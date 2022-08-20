Fantacalcio, Sottil is on fire. Primo abbraccio di Dybala all'Olimpico, Kvaratskhelia mania. Rispunta Lukic

Analisi di ogni partita della seconda giornata di Serie A in ottica Fantacalcio. Ricordatevi la formazione entro le 18.30

Torino - Lazio

Torino

Potrebbe essere ancora presto per Schuurs, in difesa si può lanciare Singo. Bene alla prima Ricci. Out Miranchuk, Vlasic o Lukic sulla trequarti? L'ex capitano granata ispira più fiducia, anche per il fattore rigori. Grande prova di Nemanja Radonjic con il Monza: confermatelo! Sanabria meglio di Pellegri.

Lazio

No a Casale e Romagnoli. Si può dare fiducia a Lazzari. Approvato Basic. Luis Alberto solo con copertura. Il solito Milinkovic è ovviamente intoccabile. Marcos Antonio con copertura. Fiducia a Zaccagni e Felipe Anderson. Inutile sprecare parole per Ciro Immobile: una garanzia, oltre che ex di giornata...

Udinese - Salernitana

Udinese

Via libera a Becao e Udogie. Ebosele per completare una difesa da modificatore. Ok Pereyra, no a Walace. Success per i più coraggiosi, Gerard Deulofeu è la garanzia.

Salernitana

Mazzocchi l'unica mossa approvata per la difesa. Ok l'ex Candreva, Vilhena incuriosisce: opzione per i più temerari. Via libera al nuovo arrivato Maggiore. Federico Bonazzoli la miglior opzione tra i granata.

Inter - Spezia

Inter

Approvati i tre tenori De Vrij, Skriniar e Bastoni. Dimarco più di Gosens, così come Barella più di Brozovic. Impossibile dir di no a Chalanoglu. Romelu Lukaku non si discute. Impossibile lasciar fuori Lautaro Martinez, Dzeko con copertura.

Spezia

No alla retroguardia ligure, ma si può lanciare il solito Simone Bastoni. Gyasi da centrocampista può far gola, ma possiamo concedergli una giornata di riposo. Out Verde, M'Bala Nzola da scommessa per il fattore rigori.

Sassuolo - Lecce

Sassuolo

Da evitare in blocco il reparto difensivo dei neroverdi. Maxime Lopez da sufficienza, ispira Frattesi. La certezza porta il nome di Domenico Berardi. Alvarez con copertura, via libera a Pinamonti. Ceide la scommessa.

Lecce

Non convince la difesa. Approvato Strefezza, Di Francesco da sufficienza. Assan Ceesay è stato la sorpresa della prima giornata, si può confermare.

Empoli - Fiorentina

Empoli

Stojanovic e Parisi più dei compagni di reparto. Ok Marin. Bajrami vorrà mettersi in mostra. Mattia Destro è chiamato a trascinare gli azzurri di mister Zanetti. Lammers e Satriano con copertura.

Fiorentina

No a Quarta, meglio puntare sulla certezza di nome Milenkovic. Dodò con copertura, approvato capitan Biraghi. Amrabat da sufficienza, Bonaventura con copertura Attenzione alla sorpresa Maleh, non escludetelo a cuor leggero. Riccardo Sottil è l'uomo più in forma della Fiorentina. Più Jovic di Cabral, ma potete lanciarli entrambi (con copertura possibilmente).

Napoli - Monza

Napoli

Bene Kim e Rrahmani, Di Lorenzo più di Mario Rui. Via libera a Lobotk e Zielinski. Impossibile lasciar fuori Kvaratskhelia, i riflettori sono tutti su di lui. Victor Osimhen non ha bisogno di presentazioni. Schierate Politano a prescindere dal minutaggio che gli verrà concesso.

Monza

No ai tre centrali brianzoli. Si a Valotiper il fattore rigori, ma attenzione anche a Gianluca Caprari dagli undici metri. Sensi e Pessina solo con copertura. Attenzione all'ex Petagna.

Atalanta - Milan

Atalanta

Toloi più di Okoli e Djimsiti. Hateboer meglio di Maehle. de Roon può essere poco da fantacalcio. Pasalic e Koopmeiners approvati. Ok anche Malinovskyi. Duvan Zapata non si mette in discussione, dentro fin da subito.

Milan

Promossa la difesa rossonera, Tomori e Theo su tutti. Ok il rientrante Tonali, Bennacer da sufficienza. Bene Brahim alla prima, si può confermare. De Ketelaere con copertura. Rafael Leao è diventato irrinunciabile, se lo avete potete dare ancora una chance a Rebic. Giroud con copertura.

Bologna - Hellas Verona

Bologna

De Silvestri più dei compagni di reparto. Aria di rilancio per Soriano. Non ispira Barrow, si può lanciare Sansone che si esalta in queste partite. La certezza è il solito Marko Arnautovic.

Hellas Verona

No all'intero blocco difensivo. Si possono lanciare, invece, Faraoni e Lazovic. Barak ha la testa altrove (il mercato è un pallino fisso), così come Ilic.. Tameze da sufficienza. Davanti convince solo Kevin Lasagna.

Roma - Cremonese

Roma

Smalling e Mancini più di Ibanez. Ok Karsdorp, Spinazzola in vantaggio su Zalewski. Convincono meno Matic e Cristante. Approvatissimo il capitano Lorenzo Pellegrini. Via libera ai tenori della Roma. Promossi tutti! Da Zaniolo a Abraham, passando, soprattutto , per Paulo Dybala.

Cremonese

Meglio evitare il reparto difensivo della Cremo. No a Pickel. David Okereke da contropiede. Dessers e Tsadjout? Avete di meglio a disposizione per questo turno.

Sampdoria - Juventus

Sampdoria

Non convince il reparto arretrato dei blucerchiati. No a Leris e Rincon. Djuricic come scommessa Djuricic. Abdelhamid Sabiri è l’uomo più in forma dei blucerchiati. Caputo per il fattore rigori.

Juventus

Attenzione a Bonucci, potete schierarlo con copertura. Alex Sandro in ripresa. McKennie più di Zakaria e Locatelli. Dusan Vlahovic non ha bisogno di presentazioni. Sarà il turno di Kostic visto l'infortunio di Di Maria.

https://www.labaroviola.com/pedulla-barak-vuole-lasciare-il-verona-ikone-involuto-berardi-sara-il-rimpianto-della-fiorentina/183907/