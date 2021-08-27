Fantacalcio, Nico Gonzalez a caccia del primo gol. Subito Muriel. Addio Ronaldo: Dybala raccoglierà l'eredità?

Avete dubbi su chi schierare della vostra Fantasquadra? Ci pensiamo noi! Le analisi e i consigli per portarvi alla vittoria

UDINESE - VENEZIA

Venerdì 27 Agosto ore 18.30

UDINESE

Approvato Molina, vorrà mettersi in mostra dopo una partita con più ombre che luci con la Juventus. Ancora ballottaggio Larsen-Becao per completare il terzetto con Nuytinck e Samir davanti a Silvestri. Approvato Roberto Pereyra: rigorista e tuttocampista della squadra di Gotti. Non ispirano Walace e Arslan. In attacco sicuro del posto Pussetto. Okaka in vantaggio su Deulofeu, ma lo spagnolo può essere schierato a prescindere dal minutaggio.

VENEZIA

Si può lanciare Caldara. Molinaro e Mazzocchi per completare una difesa in emergenza. Torna Vacca in mediana, ma attenzione ai malus. Heymans ispira più dei compagni di reparto Peretz e Fiordilino. Aramu dalla panchina. Okereke potrebbe essere la sorpresa di giornata: potrebbe prendere il posto di Di Mariano nel tridente di Zanetti. È la partita per lanciare Francesco Forte.

HELLAS VERONA - INTER

Venerdì 27 Agosto ore 20.45

HELLAS VERONA

Da evitare il terzetto difensivo: l'Inter ha dimostrato di avere un grande potenziale offensivo. Verso il recupero Faraoni: è un ex della partita, ma potrebbe non essere al 100% della condizione. Squalificato Miguel Veloso, in mediana più Tameze di Hongla per fare coppia con Ilic. In attacco solo certezze con Barak e Mattia Zaccagni alle spalle di Kalinic, titolare a causa dell’assenza per infortunio di Lasagna. Prima convocazione per Simeone? Si può lanciare solo in attacchi in estrema emergenza.

INTER

Approvato il terzetto Skriniar-de Vrij-Bastoni. Approvato Hakan Calhanoglu: gol ed assist alla prima in nerazzurro. Barella più di Brozovic. Darmian in vantaggio su Dumfries, ma non escludete l'olandese: troverà minuti a gara in corso. A sinistra, invece, molto più Perisic di Dimarco. Lautaro Martinez ha scontato la squalifica e tornerà al fianco di Dzeko. Non sottovalutate le opzioni dalla panchina: Sensi e Correa su tutti.

LAZIO - SPEZIA

Sabato 28 Agosto ore 18.30

LAZIO

Approvatissimo il motorino Lazzari. Non convincono Luiz Felipe e Hysaj. Si è visto un sontuoso Sergej Milinkovic-Savic contro l'Empoli: confermatelo! Luis Alberto non può essere messo in discussione, soprattutto in partite come questa. Subito assist per Felipe Anderson: arriverà il gol contro lo Spezia? Indiscutibile Immobile.

SPEZIA

Sconsigliata la difesa spezzina. Prestate particolare attenzione a Bastoni nel nuovo ruolo in mediana (è listato difensore). Approvato Maggiore. Partenza con il botto per Emmanuel Giasy, si può confermare per completare il tridente.

ATALANTA - BOLOGNA

Sabato 28 Agosto ore 18.30

ATALANTA



Torna Toloi, ma dovrebbe essere Palomino a completare la difesa con Demiral e Djimsiti. Si riprenderà il posto Freuler. La corsia di destra sarà presidiata da Maehle, quella di sinistra, invece, da Gosens. Pochi dubbi per il capitolo punta: Luis Muriel si schiera, pochi dubbi. Sulla trequarti in quattro per due maglie: Ilicic e Pessina in pole, inseguono Miranchuk e Malinovskyi.

BOLOGNA

La difesa di Sinisa non ispira, soprattutto contro una corazzata come quella del Gas. Squalificati Soriano e Schouten, al loro posto agiranno Vignato e Svanberg. Parole al miele di Mihajlovic su Riccardo Orsolini, l'esterno vorrà ripagare la fiducia del mister. Andateci cauti con Arnautovic, non è al top di condizione. Attenzione all'ex di giornata Barrow.

FIORENTINA - TORINO

Sabato 28 Agosto ore 20.45

FIORENTINA

Squalificato Dragowski, ci sarà Terracciano tra i pali. Biraghi potrebbe essere un fattore lungo la fascia. Attenzione a Milenkovic, fattore da non sottovalutare nei calci piazzati (e lo ha già dimostrato contro la Roma). Assolutamente approvati l'estro e la fantasia di Castrovilli e Bonaventura. Vlahovic è un top di reparto, non si mette in discussione. Nico Gonzalez dovrà confermare quanto fatto vedere a Roma, e chissà se non arriverà proprio il primo gol in Serie A.

TORINO

Bremer fattore sui calci piazzati. No a Djidji e Rodriguez. Singo più di Ola Aina. Mandragora più di Linetty. Attenzione all'ex Pjaca. Mai sottovalutare Andrea Belotti: il gallo vorrà lasciarsi alle spalle le polemiche delle ultime settimane.

JUVENTUS - EMPOLI

Sabato 28 Agosto ore 20.45

JUVENTUS

Si a Cuadrado. De Ligt più di Bonucci. Out Ramsey, ballottaggio Danilo-Locatelli per un posto in mediana. Verso la conferma Bernardeschi e Bentancur come mezzali. Cristiano Ronaldo sempre più verso il Manchester City, toccherà alla coppia Chiesa-Dybala prendere la sua eredità. Kulusevski verso una maglia dal 1' a discapito di Morata (lanciatelo, potrebbe lasciare il segno anche a gara in corso).

EMPOLI

L'Empoli c'è: si è visto un buon gioco all'esordio contro la Lazio. Stojanovic di spinta, ma potrebbe soffrire gli attacchi di Chiesa. A centrocampo Bandinelli più di Stulac e Ricci. Confermate Nedim Bajrami: vorrà continuare sull'onda intrapresa nella prima giornata. Si a Mancuso, è un rigorista: non sottovalutatelo!

GENOA - NAPOLI

Domenica 29 Agosto ore 18.30

GENOA

Difficile pescare nella squadra di Ballardini. Da evitare l'intero blocco difensivo del Grifone. Si può salvare Criscito solo per il fattore rigori, ma se il Genoa è quello visto a San Siro sarà dura... Hernani più di Sturaro e Badelj. Attenzione all'ex Goran Pandev: il macedone è sempre una spina nel fianco per chiunque.

NAPOLI

Ok Di Lorenzo. Approvatissimo Koulibaly: contro il Venezia si è visto un K2 in forma smagliante. Per questa giornata si può lanciare anche Mario Rui. Zielinski non è al meglio, confermate Elmas. Squalificato Osimhen, potrebbe agire Lozano al centro dell'attacco dei partenopei. Via libera a Lorenzo Insigne e Politano.

SASSUOLO - SAMPDORIA

Domenica 29 Agosto ore 18.30

SASSUOLO

Toljan più di Muldur a destra. Approvata la coppia Ferrari-Chiriches. Si è visto un buon Frattesi contro il Verona, si può confermare. Berardi con la testa altrove, si va verso l'esclusione. Ballottaggio Traorè Hj-Raspadori. Inizio con il botto per Filip Djuricic! Ciccio Caputo andrà a caccia della prima marcatura stagionale, lanciatelo!

SAMPDORIA

Approvato Colley. Augello e Bereszkynski potrebbero soffrire le avanzate di Djuricic e Boga. Thorsby potrebbe essere distratto dalle voci di mercato, fate attenzione! Si a Candreva. Non escludete Damsgaard, continuate a dargli fiducia. Mai sottovalutare Fabio Quagliarella! È il rigorista dei blucerchiate e potrebbe calare l'asso dalla manica in qualsiasi momento.

US SALERNITANA - ROMA

Domenica 29 Agosto ore 20.45

US SALERNITANA

Squalificato Stradberg. Da evitare l'intero blocco difensivo dei salentini. Si può confermare la fiducia a Federico Bonazzoli nonostante la gara impegnativa. Ballottaggio Djuric-Simy: al momento il secondo è in vantaggio.

ROMA

Approvato l'intero blocco giallorosso. Si a Mancini: un fattore dei calci piazzati. Karsdorp più di Vina. Veretout più di Cristante. Lanciate Pellegrini! Squalificato Zaniolo, potrebbe trovare posto Carles Perez al posto dell'italiano. Sono le partite di Mkhitaryan, non azzardatevi a lasciarlo fuori! Assolutamente approvato Tammy Abraham: potrebbe arrivare il primo timbro in giallorosso. Shomurodov a prescindere dal minutaggio che gli verrà concesso.

MILAN - CAGLIARI

Domenica 29 Agosto ore 20.45

MILAN

A sinistra il solito treno Theo: nient'altro da aggiungere, si deve schierare. Si possono schierare Kjaer e Tomori, ma attenzione a Joao Pedro. In mediana Bennacer e Tonali non ispirano particolarmente. Approvatissimo "el diez" Brahim Diaz. Leao e Rebic più di Saelemakers. Ancora out Ibra, sarà Giroud a guidare l'attacco rossonero.

CAGLIARI

Godin più dei compagni di reparto Ceppitelli e Carboni. Zappa e Dalbert potrebbero soffrire le incursioni sulla fascia dei rossoneri, concedeteli un turno di riposo. Strootman da cartellino facile. Nandez per la solita partita di lotta e sacrificio, potrebbe portare a casa la piena sufficienza. Approvato Joao Pedro: impossibile lasciarlo fuori!

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/pedulla-summit-societario-per-berardi-il-sassuolo-chiede-27-milioni-tutto-in-mano-a-commisso/148884/