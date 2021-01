Cross e possesso palla hanno prodotto 15 reti su azione in 18 gare, la strategia offensiva al momento non paga

Nella giornata in cui la Fiorentina subisce 6 reti la nostra analisi sulla fase offensiva Viola, con i dati pubblicati dalla legaseriea.it, porta considerazioni significative, utili anche in fase di mercato,

Tra le 20 squadre di Serie A la Fiorentina è al penultimo posto per le reti realizzare: 18, di cui 3 su calcio di rigore; peggio della Fiorentina solo il Parma con 14 reti (1 su rigore); mentre la squadra più produttiva è l’Inter con 43 reti realizzate.

Nell’analisi dei tiri in porta la formazione di Prandelli è al 14 esimo posto, davanti solo a H. Verona, Spezia, Cagliari, Parma, Crotone e Genoa; stessa posizione anche nella graduatoria dei tiri totali.

Peggio ancora, 16 esimo posto, nella classifica degli assist, in cui ha fatto meglio solo di Udinese, Crotone, H. Verona e Parma.

Due invece le statistiche offensive che vedono i Viola posizionati nei primi posti in classifica: in quella dei numero di cross effettuati: 3° posto, dietro soltanto a Inter e Napoli; ad evidenza di uno sviluppo offensivo che prevede attacchi prevalentemente provenienti dalle corsie esterne.

Ed in quella del possesso palla, nella quale è al quarto posto, alle spalle di Juventus, Napoli e Sassuolo.

In sintesi sono evidenti i problemi realizzativi della formazione Viola: sia in termini di reti realizzate che in quello di conclusioni verso la porta avversaria; per contro gli attacchi laterali (i cross) ed il possesso palla evidenziano dati molto positivi.

L’incrocio tra queste due considerazioni deve far riflettere: probabilmente non è la strategia realizzativa migliore per l’organico a disposizione, che avrebbe (forse) il bisogno di aumentare il numero di azioni in verticale e conclusioni da fuori area; magari a scapito di una manovra con molto possesso ed uno sviluppo portato al momento a produrre più cross che assist efficaci per le conclusioni verso la porta.

Di Gianluca Urgnani

