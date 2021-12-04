Fantacalcio, Vlahovic al Dall'Ara per rincorrere l'Europa. Pasalic mania, implacabile Beto

Analisi di ogni partita della sedicesima giornata di Serie A in ottica Fantacalcio. Ricordatevi la formazione entro le 15.00

MILAN - SALERNITANA

Sabato 4 Dicembre ore 15.00

Milan

Stagione finita per Kjaer. Fiducia a Tomori. Theo Hernandez più di Kalulu. Tonali da sufficienza, Kessié per il fattore rigore. Out Rebic e Giroud. Attenzione a Junior Messias! È l'uomo del momento in casa Milan. Approvato Leao. Ibra senza paura.

Salernitana

Da evitare il reparto difensivo a disposizione di mister Colantuono. Poco da pescare nel centrocampo granata, meglio evitare. Si può lanciare Federico Bonazzoli per completare un tridente in piena emergenza.

ROMA - INTER

Sabato 4 Dicembre ore 18.30

Roma

Mancini più di Smalling e Ibanez. Karsdorp più di Vina. Approvato il rigorista Veretout. Out Pellegrini ed El Shaarawy, dovrà essere Nicolò Zaniolo a prendere sulle spalle la squadra di Mourinho. Mkhitaryan sa accendersi in queste partite, approvato. Squalificato Abraham, toccherà a Shomurodov.

Inter

Promosso Skriniar, attenzione a D'Ambrosio. Di Marco e Perisic a prescindere dal minutaggio. Dumfries fra alti e bassi. In grande spolvero Brozovic. Non si mette in discussione Barella. Davanti nessun dubbio su Dzeko (con riserva) e, soprattutto, Lautaro Martinez.

NAPOLI - ATALANTA

Sabato 4 Dicembre ore 20.45

Napoli

Emergenza infortuni in casa Napoli. Out Koulibaly, si può salvare solo Di Lorenzo. Sono le partite di Zielinski. Non ispirano Lobotka e Demme. Non ci sono parole per definire il momento di Dries Mertens: non possiamo far altro che confermarlo. Ounas ed Elmas possibili sorprese di giornata.

Atalanta

Il Gasp si affiderà al trio Toloi-Djimsiti-Palomino, verso la panchina Demiral. Zappacosta più di Maehle. Koopmeiners meglio Freuler e de Roon in zona bonus. Non fate pazzie: non escludete Mario Pasalic! Zapata, da ex, non si tiene fuori. Ilicic e Muriel a prescindere dal minutaggio.

BOLOGNA - FIORENTINA

Domenica 5 Dicembre ore 12.30

Bologna

Theate da leader difensivo. Svanberg più di Dominguez e Schouten. Torna De Silvestri, ma è meglio preferirgli Hickey. Fiducia a Roberto Soriano: ago della bilancia della squadra di Sinisa. Out Arnautovic, agirà Barrow da punta centrale. Occasione per Orsolini?

Fiorentina

Out Dragowski, ci sarà Terracciano a difendere i pali. Approvata la coppia Milenkovic-Quarta. Odriozola più di Biraghi. Torreira da sufficienza, è la mente della Fiorentina. Ancora out Castrovilli. Torna Gonzalez dal 1'? Lanciatelo! Dusan Vlahovic implacabile! Non si mette in discussione.

SPEZIA - SASSUOLO

Domenica 5 Dicembre ore 15.00

Spezia

Bastoni è sempre la pedina migliore della retroguardia spezzina. Giulio Maggiore l'unica garanzia, Kovalenko e Verde tra alti e bassi. Non convince Giasy. Fiducia a Nzola.

Sassuolo

Ferrari un fattore dai calci piazzati. Lopez più di Frattesi ed Henrique. Berardi fa la differenza ed è rigorista, impossibile escluderlo. Gianluca Scamacca in grande spolvero: eurogol contro il Napoli! Fiducia a Raspadori.

VENEZIA - HELLAS VERONA

Domenica 5 Dicembre ore 15.00

Venezia

Ceccaroni più di Caldara. Busio per la solita sufficienza, ma la partita è impegnativa. Mattia Aramu è l'anima della squadra: rigori e non solo. Okereke ed Henry solo per completare tridenti in emergenza.

Hellas Verona

Faraoni sa lasciare il segno in queste partite. Lazovic da sufficienza. Barak non si discute, si schiera. Ottimo momento di forma per Tameze. Ok Miguel Veloso. Non rinnegate Giovanni Simeone: era impossibile tenere quel ritmo!

SAMPDORIA - LAZIO

Domenica 5 Dicembre ore 18.00

Sampdoria

Si al solito Augello. Assolutamente no a Ekdal e Adrien Silva. Sempre e solo si ad Antonio Candreva. Quagliarella potrebbe trovare il bonus in qualsiasi momento, continuate a dargli fiducia. Caputo tra alti e bassi ma rimane comunque un'ottima pedina.

Lazio

Si al leone Acerbi. Lazzari meglio di Hysaj. Sono le partite di Sergej Milinkovic-Savic. No a Cataldi, fiducia a Luis Alberto a prescindere dal minutaggio. La velocità di Felipe Anderson può essere un fattore della partita. Immobile? Non scherziamo...

JUVENTUS - GENOA

Domenica 5 Dicembre ore 20.45

Juventus

De Ligt più di Bonucci. McKennie più di Rabiot e Locatelli. Mai dubitare di Cuadrado. Out Chiesa, occasione Kulusevski? Paulo Dybala è l'anima di questa Juventus, sarà lui a decidere il match. Kean o Morata? Da lanciare entrambi a prescindere dal minutaggio.

Genoa

Da evitare l'intero blocco difensivo, si può salvare il solo Cambiaso. Pochi bonus in mezzo al campo, ma si possono schierare Rovella ed Hernani. No a Bianchi ed Ekuban.

EMPOLI - UDINESE

Lunedì 6 Dicembre ore 18.30

Empoli

Si al solito Stojanovic. In crescita Parisi. Ricci più di Bandinelli e Haas. Andrea Pinamonti è l'uomo del momento dei toscani: si schiera senza nessun dubbio! Di Francesco più di Cutrone.

Udinese

Si a Nuytinck. Approvato Molina, non convince Udogie. Walace e Arslan hanno poco da offrire sotto il capitolo bonus. Out Pereyra, Gotti si affiderà all'estro di Deulofeu. Beto senza paura: è il suo momento!

CAGLIARI - TORINO

Lunedì 6 Dicembre ore 20.45

Cagliari

A sorpresa si può lanciare Bellanova. No a Carboni. Marin meglio dei compagni di reparto, Nandez da sufficienza, ma attenzione ai malus. La garanzia risponde ad un solo nome: Joao Pedro. Via libera anche a Keita.

Torino

Bremer, per distacco, il migliore del reparto difensivo granata. Non ispira Ola Aina, out Singo: attenzione a Vojvoda. Pobega più di Lukic e Praet. Via libera a Pjaca e Brekalo. Out Belotti? Puntiamo su Antonio Sanabria.

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