzeko potrebbe rivelarsi la sorpresa di giornata.

Lazio - Napoli

Lazio

Lazzari più dei compagni di reparto. Luis Alberto con copertura. Sono le partite di Sergej Milinkovic-Savic, anche Pedro ha un certo feeling con queste partite. Zaccagni deve rilanciarsi, mentre si è acceso Felipe Anderson. Immobile senza esitazioni.

Napoli

Di Lorenzo più di Mario Rui. Via libera a Lobotka e Zielinski. Non diffidate da Kvicha Kvaratskhelia Osimhen non ha bisogno di presentazioni. Simeone e Raspadori con copertura. Schierate Politano a prescindere dal minutaggio che gli verrà concesso.

Cremonese - Sassuolo

Cremonese

Valeri più dei compagni di reparto. No a Escalante. Si può lanciare Zanimacchia. Ispira Ciryel Dessers, Okereke più di Tsadjout.

Sassuolo

Ferrari più dei comapgni. Maxime Lopez da sufficienza, possiamo premiare Frattesi per la sua capacità di inserimento. Out Berardi, è il turno di Armand Laurienté? Alvarez con copertura, si può lanciare Pinamonti. Ceide la scommessa.

Spezia - Bologna

Spezia

Hristov più dei compagni di reparto, sempre e solo si a Simone Bastoni. Ancora out Verde, Gyasi completerà l'attacco? È listato centrocampista, può far gola: lanciatelo! M'Bala Nzola da scommessa per il fattore rigori.

Bologna

Ok Lucumí, De Silvestri più di Kasius. Aria di rilancio per Soriano. Non ispira Barrow, si può lanciare Orsolini che si esalta in queste partite. Sansone a prescindere dal minutaggio. La certezza è il solito Marko Arnautovic.

Hellas Verona - Sampdoria

Hellas Verona

Faraoni con copertura, da confermare assolutamente Lazovic. Tameze da sufficienza, così come Ilic. Si può lanciare Lasagna, ma la certezza di questo inizio di stagione risponde al nome di Thomas Henry.

Sampdoria

Ok Colley e Augello. No a Vieira, Rincon non è da Fantacalcio. Djuricic come scommessa, ma è Abdelhamid Sabiri è l’uomo più in forma dei blucerchiati. Caputo per il fattore rigori. Gabbiadini con copertura.

Udinese - Roma

Udinese

Via libera a Becao e Udogie. Ok Pereyra, no a Walace. Si può lanciare Beto, Success e Lovric per i più coraggiosi, Gerard Deulofeu è la garanzia.

Roma

Smalling più di Mancini e Ibanez. Si possono lanciare Zalewski e Celik. Non convincono Cristante e Matic. Lorenzo Pellegrini vorrà riscattare la prestazione sottotono con la Juventus. Promosso Abraham. Non demordete con Paulo Dybala, il gol arriverà.

Monza - Atalanta

Monza

No ai tre centrali brianzoli. Via libera a Birindelli. Attenzione a Gianluca Caprari dagli undici metri. Pessina e Petagna hanno quel fascino particolare degli ex.

Atalanta

Toloi più di Okoli e Demiral. Hateboer meglio di Maehle, Soppy con copertura. de Roon può essere poco da fantacalcio, Ederson con copertura mentre si possono schierare Pasalic e Koopmeiners. Ok anche Malinovskyi. Out Zapata, riflettori accesi su Rasmus Hojlund: quel paragone con Haaland e l'investimento di 17 milioni sono un ottimo biglietto da visita.

Salernitana - Empoli

Salernitana

Mazzocchi l'unica mossa approvata per la difesa. Ok Candreva, via libera Vilhena. Tutti pazzi per Boulaye Dia. Via libera anche a Bonazzoli, è ancora presto, invece, per Piatek.

Empoli

Stojanovic e Parisi più dei compagni di reparto. Ok Marin. Out Baldanzi, Bajrami potrebbe tornare dal 1'. Mattia Destro è chiamato a trascinare gli azzurri di mister Zanetti. Lammers più del nuovo arrivato Pjaca.

Torino - Lecce

Torino

Buongiorno più dei compagni di reparto. No a Lazaro, Vojvoda più di Ola Aina. Bene Linetty, ma l'uomo del momento è Nikola Vlasic. Via libera anche a Radonjic, cautela con Lukic. Seck la sorpresa, Pellegri più di Sanabria.

Lecce

Presto per Umtiti, Pongracic più di Tuia. Hjulmand da sufficienza, attenzione ai piazzati di Bistrovic. Approvato Gabriel Strefezza, Di Francesco da sufficienza. Ceesay può lasciare il segno. Colombo la sorpresa.

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