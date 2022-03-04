Fantacalcio, fiducia ad Ikonè. Implacabile Traorè. Lautaro tornerà a prendere per mano l'Inter?

Analisi di ogni partita della ventottesima giornata di Serie A in ottica Fantacalcio. Ricordatevi la formazione entro le 20.45

INTER - SALERNITANA

Inter

Bastoni più di Skriniar e De Vrij. Dumfries merita la vostra fiducia. Barella ad occhi chiusi, nonostante il periodo non brillante. Dzeko il preferito del reparto avanzato nerazzurro. Lautaro Martinez deve riprendere in mano l'Inter: schieratelo! Chance per Sanchez? Si può schierare coprendosi.

Salernitana

Da evitare il reparto difensivo della squadra di Nicola. Fiducia a Simone Verdi. Djuric si sbatte ma Bonazzoli rimane comunque il preferito. Ribery tra alti e bassi. Non intriga Perotti.

UDINESE - SAMPDORIA

Udinese

Pablo Mari più di Becao e Perez. Molina convince più di Udogie e Soppy. Pereyra con copertura: non ha ancora i 90' nelle gambe. Sempre e solo si per Beto. Approvato Deulofeu.

Sampdoria

No al reparto difensivo blucerchiato. Torna Candreva e non possiamo far altro che schierarlo. Si a Sensi. Fabio Quagliarella da ex: confermatelo! Caputo per completare il tridente.

ROMA - ATALANTA

Roma

Meglio Smalling di Kumbulla. Karsdorp più di Maitland-Niles e Vina. Cristante da sufficienza, ma attenzione ai malus. Operazione rilancio per Lorenzo Pellegrini. Via libera a Zaniolo. Mkhitaryan tra alti e bassi. Sempre e solo si per Abraham.

Atalanta

Sono le partite di Demiral. Freuler più di De Roon. Lanciate Teun Koopmeiners! Si all'ispiratissimo Boga. Miranchuk solo per i temerari. Pasalic da prima punta? Muriel solo coprendosi.

CAGLIARI - LAZIO

Cagliari

Approvato Lovato. Bellanova si merita la vostra fiducia, soprattutto nei match in terra sarda. Sempre e solo si per Gaston Pereiro nonostante la partita non sia delle più semplici. Joao Pedro non si lascia mai fuori. No a Pavoletti.

Lazio

No alla difesa biancoceleste. Sono le partite del sergente Sergej Milinkovic-Savic. Fiducia anche a Luis Alberto che con la sua classe può mettere in difficoltà chiunque. Pedro più di Felipe Anderson. Immobile va schierato sempre e comunque.

GENOA - EMPOLI

Genoa

Hefti più dei compagni di reparto. No a Sturaro e Badelj. Nicolò Rovella sempre il migliore dei suoi. Chance per Amiri? Si può lanciare coprendosi. Via libera per Destro. Scommessa? Gudmundsson.

Empoli

Parisi e Stojanovic più dei centrali. Sempre e solo si al velenoso Zurkowski. No a Bandinelli, Henderson tra alti e bassi. Andrea Pinamonti da ex per colpire a Marassi. Bajrami a prescindere dal minutaggio.

BOLOGNA - TORINO

Bologna

Theate l'unico promosso della retroguardia emiliana. Hickey più di De Silvestri. Fiducia al rigorista Orsolini. Roberto Soriano? Non è la sua stagione, ma potrebbe stupire da falso nueve vista l'assenza di Arnautovic.

Torino

Bremer la scelta migliore del reparto difensivo. Singo solo con copertura visti le recenti noie muscolari. Cautela con Pobega, Lukic per la solita sufficienza. È tornato il Gallo Andrea Belotti! Ok Brekalo.

FIORENTINA - HELLAS VERONA

Fiorentina

Approvato Milenkovic. Biraghi sempre un'insidia dai calci piazzati. È il tempo di puntare forte su Jonathan Ikonè: dribbling e fantasia al servizio dei Viola, se trovasse il feeling con la porta... Piatek ancora in vantaggio su Cabral. Gonzalez più di Sottil.

Hellas Verona

Faraoni è sempre una buona scelta. Lazovic da sufficienza. Tameze più dell'esperto Veloso. Nessun dubbio su Caprari. Giovanni Simeone per continuare sulla strada intrapresa. Inoltre il Cholito è un ex dell'incontro...

VENEZIA - SASSUOLO

Venezia

Approvato Haps. Si al solito Mattia Aramu che può colpire da fermo, ma assicuratevi una copertura. No a Cuisance ed Ampadu. Okereke cliente scomodo a causa della sua velocità, prendetelo in considerazione per completare il tridente. Ok Henry. Ancora no per Nsame.

Sassuolo

Ferrari un fattore dai calci piazzati. Si a Frattesi. Fiducia totale a Traorè Hj in gran spolvero. Impossibile escludere Berardi, così come Scamacca e Raspadori.

JUVENTUS - SPEZIA

Juventus

Danilo più dei compagni di reparto. Mai dubitare di Cuadrado. Rabiot più di Arthur e Locatelli. Dusan Vlahovic vorrà continuare sulla strada intrapresa. Dybala con copertura. Non sottovalutate Morata.

Spezia

No al reparto difensivo dei liguri. Approvato Maggiore. Daniele Verde da leader di questo Spezia. No a Nzola e Manaj.

NAPOLI - MILAN

Napoli

Koulibaly più Rrhmani. No a Mario Rui. Fabian Ruiz più di Lobotka, sono le partite di Piotr Zielinski. Attenzione alla mina vagante Elmas. Insigne in ripresa, merita fiducia. Sempre e solo si per Osimhen. Mai sottovalutare Mertens.

Milan

No a Kalulu. Non possiamo far altro che lanciare Theo Hernandez. Tonali da ampia sufficienza, Kessié per il fattore rigori. Rafael Leao senza paura, Rebic solo in caso di emergenza. Prudenza con Saelemakers, meglio puntare su Messias e Brahim Diaz. Giroud si schiera.

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