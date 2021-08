Pedullà: “Summit societario per Berardi. Il Sassuolo chiede 27 milioni: tutto in mano a Commisso”

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato del possibile approdo di Domenico Berardi alla Fiorentina ai microfoni di Sportitalia. Ecco le sue parole:

“L’esterno del Sassuolo è la prima scelta di Italiano. Nelle prossime ore ci sarà un summit tra Commisso, Barone, Pradè e Italiano: tutto nelle mani del presidente, che deve decidere se investire pesantemente o meno per rinforzare la Fiorentina. Il club neroverde non vuole in rosa un calciatore scontento e può accontentare il fresco campione d’Europa, lasciandolo andar via. Non per 40 milioni, come si vociferava qualche giorno fa, ma per una cifra più bassa, ovvero almeno 27 milioni circa più bonus. Nella lista della spesa viola per questo ruolo ci sono anche Riccardo Orsolini e Junior Messias. Quest’ultimo può entrare anche in orbita Sassuolo in caso di cessione dello stesso Berardi”.

