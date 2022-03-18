Fantacalcio, impossibile rinunciare a Traorè. Torna Ibrahimovic dal 1'. Zaniolo riconquisterà Roma?

Analisi di ogni partita della trentesima giornata di Serie A in ottica Fantacalcio. Ricordatevi la formazione entro le 18.45

SASSUOLO - SPEZIA

Sassuolo

Ferrari un fattore dai calci piazzati. Kyriakopoulos più di Toljan e Rogerio. Maxime Lopez per la solita sufficienza. Approvatissimo Frattesi dopo il rinnovo. Nessuna esitazione su Traorè Hj: è in gran spolvero e vorrà continuare a stupire. Squalificato Raspadori, attenzione alla possibile sorpresa Defrel. Impossibile escludere Berardi, così come Scamacca.

Spezia

Erlic meglio degli esterni Reca e Amian. Approvato Bastoni. Maggiore sembra aver perso la via del bonus ma rimane comunque un'ottima pedina per completare il reparto in questa giornata. Daniele Verde da leader di questo Spezia. Attenzione a Manaj per il fattore rigori. Giasy per completare un tridente in emergenza.

GENOA - TORINO

Genoa

Solida la difesa del grifone dopo l'arrivo di Blessin. Vasquez più di Ostigard. Da lanciare Hefti. No a Sturaro e Badelj. Chance per Amiri dopo il 6.5 nell'ultima uscita. Via libera per Mattia Destro. Scommessa? Portanova.

Torino

Impossibile rinunciare a Bremer. Chance per l'ex Izzo. Cautela con Singo, non ha convinto nelle ultime uscite. Meglio puntare sulla coppia Ansaldi (ex dell'incontro) e Vojvoda. No a Mandragora e Lukic. Andrea Belotti ispira. Si a Brekalo.

NAPOLI - UDINESE

Napoli

Koulibaly più Rrhmani. No a Mario Rui che potrebbe andare in sofferenza contro Molina. Fabian Ruiz più di Lobotka. Approvato Zielinski. Attenzione alla mina vagante Elmas. Insigne in ripresa, merita fiducia. Sempre e solo si per Victor Osimhen. Mai sottovalutare Mertens.

Udinese

Pablo Mari più di Becao e Perez. Approvato l'ispiratissimo Molina. Turno di riposo per Udogie. Roberto Pereyra? non possiamo far altro che schierarlo. Deulofeu meglio di Beto.

INTER - FIORENTINA

Inter

Ancora out De Vrij. Bastoni più di Skriniar e D'Ambrosio. Dumfries merita la vostra fiducia. Perisic e Gosens a prescindere dal minutaggio. Barella ad occhi chiusi, nonostante il periodo non brillante. Zero dubbi su Dzeko e Calhanoglu. Si è sbloccato Lautaro Martinez. Correa e Sanchez solo coprendosi.

Fiorentina

Igor non è da fantacalcio, ma può strappare la sufficienza. Approvato Milenkovic. No a Biraghi. Torreira si sta spingendo molto nell'area avversaria, può essere una piacevole opzione in vista del fine campionato. Impossibile escludere Krzysztof Piatek ancora in vantaggio su Cabral. Gonzalez più di Sottil. Ikonè? Puntateci! Il gol arriverà.

CAGLIARI - MILAN

Cagliari

Cragno per il modificatore difesa, ma la difesa rimane pericolante. No a Dalbert e Bellanova. Marin più di Deiola e Baselli. Sempre e solo si per Joao Pedro: non si lascia mai fuori. No a Pavoletti. Pereiro per i temerari.

Milan

Sono le partite di Theo. Tonali da ampia sufficienza, Kessié per il fattore rigori. Rafael Leao è l'uomo del momento in casa Milan: si schiera senza paura. Si possono lanciare Rebic e Saelemaekers. Buon opzione Messias. Ibrahimovic dal 1'? Si schiera senza alcuna esitazione. Giroud a prescindere dal minutaggio.

VENEZIA - SAMPDORIA

Venezia

No alla retroguardia dei lagunari. Si al solito Mattia Aramu che può colpire da fermo, ma assicuratevi una copertura. No a Cuisance ed Ampadu. Okereke cliente scomodo a causa della sua velocità. Ok Henry visto la non impeccabile difesa blucerchiata.

Sampdoria

No al reparto difensivo blucerchiato. Non ispira Rincon. Sensi possibile sorpresa di giornata. Candreva sa esaltarsi in queste partite: inizia l'operazione rilancio? Fabio Quagliarella può colpire in qualsiasi momento: buona scelta per chi ama le scommesse. Caputo il più in forma dei compagni del reparto offensivo.

EMPOLI - HELLAS VERONA

Empoli

No alla difesa dei toscani. Sempre e solo si al velenoso Szymon Zurkowski. Asllani per la sufficienza, Henderson tra alti e bassi.. Bajrami a prescindere dal minutaggio. Pinamonti per un attacco privo di big. No a Cutrone.

Hellas Verona

Scaligeri in piena emergenza: squalificati Ceccherini, Faraoni e Ilic. Per questo turno meglio affidarsi alle certezze. Quindi, nessun dubbio su Caprari (è anche rigorista). Barak non si discute. Giovanni Simeone per continuare sulla strada intrapresa.

JUVENTUS - SALERNITANA

Juventus

Danilo più dei compagni di reparto. Mai dubitare di Cuadrado. Rabiot più di Arthur e Locatelli. Si può azzardare la scommessa Bernardeschi. Alvaro Morata il più in forma tra i bianconeri. Dybala con copertura. Vlahovic non si discute, si schiera.

Salernitana

Da evitare l'intero blocco di mister Nicola. Potrebbe colpire dai calci piazzati Simone Verdi, ma per il resto meglio guardare altrove.

ROMA - LAZIO

Roma

No ad Ibanez. Più Smalling di Mancini. Zalewski più di Maitland-Niles e Vina. Cristante da sufficienza, ma attenzione ai malus. Febbre per Pellegrini: è in dubbio. Nicolò Zaniolo per rispondere ai fischi. Toccherà a Mkhitaryan illuminare la manovra offensiva. Oliveira per il fattore rigori. Sempre e solo si per Tammy Abraham.

Lazio

Ok Acerbi. No a Lucas Leiva e Cataldi. Sono le partite del sergente Sergej Milinkovic-Savic. Fiducia anche a Luis Alberto che si è ripreso la Lazio. Felipe Anderson più dell'ex Pedro. Zaccagni a prescindere dal minutaggio. Immobile va schierato sempre e comunque.

BOLOGNA - ATALANTA

Bologna

Theate l'unico promosso della retroguardia emiliana. Hickey più di De Silvestri. Svanberg meglio di Soriano e Shouten in chiave bonus. Si può concedere un turno di riposo a Arnautovic non al meglio della condizione. Musa Barrow? È un ex, non sottovaluto perchè potrebbe essere la sorpresa di giornata.

Atalanta

Out Toloi, Demiral più di Palomino. Il preferito della linea mediana bergamasca rimane Koopmeiners. No a Pasalic, da lanciare Malinovskyi. Si all'ispiratissimo Boga. È tornato Luis Muriel.

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