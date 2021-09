Fantacalcio, riuscirà Vlahovic a trascinare la Fiorentina? Caos sudamericani. Tornano Osimhen ed Ibrahimovic

EMPOLI-VENEZIA

Sabato 11 Settembre ore 15.00

EMPOLI

Parisi non convocato, ci sarà sempre Marchizza sull’out di sinistra. Fiducia a Stojanovic. Luperto più del compagno Ismajli. Inizio di stagione spettacolare per Filippo Bandinelli: merita la conferma nella vostra formazione. Ispira Bajrami. Si al rigorista Mancuso. Cutrone parte in vantaggio su Pinamonti, ma si possono schierare entrambi.

VENEZIA

Esordio per Haps: si può schierare. A centrocampo pochi bonus, ma attenzione a Busio perchè potrebbe essere una delle rivelazione di questo campionato. Prima convocazione per Mattia Aramu, schieratelo! Il fattore rigori non va mai sottovalutato. Okereke meglio di Johnsen. Si ad Henry.

NAPOLI-JUVENTUS

Sabato 11 Settembre ore 18.00

NAPOLI

Più Koulibaly di Manolas, così come Di Lorenzo su Mario Rui. Prima partita per Anguissa: non dovrebbe avere troppi bonus nelle gambe, ma potrebbe stupire: osservato speciale. Non ispira particolarmente Fabian Ruiz. Prudenza con Zielinski, il polacco potrebbe non essere al meglio. Elmas potrebbe rompere il ritmo della partite: buona pedina per completare il centrocampo. Il Napoli ha vinto il ricorso e la squalifica è stata dimezzata, tutti gli occhi sono puntati su Victor Osimhen. Riuscirà il nigeriano a farsi perdonare da mister Luciano Spalletti? Insigne non si mette in discussione, soprattutto in partite come questa. Si a Lozano e Politano.

JUVENTUS

Sarà una Juve senza i sudamericani. Infatti, non ci saranno: Danilo, Alex Sandro, Bentancur e Dybala. La difesa non ispira particolarmente, ma potrebbe calare il bonus Bonucci. Prudenza con Locatelli. Si a Rabiot, attenzione alla possibile sorpresa Bernardeschi. Kulusevski, listato centrocampista, è sempre da mettere. Morata alla ricerca del primo timbro stagionale. Fiducia a Moise Kean, è in forma! La doppietta contro la Lituania parla chiaro.

ATALANTA-FIORENTINA

Sabato 11 Settembre ore 20.45

ATALANTA

Djimsiti e Toloi più di Demiral e Palomino. Recuperato Gosens, si può schierare assicurandosi una riserva: ricordatevi che Martedì c’è la Champions! Presto per Koopmeiners, Freuler da buon voto, Pasalic è sempre pericoloso e da lanciare. Ruslan Malinovskyi si scatena quando vede Viola, può lasciare il segno. Ilicic per il fascino dell’ex. Potrebbe essere la partita del ritorno di Duvan Zapata: lanciatelo senza esitazioni.

FIORENTINA

Quarta ed Odriozola verso la panchina dal 1′. Si a Milenkovic perchè è sempre un fattore sui calci piazzati. Castrovilli tra alti e bassi. Esordio per Torreira, ma non ha grandi bonus nelle gambe. Bonaventura è un ex di giornata, avrà il dente avvelenato. Nico Gonzalez è arrivato a Bergamo solo nella notte: è schierabile, ma prudenza per via della possibile panchina. Sottil più Callejon. La certezza della Fiorentina risponde ad un solo nome: Dusan Vlahovic.

SAMPDORIA-INTER

Domenica 12 Settembre ore 12.30

SAMPDORIA

Blocco difensivo dei liguri da evitare in blocco. Antonio Candreva da ex. Promosso Damsgaard, viene da buone prestazioni con la Danimarca. Si alle incursioni di Thorsby. Quagliarella non si lascia mai fuori: può pescare il jolly in qualsiasi momento. Esordio per Ciccio Caputo? Approvato! A prescindere dal minutaggio che gli verrà concesso.

INTER

Via libera al tridente difensivo. Perisic verso la panchina, agirà Dimarco sull’out di sinistra. Darmian in vantaggio su Dumfries: si possono schierare entrambi. Capitan futuro Nicolò Barella vorrà lasciare il segno dopo l’annuncio della fascia dalla stagione 2022-2023. Sufficienza piena per Brozovic, Calhanoglu vorrà riscattarsi subito dopo la prova sottotono con il Verona. Sorpresa? Sensi da seconda punta. Lautaro e Corre non sono da sottovalutare, vanno messi con una riserva.

CAGLIARI-GENOA

Domenica 12 Settembre ore 15.00

CAGLIARI

Out Godin, possibile esordio per Caceres? Nandez coprendosi (anche lui rientra fra il “caos Sud America”). Marin più di Strootman. Dalbert proverà a spingere, ma attenzione alle sue amnesie difensive. Sono le partite di Joao Pedro. Pavoletti è un ex di giornata, e come in tutti questi casi, ampiamente promosso! Keita a partita in corso: può essere un opzione, ma solo coprendosi.

GENOA

Sarà un Genoa completamente rivoluzionato. La certezza è Domenico Criscito: rigorista e capitano della squadra. Più Ghiglione di Cambiaso, ma attenzione al nuovo arrivato Fares. Hernani più di Sturaro e Rovella. Esordio per Caicedo: vorrà subito lasciare il segno. Reintegrato Destro? Si può lanciare assicurandosi una copertura. Si al sempre verde Pandev.

SPEZIA-UDINESE

Domenica 12 Settembre ore 15.00

SPEZIA

Approvato Bastoni. No a Hristov. Si alle incursioni di capitan Giulio Maggiore. Possibile sorpresa Kovalenko. Verde meglio di Colley. Possibile impiego per Nzola dal 1′? Si può schierare, ma assicuratevi una degna copertura.

UDINESE

Nuytinck più di Becao. Possibile esordio per Perez? Attenzione a Molina! Anche l’esterno argentino rientra nel caos Sud America. Makengo e Walace di quantità (e malus), Arslan leggermente meglio. Si a Stryger Larsen. Intoccabile Rodrigo “El Tucu” Pereyra. Da lanciare senza timore Deulofeu e Pussetto. Attenzione a Beto…

TORINO-SALERNITANA

Domenica 12 Settembre ore 15.00

TORINO

Bremer potrebbe essere un fattore sui calci piazzati. Più Singo di Ola Aina. Mandragora rigorista, se non è in campo Belotti, Praet da buon voto se gioca. Subito in campo Brekalo? Si può schierare in questo tipo di partite. Verso la panchina Belotti, approvato Sanabria. Non sottovalutate Marko Pjaca.

SALERNITANA

Da evitare l’intero blocco difensivo, compresi gli esterni. Obi da ex, così come Bonazzoli da ex. Approvato Simy: vorrà sbloccarsi. Le luci sono puntate tutte su un unico giocatore: Franck Ribery. Il fuoriclasse ex Bayern e Fiorentina non sarà al top della condizione, ma chissà se Castori non gli riserverà uno spezzone di partita…

MILAN-LAZIO

Domenica 12 Settembre ore 18.00

MILAN

Imprescindibile Theo Hernandez. Arruolabili Tomori e Kjaer. Prudenza con Calabria. Non ispirano Bennacer e Tonali. Torna Kessié e va subito schierato, nonostante le tanti voci sul mancato rinnovo, è il rigorista e va schierato. Potrebbe essere la partita della consacrazione di Brahim Diaz. No a Saelemaekers. Buon inizio di stagione per Leao- Giroud è risultato negativo all’ultimo tampone: lui o Ibrahimovic a guidare l’attacco rossonero? Lanciateli entrambi!

LAZIO

Si ad Acerbi, ispira meno Luiz Felipe. No ad Hysaj. Sono le partite di Sergej Milinkovic-Savic! San Siro porta particolarmente bene al Sergente. Luis Alberto non si mette in discussione, sempre in campo. No a Lucas Leiva: il malus è dietro l’angolo. Felipe Anderson può essere un fattore della partita. Ispira meno Pedro. Nessun dubbio su Immobile.

ROMA-SASSUOLO

Domenica 12 Settembre ore 20.45



ROMA

Ballottaggio Ibanez-Smalling per un posto al fianco di Mancini. Magic moment per Jordan Veretout: confermatelo! Cristante da sufficienza. Mkhitaryan sempre e comunque. Si a Zaniolo, così come Lorenzo Pellegrini nonostante qualche possibile acciacco. Tammy Abraham? Non scherziamo, si schiera sempre.

SASSUOLO

In difesa si può salvare il solito Ferrari. No a Lopez e Frattesi: i malus sono dietro l’angolo. Occhi puntati su Domenico Berardi dopo il caso delle ultime settimane. Il talento neroverde si scatena quando vede l’Olimpico: si può lanciare. Sì all’uomo del momento Djuricic. Boga potrebbe essere un fattore con la sua rapidità. Scamacca o Raspadori? Al momento è in vantaggio il secondo.

BOLOGNA-HELLAS VERONA

Lunedì 13 Settembre ore 20.45



BOLOGNA

No a Medel e Bonifazi. Si può lanciare Hickey. Attenzione a De Silvestri sui calci piazzati. Svanberg più di Schouten e Dominguez. Riccardo Orsolini è carico, ripagherà le aspettative che ha creato con le ultime dichiarazioni? Torna Soriano e non possiamo fare altro che lanciarlo. Ci sarà Arnautovic al centro dell’attacco di Sinisa, si può schierare. Non sottovalutate l’opzione Barrow.

HELLAS VERONA

Faraoni resta il top della difesa scaligera. Torna Veloso e, per il fattore rigori, è da mettere. No a Hongla. Sì a Lazovic. Antonin Barak resta la certezza: sarà il punto cardine di questa squadra dopo l’addio di Zaccagni. Attenzione a Caprari, pupillo di Di Francesco. Lasagna, Kalinic o Simeone? Il Cholito dovrebbe partire dal 1′ e si può schierare.

