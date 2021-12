Serve ancora pazienza a Dragowski. Ci sarà Terracciano ancora una volta tra i pali della Fiorentina. Il polacco è ancora out dopo la lesione subita, si attende un suo pieno recupero, i viola non vogliono rischiare. La Fiorentina vuole tornare alla vittoria in trasferta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

