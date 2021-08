Berardi obiettivo numero uno della Fiorentina, se non arriva ecco Messias per costo e richieste

Domenico Berardi è il grande obiettivo della Fiorentina per gli ultimi giorni di mercato, la società viola, dopo aver definito Odriozola in prestito dal Real Madrid (LEGGI QUI) vuole completare l’ultimo tassello mancante per gli undici titolari viola, vale a dire l’esterno destro d’attacco. Il Sassuolo chiede oltre 30 milioni per il classe 1994 e la società viola ancora non ha presentato un’offerta ufficiale al club emiliano ma le prossime ore saranno decisive sotto questo punto di vista.

Se la Fiorentina dovesse scegliere di non affondare per Berardi allora che in quel caso l’alternativa sarebbe Messias del Crotone, che piace tanto a Italiano ma che soprattutto, rispetto a Riccardo Orsolini, costa meno (circa 10 milioni) e guadagna anche meno rispetto all’esterno del Bologna che chiede un ingaggio da 2 milioni netti a stagione qualora venisse acquistato dalla Fiorentina.

Insomma, Berardi primo della lista, poi Messias e dopo Orsolini. Giorni caldissimi, con l’ambiente viola che sogna il colpo Domenico Berardi.

