Minuti giocati in Campionato: Dragowski al primo posto, a seguire Milenkovic ed Amrabat; chiude la classifica Barreca.

E’ Dragowski il giocatore con più minuti in Campionato della Fiorentina, l’estremo difensore Polacco ha giocato tutte le gare, disputando tutti i 1.726 minuti disputati dalla formazione viola; Terraciano infatti non ha ottenuto alcuna presenza.

Seguono in questa classifica Milenkovic, Ambrabat e Biraghi tutti e 3 sopra i 1.500 minuti; dopo di loro, tra i difensori in rosa, è Caceres il più presente in campo.

Tra i centrocampisti invece è Castrovilli il più utilizzato dopo lo stakanovista Marocchino, l’interno di centrocampo precede a sua volta Bonaventura.

Tra gli attaccanti è Vlahovic ad avere disputato più minuti: 1.250 seguito da Ribery, sceso in campo per 1.106 minuti.

A completare l’elenco degli 11 più presenti dall’inizio della stagione troviamo il Capitano Pezzella ed il centrale mancino Igor, il cui impiego è aumentato di molto nella gestione Prandelli.

Più staccati e -fuori- dagli 11 Venuti e Pulgar; poco lo spazio anche per Kouame, per lui solo 585 minuti.

All’ultimo posto in questa classifica Barreca con soli 83 minuti; poco meglio di lui hanno fatto B. Valero, Eysseric, Quarta e Callejon; infine oltre a Terraciano è Montiel a non essere mai sceso in campo.

Volendo inserire in una formazione gli 11 giocatori maggiormente impiegati fin d’ora ne esce un 3-5-2 con questi protagonisti: Dragowsky, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Ribery e Vlahovic; di fatto la formazione -tipo- di questo ultimo periodo.

Di Gianluca Urgnani

