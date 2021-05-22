Fantacalcio, Chiesa sarà il pass Champions della Juventus? Occasione per Pinamonti, è Malinovskyi mania

Avete dubbi su chi schierare della vostra Fantasquadra? Ci pensiamo noi! Le analisi e i consigli per portarvi alla vittoria

CAGLIARI - GENOA

Sabato 22 Maggio ore 20.45

CAGLIARI

Si all'esperienza di Godin. Lykogiannis più di Zappa. Nainggolan più dei compagni di reparto Duncan e Marin. L'uomo del momento in casa Cagliari è il "guerriero" Naithan Nandez. Approvato Pavoletti da ex. Joao Pedro rigorista e leader va sempre schierato.

GENOA

Goldaniga più di Masiello e Zapata. Le incursioni sulla fascia di Zappacosta sono sempre un fattore della partita, confermatelo. Strootman più di Badelj. Merita la conferma Eldor Shomurodov dopo la doppietta contro l'Atalanta. Attenzione a al sempre-verde Pandev. Ancora problemi per Scamacca, in pole Destro per una maglia dal 1' minuto.

CROTONE - FIORENTINA

Sabato 22 Maggio ore 20.45

CROTONE

Non convincono i tre centrali di mister Cosmi. Out Reca, ci sarà Molina sull'out di sinistra. Si può puntare sul solito Junior Messias che sarà chiamato a dipingere calcio. Si all'imprevedibilità di Ounas. Non diffidate da Simy: vorrà chiudere in bellezza!

FIORENTINA

Ci sarà Terracciano al posto dello squalificato Dragowski. Out Pezzella e Milenkovic, ci saranno Igor e Quarta al fianco di Caceres. Venuti è sempre l'ultimo a mollare, si può lanciare. Pulgar in crescita. Amrabat da cartellino facile, ci possiamo affidare, invece, all'estro di Bonaventura. Ribery sa esaltarsi in queste partite. Il solito Dusan Vlahovic è la certezza del reparto offensivo.

SAMPDORIA - PARMA

Sabato 22 Maggio ore 20.45

SAMPDORIA

Sempre e solo Augello per quanto riguarda la retroguardia di mister Claudio Ranieri. Squalificato Thorsby. Ekdal e Adrien Silva da cartellino facile. Damsgaard meno appariscente nelle ultime uscite, ma si può schierare in un centrocampo privo di grandi firme. Fabio Quagliarella vorrà chiudere in bellezza come solo lui sa fare, assolutamente approvato!

PARMA

Sconsigliato l'intero blocco difensivo. Squalificato Kurtic. Out Kucka, sarà dura trovare una "garanzia" all'interno di questo Parma. Ci possiamo affidare all'esperienza e l'imprevedibilità di Gervinho. No a Pellè.

INTER - UDINESE

Domenica 23 Maggio ore 15.00

INTER

Si a D'Ambrosio: è sempre pericoloso in area avversaria. Hakimi più di Perisic. Squalificati Brozovic e Darmian. Finale in crescendo per Eriksen, non escludetelo a cuor leggero. Attenzione agli inserimenti di Vecino! Stefano Sensi proverà ad illuminare San Siro con la sua classe, assolutamente approvato. Lukaku e Lautaro a prescindere dal minutaggio. Sorpresa? Pinamonti.

UDINESE

Molina più di Stryger Larsen. No a Walace e Makengo, mentre è sempre e solo si per il "metronomo" Rodrigo De Paul. Da trequartista Tucu Pereyra è una buona idea. Stagione finita per Nestorovski. Okaka più di Llorente.

ATALANTA - MILAN

Domenica 23 Maggio ore 20.45

ATALANTA

Romero più dei compagni Djimisiti e Toloi. Hateboer potrebbe soffrire Theo, andateci cauti. Gosens non si discute, è una punta aggiunta e si schiera sempre. È il momento di Ruslan Malinovskyi, assolutamente da confermare. De Roon e Freuler di quantità, Pessina più "equilibratore". Approvato anche l'ex Pasalic nonostante il minutaggio che gli verrà concesso. Zero dubbi su Muriel. Approvato anche Zapata, a prescindere dal minutaggio. Sorpresa? Ilicic, nonostante il minutaggio rappresenta una buona opzione.

MILAN

Tomori ha definitivamente sorpassato capitan Romagnoli nelle gerarchie di Pioli. Si a Theo Hernandez. Calabria potrebbe soffrire gli inserimenti di Gosens. Zero dubbi sul “Presidente” Kessiè: leader, rigorista ed ex della partita. Finale di stagione in crescendo Brahim Diaz. Ante Rebic "is on fire", assolutamente da schierare!

BOLOGNA - JUVENTUS

Domenica 23 Maggio ore 20.45

BOLOGNA

La difesa di Sinisa soffre di amnesie durante i 90'. Attenzione agli inserimenti di Svanberg. Out per squalifica Soriano. Si a Riccardo Orsolini che vorrà lasciare il segno contro la sua ex squadra. Barrow potrebbe mettere in difficoltà la retroguardia bianconera con la sua imprevedibilità. Attenzione alla mina vagante Vignato.

JUVENTUS

De Ligt più di Chiellini. Si a Cuadrado che ha dimostrato di saper essere decisivo in queste partite. Rabiot a fasi alterne, non convincono Arthur e Bentancur. Chiesa sottotono, ma non esitate e confermatelo. Sono le partite di Paulo Dybala. Nessun dubbio su Cristiano Ronaldo.

NAPOLI - HELLAS VERONA

Domenica 23 Maggio ore 20.45

NAPOLI

In crescita la coppia Manolas-Rrahmani. Buon periodo di forma per Di Lorenzo. No a Hysaj. Si a Fabian Ruiz. Approvato l'intero blocco offensivo dei partenopei. Assolutamente da schierare Zielinski e Politano, grande stagione per entrambi. Un nome su tutti? Victor Osimhen! L'attaccante ex Lille sta conquistando i riflettori di questo finale di stagione fornendo prestazioni da urlo, impossibile farne a meno. Mai lasciare fuori Insigne.

HELLAS VERONA

Sconsigliato l'intero blocco difensivo degli scaligeri. Si può schierare Faraoni per la solita partita da sufficienza. Squalificato Barak. Periodo di sole ombre per Zaccagni, non ispira particolarmente. Darko Lazovic è l'uomo del momento in casa Verona, confermatelo! Occasione per Kalinic dal 1', ma non ispira particolarmente.

SASSUOLO - LAZIO

Domenica 23 Maggio ore 20.45

SASSUOLO

Solito ballottaggio Toljan-Muldur. Approvata l'esperienza del leader Ferrari. Locatelli più di Lopez. Sempre e solo si per Domenico Berardi, sono le sue partite! Fiducia a Djuricic. Non sottovalutate Boga, la sua rapidità potrebbe mettere in grande difficoltà la retroguardia biancoceleste. Raspadori a prescindere dal minutaggio.

LAZIO

Out Acerbi, ci sarà Parolo a guidare la difesa. Lazzari più di di Lulic. Emergenza a centrocampo per Simone Inzaghi che dovrà fare a meno dell'infortunato Milinkovic-Savic e dello squalificato Luis Alberto. Al loro posto sono pronti Cataldi e Akpa Akpro. Correa a prescindere dal minutaggio. No a Muriqi. In una giornata ricca di assenze, dovrà essere Ciro Immobile a trascinare la squadra: confermatelo!

SPEZIA - ROMA

Domenica 23 Maggio ore 20.45

SPEZIA

Si possono lanciare i soliti Bastoni e Erlic. No a Ferrer. Maggiore è la garanzia. Attenzione all'ex di giornata Verde, vorrà lasciare il segno! Si a Saponara. È tornato M'bala Nzola? Viene da una doppietta che è valsa la salvezza per lo Spezia, si può confermare.

ROMA

Si può lanciare il solito Mancini. Finale di stagione in crescendo per Karsdorp. Si alla personalità di Villar. Sono le partite del capitano di Henrix Mkhitaryan, protagonista assoluto del reparto offensivo dei giallorossi. Dzeko o Mayoral? Al momento è in vantaggio lo spagnolo. Attenzione al rientrante El Shaarawy. Non escludete Pedro a cuor leggero, potrebbe ritirare fuori una perla come nel derby.

TORINO - BENEVENTO

Domenica 23 Maggio ore 20.45

TORINO

Bremer più dei compagni di reparto. Vojvoda in vantaggio su Singo per una maglia dal 1' sull'out di destra. No a Rincon, i malus sono dietro l'angolo. Sanabria più di Zaza. Il "Gallo" Andrea Belotti vorrà chiudere al meglio una stagione rocambolesca per il suo Torino, assolutamente approvato!

BENEVENTO

I ragazzi di Pippo Inzaghi, ormai matematicamente retrocessi, dovranno onorare la stagione. Ci possiamo affidare all'ex di giornata Glik. In mediana pochi bonus, ma si può sperare nei calci piazzati di Viola. Potrebbe trovare spazio Giuseppe Di Serio. Scommessa per gli audaci!

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