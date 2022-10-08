Fantacalcio, si è sbloccato Jovic! Dybala faro della Roma, attenzione a Laurienté. Via libera a Caprari

Sassuolo - InterSassuoloFerrari più dei comapgni. Maxime Lopez da sufficienza, possiamo premiare Frattesi per i suoi inserimenti. Confermate Armand Laurienté: è l'uomo più in forma tra i neroverdi! Lu...

Sassuolo - Inter

Sassuolo

Ferrari più dei comapgni. Maxime Lopez da sufficienza, possiamo premiare Frattesi per i suoi inserimenti. Confermate Armand Laurienté: è l'uomo più in forma tra i neroverdi! Luci accese su Pinamonti, fascino dell'ex...

Inter

Acerbi in pole su De Vrij, Bastoni più di Skriniar. Dimarco sarà sull'out di sinistra, idea intrigante dopo le recenti prestazioni. Recuperato Calhanoglu, sarà lui ad affiancare Barella. Non si discute Lautaro Martinez, tornerà a segnare Edin Dzeko?

Milan - Juventus

Milan

Out Maignan, ci sarà Tatarusanu. Approvato, come sempre, Tomori. Torna Theo: sono le sue partite. Tonali più di Bennacer. Brahim in pole su De Ketelaere, prudenza con il belga. Torna Rafael Leao, sempre e solo sì ad Olivier Giroud.

Juventus

Danilo più di Bremer e Bonucci. Cuadrado più di Kostic. Locatelli da ex, attenzione a Rabiot. Vlahovic senza esitazioni, nessun dubbio su Arkadiusz Milik: è l'uomo immagine di questa Juventus.

Bologna - Sampdoria

Bologna

Ok Kasius, ispira meno Medel. Aria di rilancio per Soriano. Il 4-3-3 di Thiago Motta potrebbe essere la svolta per Orsolini e Sansone, la certezza è il solito Marko Arnautovic.

Sampdoria

Non convince la difesa blucerchiata. No a Vieira, Rincon non è da Fantacalcio. Djuricic come scommessa, ma è Abdelhamid Sabiri è l’uomo più in forma dei blucerchiati. Caputo per il fattore rigori. Gabbiadini con copertura.

Torino - Empoli

Torino

Buongiorno più dei compagni di reparto. Singo ok, no a Lazaro (o Ola Aina). L'uomo del momento è Nikola Vlasic. Linetty da giallo facile, meglio Lukic. Torna Miranchuk, si può lanciare a prescindere dal minutaggio, così come Radonjic. Via libera a Sanabria.

Empoli

Via libera a Stojanovic e Fabiano Parisi. Ha recuperato Baldanzi, ma partirà Bajrami dal 1'. Il migliore tra i centrocampisti azzurri, però, è Bandinelli. Pjaca da ex, Zanetti dovrebbe puntare sulla coppia Satriano-Lammers.

Monza - Spezia

Monza

No al reparto difensivo brianzolo. Sensi da ampia sufficienza, via libera a Pessina. Si è sbloccato Gianluca Caprari: è il momento di puntarci! Mota più di Petagna.

Spezia

Sempre e solo si a Simone Bastoni e Kiwior. Gyasi completerà l'attacco? È listato centrocampista, può far gola e potrebbe essere un'idea per completare il centrocampo. M'Bala Nzola da scommessa per il fattore rigori.

Salernitana - Hellas Verona

Salernitana

Si a Daniliuc, no a Bronn e Gyomber. Sempre e solo sì al treno Mazzocchi. Ok Candreva, via libera Vilhena. Tutti pazzi per Boulaye Dia, approvato anche Piatek. Bonazzoli con copertura.

Hellas Verona

Hien più dei compagni di reparto. Faraoni con copertura, via libera a Doig. Tameze da sufficienza, così come Ilic. Ok Lazovic, si può lanciare Lasagna, ma la certezza di questo inizio di stagione risponde al nome di Thomas Henry.

Udinese - Atalanta

Udinese

Approvatissimi Bijol e Udogie più di Ehizibue. Ok Pereyra, no a Walace. Lovric per completare il centrocampo. Via libera a Beto! Gerard Deulofeu è la garanzia.

Atalanta

No a Okoli. Soppy meglio di Maehle e Hateboer. de Roon poco da fantacalcio, via libera a Koopmeiners. Malinovskyi più di Pasalic e Ederson. Out Zapata, riflettori accesi su Rasmus Hojlund. Segnali di ripresa da Muriel: è un ex, attenzione...

Cremonese - Napoli

Cremonese

Valeri più dei compagni di reparto. No a Escalante. Continuate a dare fiducia a Ciryel Dessers, soprattuto in attacchi in emergenza. Okereke più di Tsadjout.

Napoli

Kim più di Rrahmani, ma attenzione al turnover. Di Lorenzo più di Mario Rui. Via libera a Lobotka e Anguissa. Impossibile tenere fuori Zielinski. Mettere Kvaratskhelia è un ordine, non un consiglio. Giovanni Simeone più di Raspadori. Schierate Politano a prescindere dal minutaggio che gli verrà concesso. Ancora presto per Osimhen.

Roma - Lecce

Roma

Smalling più di Mancini e Ibanez. Non convincono Cristante e Matic. Lorenzo Pellegrini vorrà riscattare l'avvio sottotono. Nessun dubbio su Abraham, da schierare a prescindere dal minutaggio. Obbligatorio schierare Paulo Dybala: è l'uomo del momento in casa Roma. Via libera anche a Zaniolo. Belotti con copertura.

Lecce

Ancora presto per Umtiti, Pongracic più di Tuia. Hjulmand da sufficienza, attenzione ai piazzati di Bistrovic. Banda più di Di Francesco, attenzione alla sorpresa Oudin. Assan Ceesay può lasciare il segno.

Fiorentina - Lazio

Fiorentina

Torna Milenkovic, Quarta più di Igor. Biraghi per i calci piazzati, no a Venuti. Barak da ampia sufficienza. È arrivato il momento di puntare su Luka Jovic! Il serbo si è sbloccato ed è tornato a sorridere: segnali incoraggianti. Bene Kouamé, da tenere in considerazione l'opzione Nico Gonzalez, ma la copertura è d'obbligo.

Lazio

Lazzari più dei compagni di reparto. Si è sbloccato Sergej Milinkovic-Savic, il Sergente è più che approvato. Ok Zaccagni e Felipe Anderson, via libera a Immobile. Attenzione alla sorpresa Pedro.

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