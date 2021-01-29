Fantacalcio, finalmente Bonaventura! Torna Luis Alberto. Rottura definitiva Dzeko-Fonseca, out Gosens

Avete dubbi su chi schierare della vostra Fantasquadra? Ci pensiamo noi! Le analisi e i consigli per portarvi alla vittoria

TORINO - FIORENTINA

Venerdì 29 Gennaio ore 20.45

TORINO

Mister Davide Nicola dovrà fare a meno di Izzo a causa della botta alla testa rimediata nella partita contro il Benevento. La difesa granata non convince, si può premiare solo Singo che garantisce una spinta costante lungo l'out di sinistra. In crescita Ansaldi, si può schierare in una difesa priva di grandi firme. La linea mediana del Torino ispira particolarmente in ottica Fantacalcio, sono pochi i bonus portati dai centrocampisti granata fino a questo momento. Se dovete sceglierlo uno, premiate Lukic, è quello più propositivo in fase offensiva. L'arrivo di Nicola è la rinascita per Simone Zaza? Il centravanti si è messo in risalto contro il Benevento, siglando una doppietta (ed un gol annullato). Non si può rinunciare al "Gallo" Belotti.

FIORENTINA

La squadra di Cesare Prandelli deve trovare la via della continuità. Igor sempre attento, può garantire la solita gara sufficiente, ma per i bonus guardate altrove. Meglio Milenkovic di Pezzella che si è rivelato spesso indietro di condizione. Ballottaggio sulla corsia di destra fra Venuti e Caceres, ma attenzione! Avranno una partita dura contro Singo. Finalmente è tornato al gol, ma soprattutto ad una prestazione all'altezza del suo nome Giacomo Bonaventura: confermatelo! Bene Amrabat, ma i bonus non sono nelle sue corde. In crescita Castrovilli e Ribery, potete lanciarli entrambi. Si a Vlahovic che vuole raggiungere al più presto la doppia cifra: il ragazzo è cresciuto esponenzialmente sotto la guida di Prandelli, sta bene e si vede.

BOLOGNA - MILAN

Sabato 30 Gennaio ore 15.00

BOLOGNA

Dijks si sta imponendo su Hickey, ma non convince, soprattutto contro il Milan. Tomiyasu convince di più rispetto i compagni di reparto, ma la partita è insidiosa, potrebbe essere un azzardo. Schouten di quantità, per puntare alla qualità il nome è uno solo, e risponde al nome di Roberto Soriano. Il centrocampista italiano era partito fortissimo portando bonus a profusione. Nel lungo periodo, però, si è spento insieme al Bologna, ma il momento di "secca" non potrà durare per sempre. Bene Orsolini in crescita ed è rigorista, fattore da non sottovalutare. Barrow sta faticando nella nuova posizione affidatogli da Sinisa, si può schierare in caso di emergenza.

MILAN

Non ci sarà Kjaer, sarà esordio in campionato per Tomori al fianco di Romagnoli. Bene Calabria, ma, come sempre, è Theo il preferito nella difesa rossonera. Kessiè più di Tonali. Ancora assente Calhanoglu, toccherà ancora a Brahim giocare alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese vorrà lasciarsi alle spalle l'espulsione e le polemiche nate dopo il derby in Coppa Italia che lo ha visto protagonista in negativo. Bene Leao, è in grande crescita. Mandzukic è ancora indietro di condizione, ci vorrà del tempo per vedere il vero Mario. Attenzione alla mina vagante Hauge a partita in corso.

SAMPDORIA - JUVENTUS

Sabato 30 Gennaio ore 18.00

SAMPDORIA

La squadra di Sir Claudio Ranieri ha trovato la quadra: gran solidità in fase difensiva e concretezza in fase offensiva. Augello da preferire a Bereszynski. Bene Candreva in fase di spinta, ma non sarà una partita semplice con Chiesa. Ekdal e Silva non ispirano, meglio puntare su Jankto. Keita Baldè può essere insidioso in campo aperto: la Juventus proverà a fare la partita, la Sampdoria, invece, cercherà di sfruttare le ripartenze, cosa in cui è molto abile il centravanti blucerchiato. Quagliarella è sempre ispirato contro le big, pensateci bene prima di escluderlo a priori (sempre se non avete un attacco fatto di grandi firme).

JUVENTUS

Torna De Ligt al centro della difesa: una sicurezza su cui puntare senza troppi pensieri. Attenzione a Bonucci sulle palle inattive. Juan Cuadrado è una certezza e Marassi lo ispira particolarmente: puntateci! In crescita Arthur, il brasiliano è il metronomo della squadra di Pirlo, ma, in ottica Fantacalcio, ispira molto di più il texano McKennie, sempre un'insidia con i suoi inserimenti. Morata a secco in campionato, è il momento giusto per sbloccarsi. Si al solito CR7.

INTER - BENEVENTO

Sabato 30 Gennaio ore 20.45

INTER

Dopo un periodo di assestamento nella difesa a tre di Antonio Conte, Skriniar è tornato ai suoi livelli, e con il Benevento si può lanciare sperando in qualche bonus dalla bandierina. Attenzione al possibile turnover per De Vrij, Brozovic e Vidal. Assolutamente approvati Young e Hakimi, ci sarà da spingere lungo le fasce, e loro risponderanno presente. Barella dà sempre anima e corpo in ogni partita, è una certezza. Romelu Lukaku vorrà rispondere alle polemiche post derby, sarà un mattatore della partita. Buon periodo per Lautaro, merita la riconferma. Sorpresa? Un nome solo, Eriksen. Dopo la punizione che ha deciso il derby con il Milan vorrà continuare a stupire, e chissà se Conte gli darà spazio facendo riposare Vidal o Brozovic.

BENEVENTO

Da evitare il blocco difesa, non si scherza con la corazzata dei nerazzurri. Bene Viola, al suo rientro in campo si è confermato come rigorista della squadra ed ora in avanti andrà tenuto in considerazione. Gianluca Caprari può fare male con le sue serpentine anche se la partita è tosta. Meglio evitare Lapadula.

SPEZIA - UDINESE

Domenica 31 Gennaio ore 12.30

SPEZIA

Bastoni sta recuperando dopo il suo periodo di convalescenza a causa del Covid-19, ma si può lanciare. Non convincono Terzi e Chabot. Agoumè di quantità, ma non garantisce bonus in avanti. Ancora fuori Nzola, al suo posto Andrej Galabinov. Puntate sull'esperta punta bulgara! Vi ricordate all'andata alla Dacia Arena? Farias convince sempre più rispetto a Giasy.

UDINESE

Promosso Bonifazi per questa giornata. Si a Stryger Larsen che convince più di Zeegelaar. Sono le partite di Rodrigo de Paul: il bonus potrebbe essere dietro l'angolo. Bene Pereyra che è tornato ad essere incisivo anche in ottica gol. Spazio da subito per Llorente? Lo spagnolo è appena arrivato, ma potrebbe avere subito chance di giocare dal 1'. Provate a lanciare Deulofeu, potrebbe essere la sorpresa di questa giornata.

CAGLIARI - SASSUOLO

Domenica 31 Gennaio ore 15.00

CAGLIARI

La squadra è chiamata a reagire, è finito il tempo di cincischiare, il presidente Giulini è stato chiaro: la squadra è sul banco degli imputati! In questi momenti dobbiamo puntare sulle certezze, quindi dentro i giocatori che spiccano con la loro personalità. Dentro Godin, il capitano della Celeste proverà a suonare la carica. Insieme a lui ci sarà sicuramente Nainggolan: Di Francesco lo ha fortemente voluto in Sardegna ed il belga sta recuperando la miglior condizione, non lasciatelo fuori. Assenza pesante nella mediana dei sardi: non ci sarà Nandez, dovrà scontare un turno di squalifica dopo il cartellino giallo rimediato a Genova. Joao Pedro non ha bisogno di presentazioni, rigorista e leader della squadra. Si a Sottil a partita in corso.

SASSUOLO

Solito ballottaggio fra Muldur e Toljan, fra i due è più convincente il secondo per la sua spinta in fase offensiva. Locatelli per la solita partita sufficiente, è il perno della squadra di De Zerbi. Si a Traore, ma in questa partita prestate particolarmente attenzione a Jeremie Boga, può essere devastante con la sua velocità. Ciccio Caputo sta recuperando, ma la miglior condizione è ancora lontana.

CROTONE - GENOA

Domenica 31 Gennaio ore 15.00

CROTONE

La squadra di Stroppa è chiamata a fare punti per provare a riagganciare la zona salvezza, ma non sarà facile contro un Genoa in un buon momento. Convincono gli esterni tutta fascia Pereira e Reca, si possono schierare in questo turno. In forte dubbio Messias alle prese con l'infortunio alla caviglia rimediato a Firenze contro la Fiorentina, se non ce la dovesse fare è pronto Di Carmine. Se manca Messias, è Simy il trascinatore. Lanciatelo, viene sottovalutato troppo spesso, ma il suo cartellino parla già di 7 reti messe a segno.

GENOA

Recuperato Pellegrini, ma dovrebbe trovare spazio, ancora una volta, Czyborra. Si a Criscito, il fattore rigori è sempre importante. Strootman in crescita, si può confermare. Mattia Destro è tornato! Ha voglia di fare bene ed è in fiducia, tutti indizi che portano alla strada della conferma. Si a Shomurodov, sempre pericoloso negli ultimi 30 metri.

ATALANTA - LAZIO

Domenica 31 Gennaio ore 15.00

ATALANTA

Squalificato Gosens, al suo posto Maehle. Il giovane danese si è inserito bene nei meccanismi del Gasp, potrebbe essere una piacevole sorpresa. Romero si sta rivelando il più convincente fra i centrali bergamaschi. De Roon di quantità, ispira più Pessina di Freuler. Josip Ilicic se è in giornata fa ciò che vuole: alieno! Un vero piacere per gli occhi vederlo giocare. Si a Duvan Zapata e Muriel (soprattutto in partita in corso).

LAZIO

Meglio evitare il reparto difensivo dei biancocelesti, solo Acerbi merita di essere preso in considerazione. Buon periodo per Lazzari, ma sarà dura contro Maehle. La notizia di giornata è sicuramente il rientro di Luis Alberto: lo spagnolo si è allenato con i compagni ed insegue la maglia da titolare. Milinkovic-Savic si è rivelato il trascinatore nel lungo periodo della Lazio, confermatelo. Si al tandem Correa-Immobile. Non escludete a priori Caicedo, sa essere decisivo anche a partita in corso.

NAPOLI - PARMA

Domenica 31 Gennaio ore 18.00

NAPOLI

La squadra di Rino Gattuso è al centro della bufera e dovrà continuare a rispondere sul campo come ha fatto in Coppa Italia con lo Spezia. Approvati i due centrali Manolas e Koulibaly. Demme più di Bakayoko. Sono le partite di Piotr Zielinski, sa essere devastante in queste partite. Periodo d'oro per Lozano, non si può lasciare fuori. Confermate anche a Insigne e, soprattutto, Politano che è listato centrocampista. In avanti dovrebbe trovare spazio Petagna dal 1'. Osimhen e Mertens non sono ancora in condizione, dateli tempo. Se siete audaci potete lanciarli, ma assicuratevi una copertura per non rischiare di giocare in meno.

PARMA

È dura andare a pescare in questo Parma, soprattutto in queste partite. Assente Bruno Alves. Conti è appena arrivato ed i nuovi arrivati hanno sempre il fascino particolare della sorpresa, ma la partita non è delle migliori per rischiare. Si a Kurtic per completare un centrocampo in emergenza. Attenzione agli inserimenti di Kucka, sempre un'insidia in area avversaria. Gervinho sa esaltarsi in queste partite, pensateci bene prima di escluderlo. Non convince Cornelius.

ROMA - HELLAS VERONA

Domenica 31 Gennaio ore 20.45

ROMA

Torna Mancini dopo aver scontato il turno di squalifica. Non convince Ibanez. Spinazzola più di Karsdorp. Si al rigorista Veretout, Pellegrini, da capitano, ha trascinato alla vittoria la Roma contro lo Spezia: merita la conferma. Non al meglio Pedro e Mkhitaryan. Borja Mayoral si è conquistato il posto da titolare al centro dell'attacco dopo l'esclusione di Dzeko. È la svolta della stagione per lo spagnolo.

HELLAS VERONA

Dimarco più di Gunter e Dawidowicz. Partita dura per Faraoni che dovrà contenere le avanzate di Spinazzola, ma si può comunque schierare. Tameze di quantità, occhi alle grandi doti balistiche di Ilic. Trequarti di qualità per Juric, Antonin Barak e Zaccagni hanno raggiunto un rendimento da top di reparto, imprescindibili in ogni rosa. Kalinic deve guadagnarsi il posto da titolare dopo l'arrivo di Lasagna. Si possono lanciare entrambi, possibile staffetta fra il croato e l'italiano.

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