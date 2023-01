Fantacalcio, Di Maria si è preso la Juve. Lookman mania, fiducia a Giroud. È il momento di Nico Gonzalez?

BOLOGNA – SPEZIA

Bologna

Posch il migliore del reparto arretrato. Cambiaso solo con copertura. Soriano sempre più in calo, ma potete concedergli un’ultima spiaggia, promosso Ferguson, via libera a Riccardo Orsolini. Rebus Arnautovic: quanto starà fuori? In sua assenza, Zirkzee meglio di Barrow.

Spezia

Senza Kiwior, può salvarsi solo Nikolaou. Holm con copertura, Reca può essere una buona idea. Sempre no a Bourabia e Ampadu, Kevin Agudelo può essere un’idea. Out Nzola, Gyasi meglio di Verde.

LECCE-SALERNITANA

Lecce

Approvato Baschirotto, no a Gendrey e gli altri difensori. Hjulmand per la sufficienza, Gabriel Strefezza è la certezza. Gonzalez meglio di Blin e Maleh. Colombo può essere una buona idea di giornata. Banda ispira meno.

Salernitana

La difesa continua ad avere problemi, meglio evitare. Approvato Candreva, Vilhena più di Nicolussi Caviglia e Coulibaly. Piatek buona opzione di giornata, ma è il momento di tornare a dare fiducia a Boulaye Dia.

EMPOLI-TORINO

Empoli

Sì ai terzini, no ai centrali. A centrocampo possono salvarsi Marin e Bandinelli, anche se le attenzioni sono tutte per Tommaso Baldanzi: da mettere ormai sempre. Ciccio Caputo può tornare al gol, no a Satriano.

Torino

Schuurs con copertura, Buongiorno meglio di Djidji. Vojvoda più di Singo. Ricci da buon voto, no a Linetty. Vlasic da buon voto, arriveranno anche i bonus? Aleksej Miranchuk è l’uomo granata del momento. Radonjic e Sanabria con copertura.

CREMONESE-INTER

Cremonese

La difesa è da evitare, in caso di necessità si può salvare il solo Valeri. No a Pickel, David Okereke può essere una spina del fianco per la sua rapidità. No a Dessers.

Inter

Skriniar squalificato, ok il tridente Acerbi, Bastoni e de Vrij. Darmian più di Dumfries, Federico Dimarco è l’uomo del momento. Squalificato Barella, fiducia a Calhanoglu e Mkhitaryan. Davanti Lautaro e Dzeko senza dubbi. Lukaku si schiera senza alcun tipo di dubbio, meglio non aver rimpianti…

ATALANTA-SAMPDORIA

Atalanta

Scalvini più di Demiral e Toloi. Koopmeiners il migliore, Ederson più di De Roon, Pasalic con copertura. La macchina di Gasperini è tornata a produrre bonus nelle ultime settimane e, quindi, via libera al reparto offensivo.Dentro Hojlund, Boga e specialmente uno scatenato Ademola Lookman.

Sampdoria

In difesa si può salvare solo Tommaso Augello. Winks più di Rincon. Lammers solo per il fascino dell’ex e in attacchi ridotto all’osso.

MILAN-SASSUOLO

Milan

La difesa ha perso le sue certezze, ma si possono lanciare Calabria e Theo Hernandez. Tonali sarà sempre l’ultimo a mollare, si può mettere. Bennacer da sufficienza. Sempre e solo sì a Leao, è il momento di lanciare Politano meglio di Lozano, ancora fiducia a Zielinski mentre Elmas con una riserva è da mettere. Olivier Giroud può comunque essere un’opzione. De Ketelaere solo con copertura, sarebbe da preferire Brahim Diaz.

Sassuolo

Meglio evitare il reparto arretrato neroverde. Maxime Lopez con copertura, Frattesi è sempre schierabile. Traoré da jolly di giornata. Domenico Berardi è la luce di questo Sassuolo.

JUVENTUS-MONZA

Juventus

Bremer più di Alex Sandro, Danilo il migliore del reparto arretrato bianconero. Cuadrado solo con copertura. Si può lanciare Chiesa, così come Rabiot. Ispira Fagioli. È il momento di lanciare Angel Di Maria! Sempre e solo sì a Milik, Kean con copertura così come Pogba e Vlahovic.

Monza

No a Izzo, rischio malus elevato. Carlos Augusto si può salvare, così come Pessina. Gianluca Caprari è l’uomo dei momenti in casa Monza.

LAZIO-FIORENTINA

Lazio

Romagnoli più di Casale, così come Lazzari più di Marusic. No a Cataldi, via libera Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Via libera al tridente, con un super Mattia Zaccagni in copertina.

Fiorentina

Biraghi per i piazzati, no a Dodo. Milenkovic più di Igor e Martinez Quarta. Amrabat da sufficienza, no a Mandragora e Duncan. Ikoné è tornato nel tunnel, meglio Giacomo Bonaventura. No a Jovic fuori forma. Nico Gonzalez con copertura.

NAPOLI-ROMA

Napoli

Ok Kim, Di Lorenzo più di Mario Rui. Lobotka da sufficienza, Zielinski più di Anguissa. Politano meglio di Lozano, Elmas con copertura. Non si può fare a meno di Victor Osimhen. Ma anche Kvaratskhelia è da rimettere subito dentro.

Roma

Smalling più di Mancini e Ibanez. Spinazzola con copertura, no Zalewski e Celik. Da monitorare Pellegrini, schieratelo con una copertura. Sempre e solo sì a Paulo Dybala: sono le sue partite. Abraham in crescita. El Shaarawy da jolly.

UDINESE-VERONA

Udinese

Sottil si aggrappa ancora a Beto. Success da voto, mentre è promosso Udogie. Samardzic meglio degli altri centrocampisti, Pereyra con copertura sicura. Becao invece è il migliore dei tre dietro, ci può stare anche Bijol che segnò all’andata.

Verona

Il treno Doig è sempre una buona opzione. Verso il forfait Faraoni. Ilic verso Torino, potrebbe avere la testa altrove (sempre se l’ufficialità non arrivi addirittura prima di domani sera). Depaoli promosso, Darko Lazovic è il faro scaligero: non si discute, si mette. Tameze può essere da sufficienza. Non convince l’attacco.