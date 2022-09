L’ACF Fiorentina ha da poco pubblicato la lista dei convocati di mister Vincenzo Italiano per la sfida contro la Juventus. Out Jack Bonaventura a causa del doloroso lutto che sta affrontando. Niente da fare anche per Duncan, ancora fermo dopo la nascita del terzo figlio. Rientra, invece, Nico Gonzalez. Ci saranno Riccardo Sottil, nonostante il problema alla schiena, e Szymon Zurkowski.