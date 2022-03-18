Odriozola: "Mia volontà pesa, ma è presto per il futuro. Messaggio a Vlahovic? Io proprio no"

Qui a Firenze mi sento a casa, dal presidente Commisso in poi questa è una grande famiglia. Italiano pensa al calcio h24

Alvaro Odriozola è un giocatore particolare: è del Real Madrid e ha vinto la Champions con il Bayern, ma si illumina quando si parla degli Uffizi e del David di Michelangelo. Il momento è arrivato: bisogna parlare del suo futuro calcistico a Firenze.«Ah, ma è davvero presto. Ci sono ancora 3 mesi e lotteremo fino in fondo per l’Europa League. senza dimenticarci il ritorno di Coppa Italia contro la Juve...».Potrebbe essere decisiva per il suo futuro viola la qualificazione in Europa League? «Importante certo, decisiva no. Quando ho detto sì, la Fiorentina non faceva le coppe. Credo che la mia scelta avrà molto peso, ma con onestà devo dire che alcuni margini non dipenderanno da me».Il Real è sempre il Real.«Il club più famoso nel mondo, in qualunque parte tu vada trovi sempre qualcuno che indossa la maglietta del Real. La scorsa estate ero in vacanza su una piccola isola delle Bahamas e mi hanno riconosciuto, è pazzesco. Però ripeto: qui a Firenze mi sento a casa, dal presidente Commisso in poi questa è una grande famiglia».

E con un martello come Italiano non ci si distrae.«L’allenatore più preparato che abbia mai avuto, dopo 5 minuti sa già dirti come far male all’avversario. E poi pensa al calcio h24, è incredibile, mai trovato un tecnico così. Negli spogliatoi ci diciamo che deve avere una moglie molto paziente...».Che voto si dà per ora?«Il giudizio è positivo, ma sono sempre critico verso me stesso: un gol e un assist sono pochi».Visto che si intende di Champions, una curiosità: qualcuno di voi ha mandato un messaggio a Vlahovic?«Io proprio no... Ho visto la partita, sono spagnolo e quindi mi fa piacere sia andata così. Poi so che tutta la città faceva il tifo per il Villarreal e Firenze è anche casa mia...». Lo scrive La Nazione.

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